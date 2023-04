Tesla veut pousser ses clients à abandonner la recharge gratuite à vie

De nombreux propriétaires de Tesla Model S et Model X bénéficient encore aujourd'hui de la recharge gratuite à vie sur les Superchargeurs. Une épine dans le pied de Tesla. Le constructeur a lancé une nouvelle offre pour convaincre ces utilisateurs d'abandonner cet avantage.

Durant les premières années de commercialisation des Model S et Model X, Tesla proposait un bonus non-négligeable pour séduire les consommateurs. En cas d'achat d'une Model S/X, l'acheteur pouvait bénéficier de la recharge gratuite et à vie.

Bien entendu, cet avantage considérable était valable uniquement dans les stations Superchargeur de la marque, et non à domicile. Seulement, Tesla a mis fin à cette opération promotionnelle en 2018, arguant qu'elle ne pouvait plus se le permettre. Malgré tout, l'entreprise américaine a relancé cette gratification à quelques reprises par la suite, notamment en 2019 puis en février 2022 à l'occasion des vacances d'hiver.

Précisons qu'aujourd'hui encore, quelques milliers de propriétaires de Tesla Model X et Model S jouissent encore de cet avantage. Et pour Tesla, c'est un problème. Plus tôt cette année, la marque a proposé à ces utilisateurs privilégiés une remise de 5 000 dollars sur l'achat de leur nouvelle Tesla, à condition d'échanger leur Model S/X avec la recharge gratuite à vie.

Et en ce lundi 24 avril 2023, la compagnie américaine lance une nouvelle opération séduction pour inciter les conducteurs à abandonner leur avantage. Baptisée “Ownership Loyalty Benefit”, elle permet aux utilisateurs de bénéficier de six ans de recharge illimitée à l'achat d'une Model S ou Model X de dernière génération.

Tesla veut se débarrasser des vieilles Model S/X avec la recharge gratuite à vie

Avec cette promotion, l'objectif est clair : se débarrasser des derniers clients qui profitent encore de la recharge gratuite à vie. “Les propriétaires actuels de Tesla Model S ou Model X qui bénéficient d'une recharge gratuite illimitée active peuvent prétendre à six ans de recharge illimitée. Pour en bénéficier, les propriétaires doivent échanger ou abandonner la recharge illimitée de leur véhicule et prendre livraison d'une nouvelle Model S ou Model X avant le 30 juin 2023″, écrit Tesla.

A nos yeux, cela reste une offre intéressante. Certes, vous perdez l'accès à la recharge gratuite et illimitée, mais en contrepartie, vous repartez avec une Model S/X récente bien plus performante que les premières versions, tout en bénéficiant de la Supercharge gratuite durant six ans.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle opération prouve une fois encore que Tesla est déterminée à rogner sur les avantages offerts jusqu'alors à ses clients. En avril 2022 par exemple, la marque a retiré le chargeur mobile inclus depuis toujours avec ses voitures. Et durant l'été 2022, Tesla est allée plus loin en mettant fin à la gratuité à vie des fonctionnalités GPS.

Source : Electrek