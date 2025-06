iPhone : n’attendez pas ces 2 nouveautés dans iOS 26, elles auraient été repoussées

La nouvelle version d'iOS arrive bientôt, et déjà on s'attend à ce qu'elle soit amputée de 2 nouveautés pourtant attendues avec elle. Voici de quoi il s'agit et quand on peut espérer les voir.

La WWDC d'Apple, c'est le 9 juin 2025. Au moment où cet article est mis en ligne, il reste donc 2 jours avant la conférence où la marque à la pomme croquée va présenter la prochaine version du système d'exploitation pour iPhone, iOS 26. Rassurez-vous, vous n'avez pas dormi pendant 7 ans sans vous en rendre compte. Apple voudrait en effet harmoniser les numéros de version de son écosystème logiciel en utilisant les deux derniers chiffres de l'année à venir. Plus simple à retenir.

Dans les faits, ça ne change rien à ce que l'on pense déjà savoir sur ce qu'on appelait iOS 19. Parmi les nouveautés à venir, il y en a notamment deux qui s'annoncent très intéressantes. Malheureusement, le journaliste Mark Gurman, toujours bien informé, pense qu'Apple les a repoussées. La firme aurait en effet besoin de plus de temps pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Voyons de quoi il s'agit.

Ces 2 nouveautés étaient attendues avec iOS 26, mais il va falloir patienter plus longtemps

La première est une refonte de l'application Calendrier. Pas de détail à ce sujet, même s'il est assez facile d'imaginer à quoi cela va ressembler. En avril 2024, Apple achète Mayday Labs, une firme ayant développé une appli calendrier pour iPhone, iPad et Mac boostée à l'intelligence artificielle. Elle a été retirée de l'App Store peu de temps après l'acquisition, aussi on suppose que ces fonctionnalités se retrouveront dans l'application d'Apple. Par exemple la programmation automatique d'un rendez-vous en fonction des disponibilité de chacun.

La deuxième nouveauté pour laquelle il faudra attendre est la refonte de l'application Santé. Là aussi, l'IA prend une place importante pour transformer le programme en véritable assistant santé virtuel. Il pourra entre autres donner des conseils personnalisés en fonction des données recueillies par l'iPhone ou une Apple Watch. Ces deux applis étaient prévues pour iOS 19.4, donc iOS 26.4. Finalement, elles arriveraient en 2026 avec iOS 27, voire un peu plus tard lors d'une mise à jour de cette version.