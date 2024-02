Cybertruck : ces photos chocs tombent à pic pour démontrer la résistance du véhicule

Un récent accident impliquant un Cybertruck et un Dodge Ram a mis en lumière l'exceptionnelle résistance du véhicule électrique. Alors que ce premier s'en est sorti avec des dommages minimes, le Ram a été considérablement endommagé, mettant en avant la conception unique et les aspects de sécurité du pick-up de Tesla.

Depuis son apparition sur les routes, le Cybertruck a été confronté à de multiples défis, révélant à la fois ses points forts et ses limites. Les expériences variées, allant de tentatives d'aventures en tout-terrain à des essais de traversée d'eau, ont testé sa polyvalence revendiquée par Elon Musk. Toutefois, ces aventures ont également mis en évidence des problématiques telles que des difficultés en terrain accidenté et des dommages subis lors de passages aquatiques, soulignant que, malgré son allure futuriste, le pickup de Tesla doit encore faire ses preuves dans des conditions extrêmes.

Les défis ne se limitent pas aux capacités tout-terrain ou amphibies du Cybertruck. Un test de résistance inhabituel a vu le jour lorsqu'un voleur a tenté de forcer l'entrée du véhicule. Cette épreuve, bien que concluante pour la sécurité du pickup, a néanmoins laissé des traces de l'assaut. Ces divers épisodes, bien avant l'incident avec le Dodge Ram, ont progressivement bâti sa réputation de robustesse, tout en ouvrant un débat sur les améliorations nécessaires pour répondre aux attentes élevées des utilisateurs et des standards de sécurité.

Les résultats d’un accident démontrent la résistance Cybertruck

Un incident s'est produit lorsqu’un Dodge Ram, un gros pickup de presque 6m de long, a heurté l'arrière d’un Cybertruck, qui n'avait qu'environ 724 km au compteur. Selon le propriétaire de ce dernier, le conducteur du Ram était distrait par son téléphone au moment de la collision. Malgré la force de l'impact, le propriétaire du véhicule électrique a indiqué ne presque pas avoir ressenti le choc. Alors que le pickup de Tesla n'a subi que des dommages superficiels, le Ram a été considérablement affecté, avec un avant complètement écrasé, témoignant de la sévérité de l'impact.

Cet épisode a aussi révélé les obstacles liés à l'entretien du Cybertruck. En effet, le propriétaire a fait face à un dysfonctionnement de l'application Tesla lors de la tentative de programmation d'une réparation. Il exprime aussi une certaine frustration quant au délai d'attente potentiel pour les pièces. Ce contretemps met en lumière les problèmes d'accessibilité au service après-vente de Tesla, surtout dans des situations d'urgence ou suite à des accidents.

Alors que le Cybertruc semble presque indemne suite à l'impact, cette robustesse exceptionnelle interpelle quant à la sécurité en cas de collisions plus graves. Si un tel incident à faible vitesse a causé des dommages catastrophiques à un gros pickup comme le Ram, on peut craindre les effets d'un choc plus conséquent avec un véhicule de moindre envergure, comme une petite citadine, qui pourrait subir des dommages désastreux. Aussi, la capacité du véhicule à absorber un impact sans subir de dégâts significatif, soulève actuellement un débat au sein de la communauté automobile. Certains y voient une prouesse technique, tandis que d'autres s'inquiètent des implications pour la sécurité globale du véhicule et de ses occupants.

Source : Reddit