Tesla présente sa nouvelle Model 3 : design, équipements, performances et autonomie, on fait le point

La nouvelle Tesla Model 3, connue jusqu'alors sous le nom de code Project Highland, est maintenant une réalité. Le constructeur vient d'officialiser son existence. Ensemble, nous allons faire point sur les différentes modifications apportées, que ce soit dans l'habitacle, sur le design extérieur, les fonctionnalités ou encore l'autonomie et les performances. En piste.

A l'image de Volkswagen qui a décidé de donner une seconde jeunesse à l'ID. 3 en 2023, nous savions que Tesla travaillait sur une nouvelle version de la Model 3, sa célèbre berline électrique vendue à plus de deux millions d'exemplaires à travers le monde.

Répondant au nom de code Project Highland, cette réédition de la Model 3 a fait parler d'elle à de nombreuses reprises ces derniers mois. En effet, la voiture a été aperçue une première fois partiellement bâchée dans un garage en décembre 2022. Et ce 30 août 2023, la Model 3 redessinée a été repérée sur les routes françaises, signe d'une sortie ou au moins d'une annonce imminente.

A quelques jours seulement de l'ouverture du salon automobile de Munich, Tesla a enfin présenté ce vendredi 1er septembre 2023 sa relecture de la Tesla Model 3, plus de six ans après le lancement de la berline originelle. Le roi est mort, longue vie au roi comme on dit. Design intérieur et extérieur, fonctionnalités, autonomie et performances, on fait le point sur toutes les modifications apportées par le constructeur sur son modèle phare.

Des lignes plus aiguisées et sportives

Avec cette nouvelle Model 3, Tesla en a profité pour revoir les lignes de sa berline. Au revoir le fameux groin caractéristique de la voiture, et bonjour à cette face avant plus agressive et plus sportive qui rappelle fortement le travail effectué sur la Model S ou sur le futur Roadster. “Des lignes plus aiguisées et des surfaces de carrosserie optimisées réduisent la résistance aérodynamique, les bruits d'air et permettent d'augmenter l'autonomie”, écrit le constructeur dans son communiqué officielle (la marque a visiblement ressuscité son service presse pour l'occasion).

L'idée principale des ingénieurs a donc été la suivante : redessiner la Model 3 pour améliorer l'efficience et l'aérodynamisme de la voiture. A ce sujet, la berline affiche maintenant un Cx de 0,219 contre 0,255 auparavant, ce qui fait d'elle le modèle avec le Cx le plus bas jamais enregistré dans la gamme du constructeur.

Un gain rendu possible par les modifications apportées aux boucliers avant et arrière, au capot évidemment ou encore aux portières, plus creusées que sur l'original. L'intégration de série des pneus Michelin e.Primacy et des derniers iON Evo signés Hankook sur les jantes 18 et 19 pouces aide également. Fatalement, la Model 3 gagne quelques centimètres, passant de 4,70 m à 4,72 m. L'empattement reste lui inchangé (2,88 m), tout comme la largeur et la hauteur (1,85 m et 1,45 m).

Feux et coloris inédits

Les feux de la Model 3 profitent également d'une retouche bienvenue. Comme dit plus haut, la berline se veut plus agressive, plus racée, et cela passe notamment par ses feux avant entièrement remaniés. On retrouve à l'arrière cette configuration des phares en C, à la différence près qu'ils s'intègrent parfaitement au coffre désormais.

A l'occasion de cette réédition, Tesla propose également deux coloris inédits, à savoir :

Rouge Ultra

Gris Stealth

D'après les dires de la marque, le Rouge Ultra se présente “comme une couleur hautement chromatique avec une profondeur dynamique rendue possible par une peinture multicouche”. Quant au Gris Stealth, nous sommes devant “un gris foncé métallisé profond et évolutif, qui souligne les courbes de la Model 3″. Notez bien que ces deux coloris s'imposent d'emblée comme les plus chers proposés. Alors que Tesla demande 1 300 € pour le Noir uni ou le Bleu Outremer métallisé, il faudra verser 2 000 € pour parer sa berline de rouge ou de gris.

Le silence est d'or

Avec cette refonte de la Model 3, les équipes d'Elon Musk ont souhaité gommé l'un des principaux défauts du modèle original : les nuisances sonores une fois à bord. C'est très simple, tout semble avoir été fait pour réduire aux maximum les bruits susceptibles de déranger passagers et conducteurs. Tout d'abord, les joints de porte sont équipés d'un nouvel isolant plus efficace, tandis que le constructeur a décidé d'appliquer du verre acoustique sur l'ensemble des surfaces vitrées de la voiture (y compris sur le toit panoramique).

Les suspensions ont également été améliorées, tout comme les ressorts et les amortisseurs, pour diminuer les bruits de roulement. Grâce à ces multiples modifications, Tesla promet une réduction des bruits aérodynamiques et ambiants de 30 %, et une réduction des bruits de roulements de 20 %. Cela reste évidemment à vérifier lors de notre essai détaillé. Toujours dans cette idée d'offrir une expérience plus silencieuse, la fermeture automatique du coffre est maintenant gérée par deux moteurs au lieu d'un, pour un processus plus délicat. Précisons que la malle gagne en volume, passant de 561 à 594 litres. Le coffre avant ou frunk reste inchangé, soit 88 litres.

Un habitacle entre tradition et nouveautés

De prime abord, difficile de voir les différences entre l'habitacle de l'ancienne Model 3 et de la nouvelle. En soi, l'organisation reste similaire avec cette grande planche de bord et son écran tactile d'infordivertissement trônant au centre. Toutefois, Tesla a apporté quelques petites touches de nouveautés pour donner de l'âme et une identité forte à l'intérieur de la Model 3.

On pense notamment à cette ligne de LEDs qui court à travers l'habitacle et qui permettra au conducteur d'adopter l'ambiance lumineuse de son choix. D'un point de vue global, on note également un recours à des matériaux plus nobles et plus robustes. Des inserts en aluminium entourent la planche de bord, tandis que la sellerie se compose d'un textile premium. “Un habitacle à l'architecture chaleureuse, faisant appel à des matériaux haut de gamme, dont de l'aluminium et du textile premium. Le tout assemblé avec précision”, résume Tesla.

Plus d'écrans, d'équipements et de puissance sonore

Si on retrouve toujours un écran central à l'avant de 15,4 pouces, on gagne en surface d'affichage grâce à des bords plus fins. Par ailleurs et à l'image de ce qu'on trouve déjà dans la Model S, les passagers à l'arrière pourront profiter d'une nouvelle dalle placée derrière l'accoudoir avant. D'une diagonale de 8 pouces, les utilisateurs pourront profiter des services et applis intégrés comme YouTube ainsi que du contrôle de la climatisation.

Concernant l'expérience sonore, elle est assurée par un ensemble conséquent de 17 haut-parleurs, de deux subwoofers et deux amplificateurs sur la version Grande Autonomie. Sur la mouture d'entrée de gamme, à savoir la Model 3 Propulsion, on passe à 9 enceintes, un subwoofer et un seul ampli. Comme le précise Tesla, “des microphones supplémentaires et plus performants offrent également une meilleure qualité d'appel téléphonique”.

Quant aux équipements, on salue également l'intégration d'un double chargeur à induction à l'avant capable de recharger deux smartphones. Conducteurs et passagers pourront également profiter de trois ports USB-C (un à l'avant, deux à l'arrière) d'une puissance maximale de 65 W pour recharger leurs appareils.

Sièges plus confortables et volant polémique

Tesla a cherché à offrir plus de confort aux passagers sur cette nouvelle Model 3. Cela passe notamment par l'introduction de sièges chauffants et ventilés à l'avant (uniquement chauffants à l'arrière). Le constructeur ajoute que l'ensemble est entièrement intégré aux commandes de climatisation automatiques.

Concernant le volant, le constructeur nous a épargné le volant Yoke de série. On se retrouve à la place avec un volant rond, qui risque malgré tout de faire grincer des dents. La faute notamment à l'absence de comodos… Résultat, déclencher les clignotants ou autres se fera uniquement via des commandes physiques et tactiles à retour haptique placés au centre du volant (ou bien via l'écran central). Pour enclencher la marche avant ou arrière, il faudra faire confiance à la fonctionnalité Smart Shift de la voiture, un outil que l'on retrouve déjà sur les Model X et S les plus récents.

Des performances similaires

Pour ceux qui attendaient une augmentation drastique des performances ou de l'autonomie avec cette réédition de la Model 3, vous allez être déçus. En effet, il n'y pas différences notables. Les batteries employées sont les mêmes (la capacité et la puissance de recharge sont inchangées). Côté autonomie, la Tesla Model 3 Propulsion affiche 513 km en cycle WLTP avec les jantes optionnelles de 19 pouces, et 554 km avec leurs homologues en 18 pouces.

Quant à la version Grande Autonomie Dual Motor AWD, l'autonomie promise est de 629 km (678 km avec les jantes 18″). Par rapport aux précédentes itérations de la Model 3, cela représente un gain de 4,5 % d'autonomie, soit respectivement 22 et 27 km. D'après la marque, les propriétaires pourront récupérer jusqu'à 282 km d'autonomie en seulement 15 minutes sur les Superchargeurs.

Prix et disponibilité

Sachez que les nouvelles Tesla Model 3 sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site officiel français du constructeur. Les livraisons débuteront dès la fin du mois d'octobre en Europe et au Moyen-Orient.

Quid des prix ? La Model 3 Propulsion est affichée au tarif de 42 990 € en coloris Blanc, jantes 18″ et intérieur noir de série. Quant à la Model 3 Grande Autonomie, elle se négocie à 50 990 € avec les équipements précédemment cités.