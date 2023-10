Cybertruck : prix, date de sortie, autonomie, performances, tout savoir sur le pick-up électrique de Tesla

Le Cybertruck est le pick-up électrique de Tesla. Tout-terrain, résistant, performant, autonome, capable de transporter et de tracter des charges lourdes, ce véhicule de la démesure se veut bien plus qu'un design tape-à-l’œil : Tesla veut prouver qu'il ne s'agit pas d'un simple caprice d'Elon Musk.

Le Cybertruck de Tesla va enfin devenir réalité. Le pick-up électrique de tous les superlatifs rêvé par Elon Musk va bel et bien être commercialisé auprès du grand public, après des années d'un développement difficile. L'imposant véhicule tout-terrain au look futuriste dispose de caractéristiques techniques et propose des prestations qui réservent parfois bien des surprises. Tarif, date de disponibilité, design intérieur et extérieur, autonomie, motorisation et performances, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Cybertruck.

Quand peut-on acheter le Cybertruck ?

L'objectif officiel actuel est de livrer les premiers modèles avant la fin de l'année 2023. Les premiers propriétaires du véhicule seront aux États-Unis, puis la disponibilité s'étendra à d'autres marchés, dont l'Europe. La production de masse ne devrait débuter qu'en 2024, la sortie du Cybertruck en France devrait donc avoir lieu, au plus tôt, dans le courant de l'année prochaine.

Annoncé en grande pompe en 2019 par Elon Musk, le Cybertruck devait être commercialisé par Tesla dès 2021. Mais la marque a fait face à des défis de conception importants, forçant le constructeur à repousser l'échéance à plusieurs reprises.

Combien coûte le Cybertruck ?

Il y aurait déjà plus de deux millions de réservations pour le Cybertruck (qui ne nécessitent qu'un dépôt de 100 US dollars, remboursable en cas de désistement), mais nous ne connaissons toujours pas son prix définitif. Tesla avait communiqué des tarifs en 2019, mais ceux-ci ne sont plus d'actualité aujourd'hui.

Lors de l'événement Cyber Roundup de 2022, Elon Musk avait admis que Tesla allait augmenter le prix du Cybertruck, ne pouvant pas s'aligner sur les prix précédemment annoncés. “Beaucoup de choses ont changé depuis [2019], donc les spécifications et les prix seront différents. Je déteste donner une sorte de petite mauvaise nouvelle, mais je pense qu'il n'y avait aucun moyen d'anticiper l'inflation et les différents problèmes que nous avons vécus”, commentait alors l'entrepreneur.

Pour vous donner une première idée de ce à quoi il faut s'attendre, voici ce que coûtait initialement le Cybertruck :

Version à un moteur : à partir de 39 900 US dollars

Version à deux moteurs : à partir de 49 900 US dollars

Version à trois moteurs : à partir de 69 900 US dollars

Nous savons donc que le pick-up électrique coûtera plus cher que cela. Par ailleurs, un certain nombre d'options sont attendues pour personnaliser son véhicule et alourdir encore la facture. Pour rappel, le Full Self-Driving (FSD), ou conduite entièrement autonome, n'est pas disponible en France. Cette fonctionnalité coûte 15 000 US dollars outre-Atlantique (ou un abonnement mensuel de 199 US dollars). Plusieurs coloris, outre le gris métallique de série, seront également proposés, sans doute moyennant finance.

Quel est le design du Cybertruck ?

Si sa forme et son esthétique n'ont que peu évolué depuis la première présentation du produit, la conception du Cybertruck a pris différents chemins lors de ces dernières années. Toutes les spécifications qui ont pu être communiquées ne sont plus forcément à l'ordre du jour désormais, mais nous avons tout de même un certain nombre d'éléments à disposition.

Le Cybertruck attire immédiatement l'œil par son design futuriste, qui semble tout droit sorti d'une œuvre de science-fiction ou d'anticipation. Il se distingue par des lignes droites et une silhouette très anguleuse, qui ne laissent que peu de place aux arrondis, renvoyant une impression d'agressivité. À l'avant comme à l'arrière, nous avons des phares horizontaux qui s'étendent sur toute la largeur de la calandre.

L'engin prend de la place et ne sera clairement pas adapté pour un usage urbain dans certaines villes européennes aux rues et places de parking étroites, même si la version définitive est finalement environ 5 % plus compacte que le prototype dévoilé en 2019. Ses dimensions atteignent 5,88 mètres de longueur, 2,03 mètres de largeur et 1,9 mètre de hauteur, le tout monté sur des jantes de 19 pouces. Son poids à vide doit encore être confirmé et dépendra de la configuration du véhicule, mais nous devrions aisément dépasser les trois tonnes.

Tesla évoque un exosquelette monochrome lissé presque impénétrable pour protéger le véhicule. Il est notamment composé d'une couche structurelle en acier inoxydable 30X laminé à froid et ultrarobuste. Les fenêtres sont quant à elles fabriquées à partir de verre blindé Tesla. “S'il existait quelque chose de mieux, nous l'utiliserions”, prétend le fabricant, qui assure que le Cybertruck résiste aux bosses, aux dommages et à la corrosion à long terme grâce à ces matériaux. On espère pour Elon Musk et sa société que le produit final résiste cette fois bel et bien à une boule de pétanque.

Sur ce point, le doute subsiste néanmoins. Pour cause, de récentes images des crash test du Cybertruck ont causé une certaine inquiétude sur la toile. On y voyait notamment le pare-brise complètement explosé après le choc, tout comme les portières, totalement dégondées et pliées. Attention toutefois, il s'agit de tests en interne, et non d'un crash test officiel mené par la NHTSA par exemple.

Le pick-up électrique offre également un espace de stockage sécurisé verrouillable de 100 pieds cubes (soit 2 832 litres), comprenant l'espace sous-benne, le coffre avant et les montants centraux de la benne. Un couvre-caisses permet de protéger l'espace, ainsi que son contenu, des intempéries. Déplié, il laisse l'utilisateur charger le Cybertruck de matériel encombrant, comme un quad par exemple. Tesla commercialise d'ailleurs un Cyberquad électrique pour enfants aux États-Unis. Un système flexible d'arrimage du chargement permet d'assurer la protection de la cargaison lors du transport.

À quoi ressemble l'intérieur du Cybertruck ?

L'habitacle du Cybertruck n'a pas encore révélé tous ses secrets. À vrai dire, nous en savons peu sur l'intérieur du véhicule. Des sièges au tableau de bord, Tesla respecte une certaine uniformité en appliquant, comme à l'extérieur, un design anguleux. Initialement, le pick-up électrique devait pouvoir accueillir jusqu'à six passagers, en deux rangées de trois. Le constructeur n'a, à ce jour, pas officiellement annoncé que cette caractéristique n'est plus d'actualité, mais il semble d'après les dernières images qui nous parviennent que le Cybertruck soit passé de six à cinq places assises, suite à la disparition de ce qui était le siège du milieu à l'avant. Le site de Tesla indique encore six sièges, peut-être s'agit-il d'une option, ou que l'information n'a pas été mise à jour. Un espace de rangement supplémentaire sous les sièges de la deuxième rangée est par ailleurs évoqué.

L'affichage est confié à un grand écran tactile de 18,5 pouces, qui donne accès au fameux système d'infodivertissement de Tesla, doté pour l'occasion d'une toute nouvelle interface utilisateur personnalisée, selon les dires de la marque. Là encore, le flou est de mise puisque le constructeur avance sur sa page en français que c'est un écran tactile de 17 pouces qui est embarqué.

Il est en tout cas impossible de passer à côté du large toit panoramique en verre dont profite le Cybertruck, qui rend particulièrement bien associé aux grandes vitres, surtout celles situées à l'avant du véhicule. Suite aux critiques émises contre le volant Yoke, Tesla a changé son fusil d'épaule et dessiné un nouveau modèle. Le volant du Cybertruck semble être une fusion du volant Yoke et du volant rond traditionnel.

Quelles sont les performances du Cybertruck ?

Le Cybertruck présente des performances bien différentes en fonction de la configuration choisie. Pour rappel, un modèle de Cybertruck à quatre moteurs a été abandonné, ou laissé de côté au moins provisoirement.

Cybertruck à un moteur

Type de transmission : Par propulsion, deux roues arrière motrices

Accélération : 0 à 100 km/h en 6,5 secondes

Capacité de remorquage : Jusqu'à 3 400 kg

Cybertruck à deux moteurs

Type de transmission : Transmission intégrale, quatre roues motrices

Accélération : 0 à 100 km/h en 4,5 secondes

Capacité de remorquage : Jusqu'à 4 500 kg

Cybertruck à trois moteurs

Type de transmission : Transmission intégrale, quatre roues motrices

Accélération : 0 à 100 km/h en 2,9 secondes

Capacité de remorquage : Jusqu'à 6 350 kg

La capacité de charge utile atteint quant à elle 1588 kg, alors que le système de suspension pneumatique ajustable promet de s'adapter à tous les terrains pour une conduite confortable, même dans des environnements difficiles.

Quelle est l'autonomie du Cybertruck ?

Un monstre tel que le Cybertruck a forcément des besoins importants en énergie. Pour les assouvir, Tesla mise sur une nouvelle génération de batteries, disposant de cellules 4680. Celles-ci offrent une efficacité énergétique bien supérieure à celle délivrée par les cellules 2170, jusqu'ici utilisées par le fabricant. Un autre atout des nouvelles batteries 4680 est leur vitesse de charge beaucoup plus élevée. Elles sont par exemple compatibles avec les stations Megachargeurs, prévues pour le camion électrique Tesla Semi, qui peuvent délivrer une puissance de charge jusqu'à 1 000 kW. Elles exploitent aussi au mieux les capacités des plus classiques Supercharger.

La promesse de Tesla est d'offrir une autonomie de 400 km pour le Cybertruck équipé d'un moteur, d'un peu moins de 500 km pour la version à deux moteurs et de dépasser les 800 km pour le modèle le plus coûteux à trois moteurs. Pour l'instant, il ne s'agit que de scores visés par Tesla : il faudra attendre les scores des cycles d'homologation pour avoir une idée plus de l'autonomie réelle du véhicule. Des doutes ont notamment été émis sur la possibilité d'atteindre les 800 km sur ce type de véhicule.