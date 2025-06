Vous pouvez enfin désinstaller cette appli Windows, la Terre est menacée par une tempête solaire, c’est le récap’ de la semaine

L’Europe impose de nouvelles règles aux smartphones Android, Microsoft autorise la suppression du Microsoft Store sur Windows, une tempête solaire historique pourrait frapper la Terre, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que l’Europe s’attaque aux pratiques des fabricants de smartphones Android, Microsoft permet enfin la désinstallation du Microsoft Store sur Windows. Les scientifiques alertent sur une tempête solaire extrême qui pourrait menacer la Terre. Cette semaine, on vous explique comment réagir si votre TNT vous joue des tours. Bonne nouvelle pour les propriétaires de smartphones Samsung, une nouvelle option de filtrage de fichiers par application débarque dans le gestionnaire “Mes Fichiers”.

Samsung : rechercher un fichier sur votre smartphone devient un jeu d’enfant

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Galaxy récents, Samsung continue d’améliorer l’expérience de l’interface de ses smartphones. En effet, une nouvelle fonction repérée dans la bêta de One UI 8 permet de trier les fichiers par application dans l’explorateur « Mes fichiers ». Cette amélioration rend la recherche de documents plus rapide, surtout quand on ne se souvient plus du nom du fichier. Elle arrivera d’abord sur les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, puis sur d’autres appareils dans les mois à venir.

Lire : Samsung ajoute une option bien utile à ses smartphones, qu’on aimerait voir sur tous les mobiles Android

Une tempête solaire extrême pourrait à nouveau frapper la Terre

Des chercheurs viennent de découvrir les traces d’une tempête solaire massive ayant frappée la Terre il y a plus de 14 000 ans. En mesurant l’intensité de ce phénomène, appelé Miyake, les scientifiques ont déclaré qu’il s’agissait de la tempête solaire la plus puissante jamais mesurée. Cette découverte relance les inquiétudes face à une activité solaire en hausse, alors que notre société est de plus en plus connectée. Si un événement similaire se produisait aujourd’hui, il pourrait perturber gravement nos réseaux électriques, provoquer des pannes de satellites et bloquer Internet et nos réseaux mobiles.

Lire : C’est la tempête solaire la plus violente jamais enregistrée et elle menace la Terre aujourd’hui

Smartphones Android : l’Europe veut des appareils plus durables

À partir de juin 2025, les fabricants de smartphones devront respecter de nouvelles règles en Europe pour allonger la durée de vie de leurs appareils. Résistance aux chocs, batteries plus fiables, mises à jour logicielles prolongées et facilité de réparation, les constructeurs devront proposer des appareils plus durables. Ces mesures s’appliqueront à la plupart des modèles Android, excepté les smartphones équipés d’un écran principal flexible et les tablettes dotées d’un clavier détachable. L’objectif de l’UE est de réduire l’impact environnemental des produits électroniques.

Lire : L’Europe s’attaque maintenant à Android, voici ce qui va bientôt changer dans les smartphones

Votre TNT déraille : la météo est en cause, pas votre antenne

Si votre TNT débloque depuis quelques jours, rassurez-vous, le problème ne vient pas de votre installation. Un phénomène météo rare, appelé « propagation exceptionnelle », perturbe les signaux TV. L’ANFR (Agence nationale des fréquences) recommande de ne pas toucher à votre antenne et d’éviter de relancer une recherche de chaînes. En attendant un retour à la normale, l’IPTV ou la TV par Internet restent deux alternatives simples et sans risque qui ne sont jamais affectées par les conditions météorologiques.

Lire : Votre TNT fait des siennes depuis quelques jours ? On vous explique pourquoi et comment résoudre le problème

Windows : vous pourrez bientôt désinstaller le Microsoft Store en Europe

Pour se conformer à une nouvelle loi européenne, Microsoft va permettre aux utilisateurs de Windows 10 et 11 de désinstaller le Microsoft Store, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Ce changement fait partie des nouvelles règles du texte de loi mis en application dans tous les pays de l'Union européenne, qui a pour but de donner plus de liberté aux utilisateurs. D’autres options comme choisir plus facilement son navigateur par défaut arriveront aussi d’ici fin 2025.

Lire : Windows : vous allez enfin pouvoir désinstaller cette application, Microsoft lâche la bride aux utilisateurs européens

Nos tests de la semaine

Realme GT 7 : un très bon choix à un prix raisonnable

Avec un bon écran, d'excellentes performances, une autonomie solide et un design soigné, le Realme GT 7 s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la marque cette année. Nous apprécions également la charge très rapide et les qualités du capteur photo principal. Quelques compromis sont à faire, notamment sur le module ultra grand-angle et la durée des mises à jour de 4 ans seulement, mais à 250 € de moins que la version Pro, on ne peut que recommander ce smartphone.

Lire : Test Realme GT 7 : le meilleur rapport qualité-prix chez Realme cette année

Radeon RX 9060 XT : AMD frappe fort sur le segment de l’entrée de gamme

Proposée sous la barre des 400 €, la RX 9060 XT offre d’excellentes performances en jeu, surpassant parfois la 5060 Ti. Avec une consommation maîtrisée et 16 Go de VRAM, elle s’impose comme un excellent choix pour les joueurs. Les performances créatives sont perfectibles, et le FSR4 manque encore d’adoption, mais AMD propose ici un très bon rapport qualité-prix pour le gaming.

Lire : Test AMD Radeon RX 9060 XT : la meilleure carte graphique d’entrée de gamme ?

Smart #5 : ce SUV électrique ambitieux nous a largement séduit

Spacieuse, bien équipée et performante, la Smart #5 se positionne comme une vraie alternative à la Tesla Model Y. Malgré une consommation un peu élevée et une recharge limitée sur les bornes 400 V, elle séduit par son confort, ses finitions, ses performances et sa recharge ultra rapide.

Lire : Smart #5 : on a testé le SUV électrique le plus puissant de la marque qui veut mettre la Tesla Model Y à genou

Asus ROG Zephyrus G16 : un PC gamer puissant et élégant

Asus propose ici un PC qui saura vous séduire grâce à son design fin, son écran OLED de qualité et ses performances solides. Le Zephyrus G16 réussit à concilier style sobre et identité gaming. Pensé pour le jeu comme pour un usage pro, il nous a conquis grâce à son format léger, sa connectique complète et son excellente gestion de la chauffe et du bruit. Seuls bémols, une puissance un peu bridée et un tarif élevé, mais le ROG Zephyrus G16 reste l’un des meilleurs PC de jeu ultra-portables haut de gamme.

Lire : Test Asus ROG Zephyrus G16 : quand classe rime avec performance