Cybertruck : le pickup sera impossible à rayer, sauf si vous utilisez un diamant

Elon Musk annonce que le Cybertruck de Tesla pourrait proposer un revêtement en carbure de tungstène. Cela le rendrait insensible aux rayures du moment que vous ne vous servez pas d'un diamant.



Cela fait déjà quelques années que Tesla a dévoilé le Cybertruck, un pickup électrique aux allures de véhicule du futur. Depuis, le développement de l'engin suit son court,et mène fatalement à des tests en situation réelle. C'est ainsi qu'on remarque le Cybertruck à plusieurs reprises sur les routes. Il est évidemment camouflé, mais ses lignes anguleuses sont si caractéristiques qu'il est impossible de le confondre avec un autre modèle.

Fin juillet, le pickup est de nouveau aperçu en ville, cette fois avec de nouvelles roues. Ce sont surtout les enjoliveurs qui détonnent. Aérodynamiques, ils réduisent la friction avec le vent, ce qui diminue la consommation d'énergie du véhicule. Plus récemment, début septembre, une vidéo confirme la présence d'un écran à l'arrière. Exactement comme sur les dernières Model S, Model X, ou encore la nouvelle Model 3 Highland du constructeur.

Aujourd'hui, c'est Elon Musk lui-même qui dévoile une caractéristique possible du Cybertruck. Ceux qui le souhaitent pourraient demander un revêtement en carbure de tungstène. C'est un matériau céramique extrêmement dur qui se présente sous la forme de particules de poudre grise fines. Sa particularité est qu'il est très résistant à l’usure, à l’abrasion et aux rayures. Le revêtement protège aussi de la corrosion.

Avec une telle protection, vous n'avez plus à craindre que quelqu'un raye votre pickup avec une clé. Enfin sauf si elle est en diamant, ce qui n'est pas prêt d'arriver. Dans son annonce, Elon Musk utilise le conditionnel. Il faudra donc attendre pour savoir si l'option sera bel et bien proposée à la sortie du véhicule électrique. On se pose aussi la question de son coût. Le Cybertruck dans sa version de base devrait déjà coûter 40 000 $.

We might be able to offer an optional tungsten carbide coating, which is basically scratch-proof to everything below diamond hardness

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023