Vous rentrez de votre séjour à l’étranger reposé et détendu… jusqu’à ce que vous découvriez votre facture téléphonique, et elle est plus salée que la mer dans laquelle vous vous êtes baignés. La solution pour éviter ce scénario catastrophe ? Le roaming.

Le roaming, ou itinérance en français, est une fonctionnalité qui vous permet d’utiliser toutes les fonctions de votre forfait, y compris à l’étranger, même si le réseau de votre opérateur n’est pas disponible : appels, internet, SMS/MMS…

Si le roaming a parfois mauvaise presse, il peut devenir votre allié lors de vos prochains voyages à l’étranger. On vous explique comment.

Renseignez-vous auprès de votre opérateur

C’est la première étape. Vous pourrez vérifier :

Si vous bénéficiez du roaming avec votre forfait,

avec votre forfait, Quelles destinations sont incluses ,

, Si le roaming data est inclus et s’il est limité en volume ou en débit, selon la « politique d’utilisation raisonnable » du roaming de votre opérateur,

et en volume ou en débit, selon la « politique d’utilisation raisonnable » du roaming de votre opérateur, Et choisir entre deux options si vous consommez toute votre data : la recharger avec une option payante ou utiliser le roaming data en hors forfait (souvent moins avantageux).

Surveillez votre consommation

Votre opérateur vous propose sûrement de suivre votre consommation en temps réel via son application mobile ou par SMS. Si elles sont proposées, activez les alertes de consommation.

Voyagez en Europe « comme à la maison »

Depuis 2017, les frais de roaming ont été abolis pour les pays de l’Union européenne : c’est le « roam like at home ». Résultat ? Vous pouvez bénéficier de votre forfait « comme à la maison », donc sans frais supplémentaires, quand vous voyagez :

Dans les 27 pays de l’UE,

Et depuis 2022, dans les pays de l'Espace Économique Européen (EEE) : la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande.

La qualité des services doit être équivalente à celle des services proposés au niveau national, si possible ; les retards excessifs dans les basculements entre réseaux évités.

Concrètement, si vous avez souscrit à un forfait illimité en France, vous pourrez appeler et envoyer des SMS de manière illimitée. Pour la data, cela dépendra de votre offre.

Pour le Royaume-Uni, certains opérateurs ont choisi de conserver les avantages du « roam like at home » : contactez le vôtre.

Vous voyagez en DOM-TOM

Si les Départements d’Outre-Mer bénéficient généralement des règles du roaming européen, des frais d’itinérance peuvent être facturés pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie puisqu’elles ne sont pas couvertes par cette réglementation. Encore une fois, renseignez-vous.

Vous voyagez hors UE et EEE

En dehors du périmètre de roaming européen, les frais d’itinérance peuvent varier selon votre forfait et votre destination. Le coût du roaming, en particulier du roaming data, peut alors être très élevé…

Mais pas de panique ! Les opérateurs proposent désormais des pass voyage : bénéficiez d’un quota d’appels/SMS/données à prix fixe et adieu les factures surprises terrifiantes ! Activez-les avant votre départ ou via l’application de votre opérateur.

Mesures de sécurité

À chaque passage de frontière, votre opérateur doit vous envoyer un « SMS de bienvenue ». Il vous informe de :

La tarification détaillée,

La possibilité de frais supplémentaires,

Sa politique d’utilisation raisonnable,

L’accès gratuit aux services d’urgence en composant le 112…

Pour éviter les factures exorbitantes, les opérateurs bloquent votre consommation de données à l’étranger au-delà d’un seuil, sauf si vous avez convenu d’un autre plafond : celui par défaut est de 50 €.

Vous pouvez aussi, à tout moment et gratuitement, renoncer à la connexion à des réseaux non terrestres. Le but ? Éviter une connexion involontaire à ces réseaux non soumis à plafond, et donc un hors forfait dont on se passerait bien.

Les bonnes pratiques pour éviter les surcoûts

Avant de traverser la frontière, désactivez les données mobiles dans les réglages de votre téléphone pour éviter les connexions automatiques (météo, mails, réseaux sociaux…), qui consomment des données sans que vous vous en rendiez compte. Si nécessaire, activez le mode avion pour bloquer toute connexion.

dans les réglages de votre téléphone pour éviter les connexions automatiques (météo, mails, réseaux sociaux…), qui consomment des données sans que vous vous en rendiez compte. Si nécessaire, activez le pour bloquer toute connexion. Désactivez l’actualisation en arrière-plan des applications gourmandes en données (mails, réseaux sociaux…).

des applications gourmandes en données (mails, réseaux sociaux…). Privilégiez le Wi-Fi dès que possible , même en mode avion : à l’hôtel, dans les cafés… Vous pourrez consulter vos mails et appeler via Messenger, WhatsApp ou Discord sans puiser dans votre forfait. Attention : n’utilisez pas les Wi-Fi publics non sécurisés pour des transactions bancaires ou qui utilisent des données sensibles.

, même en mode avion : à l’hôtel, dans les cafés… Vous pourrez consulter vos mails et appeler via Messenger, WhatsApp ou Discord sans puiser dans votre forfait. Attention : n’utilisez pas les Wi-Fi publics non sécurisés pour des transactions bancaires ou qui utilisent des données sensibles. Attention aux mises à jour : configurez votre téléphone de sorte que les mises à jour de vos applications ne se fassent qu’en Wi-Fi.

: configurez votre téléphone de sorte que les mises à jour de vos applications ne se fassent qu’en Wi-Fi. Pensez au hors-ligne : de chez vous, téléchargez les cartes de votre destination, vos musiques, films et séries sur vos applications de streaming (en ligne, ce dernier est très gourmand en data)…

L’eSIM : une alternative pratique

L’eSIM est une solution simple, économique et pratique. Comme avec le roaming, et contrairement à une carte SIM locale, vous conservez votre numéro habituel, sans avoir à changer votre carte SIM physique – et risquer de la perdre.

Ses avantages :

Simple et pratique : en quelques clics, en ligne avant de partir, à l’aéroport ou à votre arrivée, vous achetez un plan de données dématérialisé auprès d’un fournisseur et recevez un QR code ou des informations à saisir manuellement dans les réglages de votre téléphone.

: en quelques clics, en ligne avant de partir, à l’aéroport ou à votre arrivée, vous achetez un plan de données dématérialisé auprès d’un fournisseur et recevez un QR code ou des informations à saisir manuellement dans les réglages de votre téléphone. Économique : elle peut être moins chère que les tarifs roaming de votre opérateur.

: elle peut être moins chère que les tarifs roaming de votre opérateur. Flexible : vous choisissez un forfait adapté à vos besoins (durée, volume de data) et à votre destination.

En vous renseignant avant de partir auprès de votre opérateur et en adoptant les bonnes pratiques, vous profiterez de votre voyage sans exploser votre forfait. Bonnes vacances !