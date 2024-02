Le Cybertruck rouille et c’est loin d’être son seul problème d’après plusieurs utilisateurs

Les soucis s'accumulent pour le Cybertruck, pickup 100 % électrique de Tesla. Il semble que sa carrosserie en acier inoxydable rouille beaucoup plus facilement qu'elle ne le devrait, entre autres choses.

Après des années de teasing et une sortie en fanfare, on entend moins parler du Cybertruck, le pickup 100 % électrique de Tesla au design rappelant la Batmobile version Nolan. Malheureusement pour lui, les quelques fois où le véhicule refait surface dans l'actualité servent à pointer ses défauts. Globalement, le véhicule ne tient pas toutes ses promesses. Des tests indépendants montrent que ses portes et son coffre n'ont pas été conçus pour épargner vos doigts en cas d'incident, et que le mode tout-terrain est loin d'être aussi efficace qu'annoncé.

Malgré une récente mise à jour logicielle améliorant plusieurs aspects du Cybertruck, il reste bancal sur sa conception et ses matériaux. On se rappelle que la carrosserie des premiers modèles présentaient des panneaux d'acier mal alignés et décolorés. Mais Tesla précisa rapidement que cela concernait des exemplaires de pré-production et que ceux livrés aux acheteurs n'auraient pas ces défauts. Ceux-là non, mais il y en a d'autres et ce ne sont pas les plus discrets.

La carrosserie en acier du Cybertruck n'est pas si inoxydable que ça

En se rendant dans la communauté Cybertruck sur le réseau social Reddit, on trouve par exemple le sujet de l'utilisateur vertigo3pc. Il poste une photo montrant de la rouille sur l'acier inoxydable de son pickup qui n'a pourtant roulé que 613 km au total. Pour un engin qui se vante de pouvoir traverser les rivières, c'est gênant. Il s'est rendu chez Tesla et le constructeur a confirmé qu'il s'agissait bien de corrosion de surface, avant de signaler au conducteur que les techniciens n'avaient pas les outils nécessaires pour corriger le problème. Ils vont toutefois enquêter.

Dans un autre sujet désormais supprimé par les modérateurs de la communauté Cybertruck, l'internaute RedfieldStandard dresse une liste de tous les soucis qu'il a repéré. Aucune photo ne vient corroborer ses dires, aussi il convient de les prendre avec un grain de sel : “On dirait que quelqu'un a frappé mes panneaux intérieurs blancs avec un marteau. […] L'un des panneaux n'était même pas entièrement installé. […]. Il y avait une profonde entaille de la taille d’un nickel dans la garniture intérieure. Le camion entier sent une sorte de solvant. […]. Le pare-chocs arrière présente de profondes rayures“. Tesla a contacté le propriétaire du pickup pour fixer une intervention à domicile.