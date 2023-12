Le Cybertruck pourrait flotter et traverser les rivières avec son mode Bateau

Elon Musk affirme qu'un mode Bateau est en préparation pour le Cybertruck, le pickup électrique de Tesla. Il permettrait de traverser des étendues d'eau jusqu'à 100 mètres de long en faisant flotter le véhicule.



Après des années d'attente, le Cybertruck, pickup électrique de Tesla, a finalement pointé le bout de sa carrosserie au design résolument atypique début décembre. Même si l'annonce officielle du véhicule a refroidi les ardeurs de certains, l'engin n'en reste pas moins impressionnant de puissance et de fonctionnalités. Il faut dire que le Cybertruck en a sous le capot, sans compter son mode Bête qui lui permet de passer de 0 à 60 km/h en moins de 3 secondes. Ce n'est visiblement pas la seule option qu'Elon Musk semble vouloir ajouter à son pickup.

Peu de temps avant sa sortie, une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Elle montre le Cybertruck en train de rouler dans l'eau sans que cela semble le gêner le moins du monde. Ce qui ressemblait à un test prend désormais la forme d'un mode à part entière : le “Wave Mode”, ou Mode Vague.

D'après une capture d'écran partagé par Sawyer Merritt sur X (Twitter), on peut voir qu'il “augmente la hauteur de caisse et met la batterie sous pression lors de la conduite dans l'eau. Les niveaux d'eau ne doivent pas dépasser le haut du pare-chocs. L'activation peut prendre jusqu'à 10 minutes et a une limite de temps de 30 minutes, après quoi il se désactivera automatiquement”.

Ce n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg. Toujours sur son réseau social X, Elon Musk lui-même affirme qu'un mode Bateau est en préparation. “Nous allons proposer un [mode] qui permet au Cybertruck de traverser au moins 100 m d'eau comme un bateau. Il suffit juste de mettre à niveau les joints des portes de la cabine”. Aucune autre précision n'a été donnée, mais l'idée est bien de faire flotter le Cybertruck tout en lui permettant d'avancer.

Cela fait plus d'un an que le patron de Tesla a annoncé cette volonté. En septembre 2022, il disait que le Cybertruck serait “suffisamment étanche pour servir brièvement de bateau, afin de pouvoir traverser des rivières, des lacs et même des mers qui ne sont pas trop agitées”.

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat.

Mostly just need to upgrade cabin door seals.

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2023