Tesla relance son quad électrique pour enfants, banni aux États-Unis pour des raisons de sécurité

Alors qu’on pensait ce véhicule abandonné par l’entreprise américaine, Tesla propose désormais de nouveau à la vente son Cyberquad, un petit quad électrique destiné aux enfants.

Tesla a de nouveau commencé à vendre son véhicule tout électrique Cyberquad for Kids, mais cette fois, c'est le marché chinois qui profite du véhicule inspiré du Cybertruck. Pour rappel, celui-ci avait déjà été lancé aux États-Unis l’année passée à 1900 dollars par l'intermédiaire de Radio Flyer. Cependant, les stocks avaient rapidement été épuisés, et il n’était pas resté longtemps sur le marché.

En effet, le Cyberquad for Kids a été interdit aux États-Unis après que la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a découvert des « violations des normes de sécurité fédérales pour les véhicules tout-terrain (ATV) et un risque de blessure » et a demandé aux clients de renvoyer les véhicules et de demander un remboursement. À la suite de ce rappel, Radio Flyer avait proposé aux clients concernés un remboursement intégral du prix d'achat de 1 900 dollars, à condition qu'ils envoient le moteur d'entraînement pour prouver que le Quad n’est plus en état de fonctionner.

Tesla mise de nouveau sur son Cyberquad, mais seulement en Chine

Plusieurs mois après l’interdiction à la vente aux États-Unis, Tesla a donc de nouveau commercialisé son véhicule, mais cette fois-ci en Chine. Il s'agit en fait d'une petite réplique fonctionnelle du véritable Cyberquad, qui avait été présenté aux côtés du Cybertruck en 2019.

Au niveau des caractéristiques techniques, il est équipé d'un petit moteur électrique de 500 watts et d'une batterie de 188 Wh capable d'atteindre une vitesse maximale de 8 km/h et qui offre environ 13 kilomètres d’autonomie. On retrouve également un moteur de 350 W, et il faut vraisemblablement compter sur environ une heure et demie pour la recharge.

Grâce à cette faible puissance, le Cyberquad for Kids est, comme son nom l’indique, destiné aux enfants, préférablement âgés de 8 à 12 ans et ne pesant pas plus de 68 kg. Pour l’instant, Tesla n’a relancé son petit quad qu’en Chine, mais on ne sait pas si le véhicule arrivera ou non dans d’autres pays. Aucun document n’indique non plus que celui-ci a été modifié par rapport à la version qui posait des problèmes de sécurité outre-Atlantique.