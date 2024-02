Tesla : le Cybertruck peut rouler dans l’eau, mais c’est une mauvaise idée

Dans une démonstration audacieuse de ses capacités, un propriétaire de Tesla Cybertruck a testé son mode bateau en conduisant à travers l'eau, malgré les avertissements de garantie de Tesla. Ce test en conditions réelles montrent les limites et la durabilité de ce véhicule tout-terrain futuriste.

Depuis que le Cybertruck est sorti, il a été soumis à une série de tests révélateurs. Parmi eux, un test de résistance face aux balles a captivé l'attention, démontrant une capacité de protection remarquable grâce à sa carrosserie en acier inoxydable. Parallèlement, des questions ont été soulevées concernant l'autonomie du véhicule. Un périple documenté par un youtubeur a mis en lumière des chiffres bien inférieurs aux attentes, avec des arrêts fréquents pour recharger.

Le Cybertruck a également été testé dans des conditions tout-terrain. Un parcours off-road a mis en évidence des limites dans la conception du véhicule, notamment en matière de contrôle de traction et d'absence de différentiels autobloquants. Des caractéristiques pourtant essentielles pour un véhicule prétendant à une certaine polyvalence en dehors des sentiers battus. Maintenant, reste à voir comment il se comporte face à l'eau, avec son mode spécifique conçu pour affronter les rivières.

Le Cybertruck affronte les eaux : un test qui n’est pas sans conséquences

Le Cybertruck de Tesla, conçu pour repousser les limites de l'automobile électrique tout-terrain, a récemment été mis à l'épreuve dans un environnement inattendu : les eaux profondes. Malgré les avertissements du constructeur concernant les risques de dommages non couverts par la garantie, un propriétaire audacieux a activé le “Mode Wade” (mode bateau) du véhicule. Celui-ci augmente la hauteur de conduite et pressurise le pack de batteries pour traverser un cours d'eau. Ce test, bien que réussi, n'a pas été sans conséquences.

Le Cybertruck a franchi plusieurs passages aquatiques avec succès, prouvant l'efficacité du Mode Wade jusqu'à une profondeur maximale recommandée de 79 cm. Cependant, l'expérience n'a pas été sans dommages : des pièces de carrosserie en plastique se sont détachées, bien qu'elles aient été facilement remises en place. De plus, des dysfonctionnements ont été observés au niveau de la porte de la benne et de son couvercle qui ne fonctionnaient plus après le test. Ces incidents pointent du doigt les problèmes de résistance du véhicule face aux conditions extrêmes et montrent clairement que Tesla doit fournir des instructions plus simples et plus directes sur comment l’utiliser dans des situations inhabituelles.