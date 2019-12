Les meilleurs chargeurs sans fil Qi à acheter en 2020 pour votre smartphone

La recharge sans fil par induction Qi est une technologie très pratique, mais tous les chargeurs sans fil ne se valent pas. La puissance, les dimensions et le design comptent parmi les principaux critères à prendre en compte. Pour vous aider à choisir le modèle qui vous correspond, découvrez notre sélection des meilleurs chargeurs sans fil Qi à acheter en 2020 pour recharger votre smartphone en toute simplicité.

Dans un futur proche, il sera possible de recharger son smartphone sans fil, sans contact, et très rapidement. Nous en sommes encore loin, mais les technologies de recharge sans fil ne cessent de s’améliorer. Afin de vous aider à choisir le meilleur chargeur Qi, voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles en France.

Google Pixel Stand

Ce chargeur sans fil Google Pixel Stand est à la base spécialement conçu pour le smartphone Google Pixel 3. Cela dit, il est compatible avec la majorité des autres smartphones supportant la technologie de recharge sans fil (jusqu’à 10W). Utilisé avec un smartphone Pixel, il offre des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un mode diaporama affichant les photos de votre album Google Photos préféré pendant que votre téléphone se recharge sur le stand ou bien un réveil en douceur avec une lumière ambiante sur l’écran de votre pixel 3 posé sur le stand imitant le lever du soleil juste avant le déclenchement de votre alarme.

Xiaomi 20W

Le plus puissant de notre sélection, ce chargeur sans fil Xiaomi supporte la charge rapide sans fil jusqu’à 20W. Il est capable de recharger votre smartphone à travers l’étui de protection, et il intègre une protection contre les objets métalliques étrangers et charge même les téléphones avec des coques. Il supporte jusqu’à 10 W de charge pour les appareils mobiles avec protocole EPP et 20W pour le Mi 9 ou bien 5W pour les smartphones iPhone/Samsung/Huawei.

Il embarque un ventilateur ultra-silencieux, un double système de refroidissement avec ventilateur indépendant et dissipateur thermique pour un refroidissement puissant qui vous offre un environnement plus confortable. De plus, il offre une protection multiple pour plus de sécurité, en détectant intelligemment les corps étrangers métallique et peut couper l’alimentation lorsque la température devient trop élevée afin d’éviter les dangers et les incidents.

Chargeur sans fil Te-Rich

Ce chargeur sans fil est compatible Qi avec les appareils sous Android et iOS : il délivre 10W pour les Samsung Galaxy S10,S10 Plus, S10E, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, S6 edge Plus et Note 8/5/9. Deux plus rapide que les chargeurs 5W sans fil traditionnels, il délivre 7.5W pour les iPhone XS/ XS Max/ XR/ X, iPhone 8 et 8 Plus (iOS 11.2 requis) ainsi qu’une charge sans fil standard de 5 W pour tous les téléphones portable compatible Qi tels que les Samsung Galaxy S6 Edge/ S6 Note/ S6, Google Nexus 7/ 6/ 5/ 4, Nokia Lumia 1520/ 928/ 920, LG G PRO/ G3/ G2, Sony Xperia Z4V/ Z3V etc…

Placez simplement votre appareil mobile compatible Qi sur le chargeur Qi et le chargement commence instantanément sans avoir à chercher un câble ou un problème avec une connexion USB; Le mécanisme de sécurité intelligent exclusif à plusieurs niveaux assure le contrôle de la température, la protection contre les surtensions, les courts-circuits et la détection des objets étrangers

ChoeTech Promu

D’un design sobre, ce chargeur est à la fois simple et efficace. Il suffit de poser son smartphone dessus pour recharger un téléphone compatible Qi. Les caoutchoucs antidérapants situés sous le socle permettent de maintenir l’accessoire en place sur n’importe quelle surface plane. Certifié CE, RoHS et FCC, le ChoeTech Promu est protégé contre la surcharge et la surchauffe. Le principal atout du ChoeTech Promu reste toutefois son prix de seulement 9,99€. Seul bémol : l’adaptateur électrique n’est pas fourni. Vous devrez donc vous le procurer séparément.

Belkin Boost Up Stand

Le chargeur Belkin BoostUp Stand est conçu pour offrir une recharge sans fil rapide, avec une puissance de 10 Watts. Il est même suffisamment puissant pour recharger un smartphone à travers une coque de 3 mm, ce qui permet de recharger le téléphone sans retirer sa protection. Malgré cette puissance, le BoostUp Stand conserve un design élégant, circulaire, malgré ses dimensions imposantes (9,52 x 12,7 x 15,7 centimètres). Un indicateur LED intégré à la base permet de connaître le niveau de charge du smartphone en un clin d’œil.

Anker PowerWave Pad

Le Anker PowerPort Qi 10 peut atteindre une puissance de sortie de 10 Watts lorsqu’il est combiné avec un chargeur mural Quick Charge 3.0 (à acheter séparément). L’autre point fort de ce chargeur est son design fin et léger. L’adhérence est toutefois assurée par des pieds anti-dérapage situés sous le socle. Un câble micro USB est inclus, mais l’adaptateur mural doit être acheté séparément.

Spigen

Si vous cherchez surtout une solution low cost, pratique et efficace, on vous conseillera de vous tourner vers le chargeur sans fil Spigen, actuellement disponible sur Amazon pour la modeste somme de 19.99€. Compatible avec tous les appareils, il est équipé de la recharge rapide (7.5W pour les appareils iOS et 10W pour les appareils Android). L’accessoire se distingue surtout grâce à son design en cuir noir avec finition en aluminium.

🤔Qu’est ce que la recharge sans fil Qi ?

À l’heure actuelle, la plus aboutie de ces technologies est sans conteste le Qi. Ce standard universel de recharge par induction, créé par le Wireless Power Consortium (WPC), est utilisé par de nombreux chargeurs sans fil. Ces accessoires permettent de recharger son smartphone en toute simplicité, en le déposant simplement sur un tapis ou autre socle.

Le chargeur en lui-même doit encore être branché à une prise électrique, mais le procédé est moins pénible que de devoir brancher systématiquement son smartphone à un câble.

📱Quels smartphones sont compatibles avec la recharge sans fil ?

Pour l’heure, de nombreux flagships Android sont déjà compatibles avec le Qi, y compris ceux de Samsung ou Huawei et Xiaomi pour ne citer qu’eux. Les nouveaux iPhone 11, et iPhone XS d’Apple sont également compatibles avec la recharge Qi. Nous vous invitons à découvrir notre guide d’achat des meilleurs smartphones compatible avec la recharge sans fil.