Votre Apple Watch aura-t-elle droit à watchOS 26 ? Voici la liste des modèles compatibles selon un leaker

La nouvelle version de watchOS approche et les propriétaires d'une Apple Watch se demandent s'ils y auront droit. Un leaker pense déjà connaître les modèles compatibles. Les voici.

Non, il n'y a pas de faute de frappe dans le titre de cet article. Apple s’apprêterait en effet à bouleverser sa manière de numéroter les versions de ses différents systèmes d'exploitation. N'attendez donc pas iOS 19, watchOS 12 ou encore visionOS 3, mais iOS 26, watchOS 26 et visionOS 26. Rien de sorcier dans le choix du numéro : ce sont les deux derniers chiffres de l'année à venir. Une pratique courante pour les produits qui sortent en fin d'année civile et qui facilite le suivi pour tout le monde.

La prochaine version du système d'exploitation pour les Apple Watch n'aurait donc pas le numéro attendu, mais pour les détenteurs d'une montre connectée de la marque, ça ne change rien. Ils se posent toujours la même question : est-ce que leur modèle y aura droit ? Ça tombe bien, MacRumors a repéré une liste des modèles compatibles qu'un leaker fiable a posté sur son compte X privé. Voyons cela.

Voici les Apple Watch compatibles avec watchOS 26 selon un leaker

Les modèles d'Apple Watch suivants devraient recevoir watchOS 26 lors de son déploiement. Il s'agit bien sûr d'une liste à prendre avec des pincettes, mais le leaker qui en est à l'origine a souvent donné des informations exactes concernant les systèmes d'exploitation d'Apple :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE (2e génération)

S'il s'agit bien des modèles compatibles au final, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce sont les mêmes qui prennent en charge watchOS 11, la version actuelle du système. Pour ce qui est des changements apportés par watchOS 26, ils ne devraient pas être aussi spectaculaire que ceux attendus dans iOS 26. On s'attend à quelques ajouts comme les raccourcis d'applications tierces dans le centre de contrôle, et bien sûr des cadrans reflétant le nouveau design de l'interface. Nous en saurons plus lors de la WWDC d'Apple le 9 juin 2025.