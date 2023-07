Combien coûte une Tesla en France ? Voici les prix de chaque modèle

Les Tesla sont les voitures électriques les plus vendues en France, notamment grâce à leurs tarifs assez agressifs dans leurs segments respectifs. Alors combien coûtent les voitures électriques d’Elon Musk en 2023 ? On vous dit tout.

Si les voitures électriques sont arrivées sur le marché à des tarifs assez élevés, celles-ci ont connu d’importantes baisses de tarifs ces dernières années, et cela a surtout été le cas des Tesla. La politique du constructeur automobile américain est de proposer des prix bas, sans qu’il s’agisse pour autant des voitures les moins chères du marché.

Ces tarifs agressifs permettent à certains modèles d’être éligibles au bonus écologique en France, qui vient encore tirer les prix vers le bas. Actuellement, jamais les Tesla n’ont été aussi abordables, donc il est peut-être temps pour beaucoup de passer à l’électrique. On vous récapitule tous les tarifs des différents modèles du catalogue de l’entreprise d’Elon Musk.

Tesla Model 3 : la berline la plus abordable du constructeur

La Tesla Model 3 est la voiture électrique la moins chère du catalogue de Tesla. Celle-ci est actuellement déclinée en France en trois versions différentes : un modèle classique, un modèle Grande Autonomie ainsi qu’un modèle Performance.

La version la moins chère est appelée « Propulsion », ce qui signifie qu’elle ne dispose que d’un moteur et que seules les roues arrière sont motrices. Les deux autres modèles offrent, eux, une transmission intégrale Dual Motor, c’est-à-dire un moteur à l’avant et un à l’arrière, avec 4 roues motrices.

Les principales différences entre les versions seront essentiellement leur autonomie, leur vitesse de pointe, la puissance de recharge maximale, leur poids, mais surtout leur prix. Chez Tesla, notons que la version la plus puissante n’est pas forcément la plus autonome.

Parmi les options proposées, citons un choix de 5 coloris à l’extérieur et 2 à l’intérieur, des jantes plus grandes ou encore un crochet d’attelage à 1350 euros.

Tesla Model 3 Propulsion Tesla Model 3 Grande Autonomie Tesla Model 3 Performance Transmission Propulsion (un moteur, 2 roues motrices à l'arrière) Intégrale (2 moteurs, 4 roues motrices) Intégrale (2 moteurs, 4 roues motrices) 0 à 100 km/h 6,1 s 4,4 s 3,3 s Vitesse maximale 225 km/h 233 km/h 261 km/h Autonomie 491 km (WLTP) 602 km (WLTP) 547 km (WLTP) Puissance de charge 170 kW 250 kW 250 kW Prix 41 990 € 49 990 € 53 990 € Prix après déduction du bonus

écologique (5000€ ou 7000€) 36 990 € (ou 34 990 € pour les ménages les plus modestes) Non éligible Non éligible Prix après déduction de la prime

à la conversion (2500€) 34 490 € (ou 32 490 € pour les ménages les plus modestes) Non éligible Non éligible

Tesla Model Y : le SUV compact le plus populaire du marché

Malgré son tarif un peu plus élevé que la Tesla Model 3, la Model Y est la voiture qui se vend le mieux chez Tesla. En 2023, elle est même parvenue à se hisser à la troisième place des véhicules les plus populaires du marché, toutes motorisations confondues. Son espace supplémentaire et sa polyvalence ont rapidement fait d’elle la voiture électrique la plus vendue en France, loin devant la concurrence.

Comme la Model 3, la Tesla Model Y se décline également en trois versions différentes. On retrouve aussi un modèle Propulsion, un modèle Grande Autonomie ainsi qu’un modèle Performance. Là encore, seul l’un d’entre eux est éligible au bonus écologique. Les options proposées sont identiques à celles de la Model 3, à l’exception des jantes, qui s’adaptent à chaque véhicule.

Tesla Model Y Propulsion Tesla Model Y Grande Autonomie Tesla Model Y Performance Transmission Propulsion (un moteur, 2 roues motrices à l'arrière) Intégrale (2 moteurs, 4 roues motrices) Intégrale (2 moteurs, 4 roues motrices) 0 à 100 km/h 6,9 s 5,0 s 3,7 s Vitesse maximale 217 km/h 217 km/h 250 km/h Autonomie 455 km (WLTP) 533 km (WLTP) 514 km (WLTP) Puissance de charge 170 kW 250 kW 250 kW Prix 45 990 € 52 990 € 59 990 € Prix après déduction du bonus

écologique (5000€ ou 7000€) 40 990 € (ou 38 990 pour les ménages les plus modestes) Non éligible Non éligible Prix après déduction de la prime

à la conversion (2500€) 38 490 € (ou 36 490 pour les ménages les plus modestes) Non éligible Non éligible

Tesla Model X : le SUV géant

Plus grand, plus puissant, plus moderne et beaucoup plus cher que la Tesla Model Y, le Model X n’est clairement pas ce que l’on peut appeler un SUV grand public. Il est décliné en deux versions : une Transmission intégrale Dual Motor ainsi qu’un modèle Plaid, avec une Transmission intégrale Tri-Motor.

Le véhicule a la particularité de pouvoir accueillir 7 sièges, si vous optez pour l’option payante proposée à 4200 €. Le nouveau volant Yoke est également proposé à 250 euros, mais le crochet d’attelage est cette fois-ci de série. On retrouve également 5 coloris à l’extérieur, et pas moins de 3 pour l’habitacle.

Tesla Model X Dual Motor Tesla Model X Plaid Transmission Intégrale (deux moteurs) Intégrale (trois moteurs) 0 à 100 km/h 3,9 s 2,6 s Vitesse maximale 250 km/h 262 km/h Autonomie 576 km (WLTP) 543 km (WLTP) Puissance de charge 250 kW 250 kW Prix 114 490 € 134 490 €

Tesla Model S : la berline haut de gamme la plus puissante

La Tesla Model S est une Model 3 sans aucune concession. Il s’agit de la voiture électrique phare de l’entreprise d’Elon Musk. Deux versions sont également proposées, l’une avec une Transmission intégrale Dual Motor et un modèle Plaid surpuissant. Les options sont similaires à celles de la Model X, mais aucun crochet d’attelage n’est inclus.

Tesla Model S Dual Motor Tesla Model S Plaid Transmission Intégrale (deux moteurs) Intégrale (trois moteurs) 0 à 100 km/h 3,2 s 2,1 s Vitesse maximale 250 km/h 322 km/h Autonomie 635 km (WLTP) 600 km (WLTP) Puissance de charge 250 kW 250 kW Prix 106 490 € 131 490 €

Combien coûtent les options de conduite autonome ?

Sur toutes les Tesla, l’Autopilot est de série. Cependant, il s’agit de la version Standard, qui n’offre que quelques fonctionnalités. Parmi elles, le maintien de trajectoire, l’accélération et le freinage automatique.

Il faudra débourser 3800 € supplémentaires pour l’Autopilot amélioré, avec des fonctionnalités plus intelligentes : l’entrée et la sortie autonome de votre garage ou le parking autonome, et cela même en créneau ou en bataille. Cette option vous offrira surtout la navigation en Autopilot, qui permet notamment sur l’autoroute de changer de voie automatiquement. On retrouve aussi un régulateur de vitesse dynamique avec arrêt et redémarrage complets, l’assistance au maintien de cap et le dépassement des véhicules lents dans votre voie.

Tesla propose également une autre option « capacité de conduite entièrement autonome » pour 7500 €. Elle comprend toutes les fonctionnalités de l’Autopilot amélioré, et ajoute la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et aux feux stop. Elle permet également à votre voiture d’être équipée d’un ordinateur de conduite plus performant, qui permettra à terme la conduite automatisée en ville. Cette fonctionnalité est déjà disponible outre-Atlantique avec la FSD bêta, et devrait être déployée en version stable d’ici les mois à venir. D’ailleurs, Tesla teste déjà la conduite entièrement autonome en Europe.

Tesla travaille sur une voiture compacte « abordable »

Les 4 voitures que proposent Tesla ne sont pas adaptées à tous les garages ni à tous les budgets, c’est pourquoi le constructeur travaille sur une voiture moins chère et plus compacte conçue pour la ville. Évoquée pour la première fois dans une interview avec le Youtubeur MKBHD en 2018, celle-ci est toujours attendue de pied ferme.

D’après ce que l’on sait, il s’agira d’une « petite Model Y », qui devrait arriver à environ 25 000 dollars, selon les déclarations d’Elon Musk. En France, on peut s’attendre à un tarif plus proche des 30 000 euros, mais c’est avant la déduction du bonus écologique. Le but de l’entreprise serait d’en produire près de 4 millions d’unités par an, afin de tirer son prix vers le bas.