Tesla Model 3 Performance : une version plus puissante aux Etats-Unis ? Les batteries y sont pour quelque chose

La Tesla Model 3 Performance vient d'être officialisée en Europe et s'impose déjà comme le modèle le plus puissant de la gamme avec ses 460 chevaux. Pourtant, les conducteurs américains vont pouvoir profiter d'une version encore plus véloce. Pourquoi ? On vous explique tout.

Après le lancement de la Model 3 revisitée en novembre 2023, la fameuse Project Highland, les utilisateurs attendaient de savoir si la nouvelle gamme allait être complétée par une version Performance 2024. C'est maintenant chose faite.

Tesla a confirmé ce 23 avril 2024 le lancement de cette version Performance inédite. Comme prévu, le modèle s'impose d'emblée comme le plus puissant de la gamme et s'adresse avant tout aux conducteurs en quête de sensations fortes. Affichant une puissance de 424 chevaux, elle enregistre un 0 à 100 km/h en 3,1 secondes seulement, tandis que sa vitesse maximale grimpe d'un petit kilomètre par heure pour atteindre 262 km/h.

Néanmoins, on ne peut s'empêcher d'être légèrement déçu devant ces caractéristiques, surtout au regard de la version américaine. En effet, la Model 3 Performance vendue chez l'Oncle Sam dispose de 517 chevaux, contre 464 sur le Vieux Continent. Comment expliquer un tel écart ? La réponse se trouve du côté des batteries.

Une Model 3 Performance plus puissante aux Etats-Unis ? Les batteries y sont pour quelque chose

Pour cause, les Model 3 Performance destinées au marché américain sont fabriquées au sein de la Gigafactory de Fremont. Elles sont équipées de batteries de 82 kWh signées Panasonic. Concernant les Model 3 Performance vendues sur le territoire européen, elles viennent directement de la Gigafactory de Shanghai. Pour ces modèles, Tesla s'approvisionne en batteries de 79 kWh chez LG Energy Solution. Or, les packs de Panasonic ont la particularité de se recharger et de se décharger plus rapidement. De fait, ils peuvent transmettre plus de puissance aux moteurs, ce qui explique cette différence en nombre de chevaux entre les versions américaines et européennes.

Pour rappel, la Tesla Model 3 Performance est d'ores et déjà disponible sur le configuration français du constructeur. La berline sportive est affichée à partir de 55 990 € hors option. De facto, elle n'est pas éligible au bonus écologique français, dont le plafond est toujours fixé à 47 000 €. Aux Etats-Unis en revanche, cette Model 3 Performance peut être achetée à un prix inférieur à celui de la Model 3 Grande Autonomie AWD.

En effet, cette version est la seule de gamme à utiliser des cellules de batteries 2170 fabriquées aux Etats-Unis. Ce qui lui permet donc de bénéficier du crédit d'impôts fédéral de 7 500 dollars. Son prix passe ainsi à 47 130 $ après déduction du bonus américain, contre 49 380 $ pour la Grande Autonomie.