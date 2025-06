Vous risquez de croiser ce nouvel écran Samsung en allant faire vos courses ou du shopping

Quand vous entrez dans un magasin, ce que vous pensez être une affiche est peut-être un écran e-ink de Samsung.

Plus tôt cette année, Samsung lançait son écran Color E-Paper de 75 pouces, basé sur la technologie d'affichage e-ink. Le fabricant a désormais commencé à commercialiser ce modèle en version 32 pouces, plus adaptée à certains commerces. Le grand avantage de ce produit est qu'il ne consomme quasiment pas d'énergie lorsque l'image est fixe, ce qui en fait un parfait support publicitaire ou d'information. Sa batterie de 4 600 mAh peut ainsi offrir une autonomie de plus de 500 jours.

L'écran dispose d'une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), souvent considérée comme idéale pour ce format de 32 pouces, surtout que l'on n'est pas censé avoir le nez dessus dans les contextes pour lesquels il peut être utile. Tous les appareils de ce type sont particulièrement performants en plein soleil grâce à l'absence de reflets, et le Color E-Paper promet cette même caractéristique.

Samsung s'invite en boutique avec ses écrans e-ink

Avec un poids de 2,5 kg et une épaisseur maximale de 17,9 mm (8,6 mm pour le point le plus fin), cet écran à encre électronique paraît facilement transportable et installable sur un support mis en évidence pour qu'il puisse être vu du public. Samsung annonce “un algorithme d’imagerie couleur avancé pour analyser un contenu optimisé et obtenir une lisibilité de qualité papier”. La marque ajoute qu'avec ses contours réduits, sa gradation continue et ses couleurs boostées, ses écrans Color E-Paper “peuvent remplacer les imprimés standard tels que posters et autres affichages de points de vente”.

L'application Samsung E-Paper permet aux commerçants de régler l'appareil depuis leur iPhone ou leur smartphone Android. Pour les grands groupes qui disposent de leur propre système de contrôle des affichages, les API Tizen Enterprise sont mises à disposition pour intégrer les nouveaux écrans à leur infrastructure existante.

Il est en tout cas possible que vous tombiez nez à nez avec l'un de ces écrans lorsque vous allez faire les courses ou du shopping. Vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte si l'imitation papier est aussi bonne que le promet Samsung.