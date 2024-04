Voici à quoi ressemble la voiture du futur selon Nissan… en 1983

Le constructeur automobile Nissan pensait déjà à ce que serait la voiture de demain il y a 41 ans. Avec son concept de la NRV-II, force est de constater qu'il avait assez bien anticipé ce que l'on verrait sur les véhicules d'aujourd'hui.

Essayez d'imaginer à quoi ressemblera les voitures vers 2060. Vous pensez probablement qu'elles auront des lignes qui aujourd'hui nous paraîtraient insolites, un peu comme celles de la Cupra Dark Rebel ou de l'Apple Car qui ne verra jamais le jour. En terme de fonctionnalités, comment ne pas penser qu'elles voleront toutes, ce qui pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne le pense d'ailleurs. Pour le reste, à part l'utilisation éventuelle d'un carburant non polluant, les voitures du futur seront sûrement assez similaires à celles d'aujourd'hui.

Figurez-vous que le constructeur japonais Nissan lui, se projetait déjà en 1983, à une époque où tout ou presque restait à faire en matière d'innovations automobiles. Cette année-là, il dévoile un concept qu'il nomme NVR-II. On ne peut que constater à quel point la firme était visionnaire puisque mis à part son design très ancré dans les années 80, la majorité des nouveautés intégrés existe dans nos voitures modernes, même si la forme a changé.

Il y a plus de 40 ans, Nissan imaginait la voiture de demain et le constructeur a plutôt vu juste

Que trouve-on sur cette Nissan NVR-II ? À l'extérieur : des phares qui s'allument et qui s'éteignent selon la luminosité extérieure puis des essuie-glaces qui s'activent seuls quand il pleut. Mais c'est surtout à l'intérieur que ça se passe. La voiture possède un système de reconnaissance vocale permettant de lui donner des consignes, le micro étant caché à l'avant du rétroviseur. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, un écran situé derrière le volant affiche la distance qui nous sépare du véhicule devant nous, prévient quand l'on est trop proche et fait ralentir l'automobile pour nous remettre en sécurité. Tout cela est géré par un radar à l'avant, sous le capot.

À défaut d'un limitateur de vitesse ressemblant à ceux de maintenant, il est quand même possible de définir celle qu'on ne veut pas dépasser. La voix de la voiture nous alerte si c'est le cas. Enfin, ne passons pas à côté de l'ancêtre du GPS, qui n'existait pas en 83. Ici, vous utilisez les commandes et l'écran tactile pour pointer l'endroit où vous voulez aller, puis vous répondez aux questions de la voiture pour définir l'itinéraire à l'avance. Elle vous dit si vous déviez. Rudimentaire et peu pratique, certes, mais c'est une première pour les années 80. Nissan n'a cependant pas tout deviné et certaines innovations de la NVR-II n'ont jamais été généralisées.

Les voitures d'aujourd'hui possèdent beaucoup des fonctions imaginées par Nissan dans les années 80, mais pas toutes

On ne le voit pas à l’œil nu, mais les vitres de la NVR-II sont en plastique anti-rayures. La firme pensait que ce matériau pourrait remplacer le verre à l'avenir. Ironiquement, c'est justement en 1983 que les pare-brise passent du verre au verre laminé, plus sécurisé et plus résistant aux impacts. Mais la plus grande différence entre cette voiture et les nôtres se trouve au niveau du moteur. Celui du concept de Nissan est un 1,3 litres 118 chevaux fonctionnant au méthanol. Une puissance plutôt impressionnante pour l'époque, loin de ce que l'on trouve aujourd'hui cela dit.

L'automobiliste nippon impressionne tout de même par la pertinence des fonctionnalités qu'il imaginait il y a 41 ans, désormais standards dans nos voitures modernes. La vidéo de présentation de la Nissan NVR-II par un journaliste australien est disponible juste en-dessous. N'hésitez pas à y jeter un œil, elle vaut largement le détour.