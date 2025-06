Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World : voici comment l’avoir moins chère avec la reprise de votre ancienne Switch !

Déjà disponible en pack avec Mario Kart World, la toute nouvelle Nintendo Switch 2 peut vous revenir moins cher grâce à cette offre reprise proposée par Darty. Explications.

La Switch 2 vient tout juste d’atterrir dans les rayons. Huit ans après le lancement du premier modèle, Nintendo revient avec une nouvelle version de sa célèbre console hybride, accompagnée d’un tout nouveau jeu exclusif, Mario Kart World. Ce pack est proposé chez Darty à 499,99 €.

Mais bonne nouvelle pour les joueurs déjà équipés : l’enseigne permet de faire baisser ce prix en recyclant votre ancienne Switch.

Renvoyez votre ancienne Switch et payez moins la nouvelle moins cher

Darty propose en effet une offre de reprise baptisée “2nde Vie Reprise”, accessible directement en ligne. En fonction du modèle et de son état, vous pouvez économiser jusqu’à 133,20 € sur l’achat de la Switch 2. Voici les montants proposés pour une console en parfait état :

133,20 € avec la reprise de la Switch OLED

98,40 € avec la reprise de la Switch classique

64,10 € avec la reprise de la Switch Lite

Le processus est simple. Une fois le pack Switch 2 + Mario Kart World ajouté à votre panier, il suffit de cliquer sur “Estimer votre produit” dans la section “2nde Vie Reprise”, juste au-dessus de l’article. L’outil vous guide pour estimer la valeur de votre ancienne console. Une fois validée, la reprise s’applique automatiquement à votre commande.

Dans le meilleur des cas, cela permet de faire passer le prix du pack de 499,99 € à 366,79 €.

Une console revue de fond en comble et un Mario Kart inédit

La Nintendo Switch 2 marque une réelle évolution par rapport au modèle original. Elle embarque un écran LCD 7,9 pouces en 1080p, un taux de rafraîchissement porté à 120 Hz pour une fluidité accrue, et une mémoire interne de 256 Go, extensible via carte Micro SD Express (non compatible avec les anciennes cartes Micro SD).

Côté accessoires, les nouveaux Joy-Con 2 sont plus larges, magnétiques et disposent d’un capteur optique. Un micro avec annulation de bruit, des hauts-parleurs 3D, un GameChat pour échanger en ligne et un dock 4K HDR viennent enrichir l’expérience, que ce soit en mode portable ou sur téléviseur.

Le pack inclut Mario Kart World, nouveau pilier de la franchise. Il introduit un monde ouvert reliant tous les circuits, des courses à 24 joueurs, un mode Survie où seuls les meilleurs avancent, et une mécanique de saut chargé pour explorer autrement les environnements. Le jeu exploite à fond les capacités techniques de la Switch 2, aussi bien en solo qu’en multijoueur local ou en ligne.

Bref, entre évolution technologique et offre de reprise avantageuse, cette sortie a de quoi séduire les fans de Nintendo comme les curieux.

