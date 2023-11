Tesla : fini les conflits entre parents et enfants pour savoir quelle musique écouter en voiture

Tesla vient de déployer une nouvelle mise à jour très intéressante dans ses voitures, qui introduit non seulement une méthode d'activation simplifiée de l'Autopilot, mais aussi une fonctionnalité attendue par de nombreux conducteurs et passagers.

Avec sa nouvelle mise à jour portant le numéro 2023.38.8, Tesla vient d’améliorer deux de ses systèmes les plus importants : l’Autopilot et le FSD (Full Self-Driving). Les notes de mise à jour soulignent un changement notable dans le processus d'activation.

« Ajout d'une option permettant d'activer l'Autopilot en appuyant sur un seul commodo, au lieu de deux, afin de simplifier l'activation et la désactivation ». Il s’agit d’un ajout qui devrait grandement simplifier l'expérience de l'utilisateur, puisqu’il permet aux propriétaires de Tesla d'activer et de désactiver l'Autopilot ou la FSD Beta d'un seul geste.

Tesla va dissocier le son à l’avant et à l’arrière de ses voitures

Une autre fonctionnalité intéressante introduite dans cette mise à jour s'adresse aux véhicules Tesla équipés d'un écran arrière. Cela concerne donc les récentes Model X et S, la nouvelle Model 3 redesignée mais également le prochain Cybertruck du constructeur américain.

Désormais, les passagers arrière ont la possibilité de connecter des écouteurs Bluetooth sans fil, offrant ainsi une expérience audio distincte de celle des sièges avant. Tesla explique cette fonctionnalité dans les notes de mise à jour : « Les passagers à l'arrière peuvent écouter sur des écouteurs Bluetooth sans fil lorsqu'ils regardent l'application Theater sur l'écran tactile arrière. Le reste du véhicule peut continuer à écouter d'autres sons depuis l'avant ».

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent appairer leurs écouteurs Bluetooth en naviguant dans App Launcher > Rear Display > Settings > Add New Headphones. Une fois le jumelage effectué, les passagers peuvent allumer leurs écouteurs (jusqu'à deux) et profiter d'un son personnalisé tout en utilisant l'application Theater sur l'écran tactile arrière. Simultanément, le conducteur et les passagers avant peuvent continuer à écouter d'autres sources audio.

Le conducteur pourra donc par exemple écouter la radio ou sa chanson préférée sur un service de streaming, tandis que les passagers arrière pourront profiter de leur série sur le petit écran situé entre les deux sièges avant. De quoi mettre fin aux conflits à propos des goûts musicaux de chacun.