Huawei Watch Fit 4 Pro : une montre plus complète que l’Apple Watch Ultra 2, à moins de 250€

Fine, légère, autonome et bien équipée, la nouvelle montre connectée de Huawei ne se contente pas de ressembler à l’Apple Watch Ultra 2 : elle en reprend l’essentiel des fonctions… Pour un prix bien plus raisonnable. Le modèle Fit 4 Pro pourrait bien séduire ceux qui veulent du haut de gamme sans exploser leur budget.

Avec la Watch Fit 4 Pro, Huawei élargit son offre de montres connectées en visant clairement le haut de gamme sportif. Le positionnement est assumé : offrir les mêmes performances que les montres les plus avancées du marché, mais dans un format plus accessible, plus autonome et surtout compatible avec tous les smartphones.

Le constructeur chinois capitalise ici sur son savoir-faire en matière de capteurs, de design et d’autonomie pour proposer un modèle polyvalent, taillé pour les sportifs comme pour un usage quotidien, et ce, pour le tiers du prix de l’Apple Watch Ultra 2.

La Huawei Watch Fit 4 Pro face à l’Apple Watch Ultra 2 : une fiche technique qui surprend

La comparaison est inévitable, et Huawei ne s’en cache pas : la Watch Fit 4 Pro est pensée pour rivaliser directement avec l’Apple Watch Ultra 2, tout en affichant un prix trois fois inférieur. Et sur le papier, la surprise est de taille.

Les deux montres partagent plusieurs points clés : un boîtier en titane, un écran protégé par du verre saphir, une luminosité maximale de 3 000 nits et la présence d’un capteur ECG. Mais la montre de Huawei va plus loin sur plusieurs aspects pratiques :

Elle est plus fine (9,3 mm contre 14,4 mm)

Elle est deux fois plus légère (30,4 g contre 61,4 g)

Elle est plus endurante avec jusqu’à 10 jours d’autonomie, là où l’Apple Watch Ultra peine à dépasser 36 heures.

Elle affiche également un écran AMOLED de 1,82 pouce (contre 1,92 pouce pour l’Apple Watch Ultra), avec une densité de 347 pixels par pouce contre 326 ppi pour sa rivale. Le rechargement complet de la montre Huawei s’effectue en 60 minutes, un point non précisé du côté d’Apple.

Autre avantage clé : la compatibilité multiplateforme. Là où l’Apple Watch Ultra est strictement réservée aux iPhone récents (iOS 18 minimum), la Watch Fit 4 Pro fonctionne aussi bien avec Android qu’avec iOS. Elle devient ainsi une option crédible pour tous les utilisateurs, quels que soient leurs équipements.

Même sur le plan de la navigation GPS, Huawei prend l’avantage. La Watch Fit 4 Pro permet l’import d’itinéraires, le guidage vocal, l’inversion du parcours, les alertes de sortie de route, et même l’affichage des coordonnées GPS. Des fonctions nativement absentes de la montre d’Apple, pourtant pensée pour les aventuriers.

À moins de 250 €, la Watch Fit 4 Pro frappe fort

Dernière différence, et pas des moindres : le prix ! Là où l’Apple Watch Ultra 2 est affichée à partir de 899 €, la Huawei Watch Fit 4 Pro est proposée à 279,99 €. Une différence qui saute aux yeux, d’autant plus que la montre de Huawei n’a rien d’un modèle au rabais. Elle propose des matériaux premium, une autonomie nettement supérieure, des fonctions avancées de navigation, et une compatibilité universelle — le tout dans un format plus léger.

Et pour son lancement, Huawei pousse l’avantage et fait passer le prix de la montre sous la barre des 250€. Comment ? Grâce à plusieurs offres exceptionnelles :

30€ de remise immédiate via inscription à la newsletter

via inscription à la newsletter Un deuxième bracelet offert (selon la version choisie)

12 mois de garantie supplémentaires

3 mois d’abonnement Huawei Santé+ inclus

Ces offres sont disponibles jusqu’au 6 juillet sur le Huawei Store.

À noter que le modèle Watch Fit 4 “standard” est lui aussi concerné par une offre de lancement. Proposé à 169,99 €, il bénéficie exactement des mêmes bonus que la version Pro : remise immédiate, second bracelet, garantie prolongée et 3 mois de Santé+. Une alternative intéressante pour ceux qui veulent rester sous la barre des 140€, tout en conservant l’essentiel.

Finalement, pour ceux qui recherchent une montre connectée sérieuse, sportive et polyvalente sans y consacrer un salaire, la Watch Fit 4 Pro coche toutes les cases. Et à ce prix, le match face à l’Apple Watch Ultra 2 tourne clairement à l’avantage de Huawei.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.