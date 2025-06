DNS gratuit : comment Surfshark veut bousculer le marché avec ses nouveaux serveurs publics

Le marché des DNS gratuits enregistre l’arrivée d’un nouvel acteur, et pas des moindres. Déjà connu pour son VPN qui fait partie des meilleurs du marché, Surfshark vient de lancer ses premiers DNS publics. Qu’est-ce que cela change ?

La plupart des internautes ne soucient généralement pas des DNS qu’ils utilisent pour aller sur Internet. La majorité d’entre eux se contentent des DNS standard de leurs fournisseurs d’accès. Il y a toutefois de bonnes raisons de regarder du côté de la concurrence.

Le besoin de changer de DNS vient d’ailleurs souvent de la volonté de contourner des blocages que les opérateurs sont forcés d’imposer à leurs abonnés. De nombreux internautes se tournent ainsi vers des DNS alternatifs, mais tous n’ont pas les mêmes atouts. Surfshark veut désormais être une alternative de poids.

Qu’est-ce qu’un DNS ?

Aller sur un site web est la chose la plus facile sur Internet. Il vous suffit de renseigner un nom de domaine dans la barre d’adresse de votre navigateur et le tour est joué. Mais vous vous doutez bien que derrière ce geste banal, se cachent des processus un peu plus complexes. La résolution DNS en fait partie.

DNS ou Domain Name Système est l’un des éléments indispensables au fonctionnement du web. C’est un système qui fait correspondre chaque nom de domaine à son adresse IP réelle. En effet, les noms des sites web ne sont que des représentations faciles à assimiler pour les modestes humains que nous sommes.

Les vraies adresses sont en réalité des IP composées d’une succession de chiffres que nos cerveaux peuvent difficilement retenir. Avouez qu’il est beaucoup plus facile de taper phonandroid.com dans votre navigateur qu’une adresse comme 195.240.258.xxx, et ce, sachant que nous visitons des dizaines et des dizaines de sites web au quotidien.

Le DNS fonctionne donc un peu comme un annuaire ou un répertoire téléphonique. Plutôt que de composer le numéro de téléphone de vos correspondants, il suffit de rechercher leur nom dans le répertoire, c’est beaucoup plus facile.

Lorsque vous tapez le nom d’un site dans la barre d’adresses, le serveur DNS va le traduire en adresse IP après avoir interrogé sa base de données. Une fois la correspondance établie, la page se charge alors dans votre navigateur. Tout le processus ne prend qu’une fraction de seconde.

Pourquoi choisir les serveurs DNS de Surfshark ?

Par défaut, les internautes utilisent les serveurs DNS de leur FAI, mais il est possible de les changer pour des raisons de performances, de confidentialité ou encore de lutte contre la censure. Surfshark s’inscrit justement dans cette logique avec ses DNS publics qui ont été lancés récemment.

Les DNS de Surfshark sont un prolongement de son service de VPN, mais ils sont gratuits et accessibles à tous les internautes. Ils misent tout sur la sécurité et la confidentialité. Contrairement à votre FAI, Surfshark met en avant le respect de la vie privée et n’enregistre aucune de vos données.

De plus, configurer les DNS Surfshark peut vous permettre de contourner le blocage de certains sites et services. En effet, la justice force souvent les FAI français à bloquer des sites (streaming et téléchargement illégaux, sites X, etc.) en redirigeant les requêtes DNS des internautes. Surfshark de son côté ne pratique aucun bannissement et permet ainsi de contourner la censure, surtout si vous utilisez le DNS en combinaison avec son VPN.

Découvrir Surfshark VPN

En résumé, Surfshark « n’enregistre pas, ne suit pas et ne vend pas vos données ». De plus, ses DNS sont performants et s’appuient sur son infrastructure mondiale. De quoi offrir de bonnes vitesses de résolution pour vos différentes activités en ligne.

Enfin, les DNS Surfshark sont entièrement gratuits pour tous les internautes. Pas besoin de disposer d’un abonnement et il n’y a ni frais cachés, ni traqueurs ou publicités intégrées.

Quels sont les serveurs DNS gratuits de Surfshark et comment les utiliser ?

Surfshark propose trois adresses DNS : une en IPv4, une en IPv6 et une autre via le protocole DNS over HTTPS (DoH). Ce dernier protège vos requêtes DNS en ajoutant une couche de chiffrement.

IPv4 : 194.169.169.169

194.169.169.169 IPv6 : 2a09:a707:169::

2a09:a707:169:: Point de terminaison DoH : https://dns.surfsharkdns.com/dns-query

La configuration du DNS est facile et dépend de votre appareil. Vous pouvez soit le faire directement au niveau du routeur pour tenir compte de tous les appareils connectés à votre réseau ou alors le faire sur chacun de vos appareils.

Sur Android, vous pouvez le faire en allant dans Paramètres ==) Réseau et Internet ou Connexions ==) Wi-Fi. Assurez-vous d’être connecté à votre WiFi. Faites un appui long sur ce dernier. Sur l’écran suivant, appuyez sur Modifier le réseau ou Modifier les paramètres du réseau, puis sur Options avancées si nécessaire pour afficher tous les champs de configuration.

Faites passer les Paramètres IP à Statique et renseignez les informations nécessaires. La configuration est tout aussi facile sur iPhone, Windows et macOS. N’hésitez pas à vérifier le processus en fonction de votre système d’exploitation.