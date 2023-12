Cybertruck : à défaut du vrai, vous pouvez acheter cette version miniature à vos enfants

Avec un prix de départ fixé aux alentours des 60 000 euros, le Cybertruck n'est pas à la portée de toutes les bourses. Malgré tout et si vous êtes un fan inconditionnel du pickup électrique, vous pouvez jeter votre dévolu si cette version miniature destinée aux enfants.

4 ans après sa présentation chaotique, Tesla a enfin lancé officiellement le Cybertruck ce 1er décembre 2023. A cette occasion, le constructeur a évidemment dévoilé tous les détails sur son pickup électrique futuriste, comme son prix, son autonomie ou encore ses différentes caractéristiques techniques.

Concernant le ticket d'entrée, la marque nous a réservé une mauvaise surprise avec un prix de départ fixé à 60 990 dollars (soit 56 000 euros) pour le modèle d'entrée de gamme. On est loin des 40 000 dollars évoqués par Tesla en 2019, mais on se doute que la pandémie et la période d'inflation actuelle ont eu raison des promesses de la société menée par Elon Musk.

Mais au cas où vous le sauriez pas, le Cybertruck n'était pas le seul véhicule électrique présenté par Tesla la semaine passée. En effet, le leader mondial des véhicules wattés a également lancé le Cybertruck for Kids. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version miniature du pickup destinée aux enfants.

Le Cybertruck, mais pour les enfants

Et à l'image du Cyberquad, le premier véhicule pour enfant estampillé Tesla, le Cybertruck for Kids risque de refroidir les ardeurs des parents sur un point : le prix. Alors qu'on peut se procurer des répliques des pickups Chevrolet autour des 300 euros, il faudra mettre sur la table pas moins de 1500 dollars pour acquérir le Cybertruck for Kids !

D'un point de vue technique, le Cybertruck for Kids affiche néanmoins des spécifications supérieurs à la plupart des camions électriques pour enfant. Grâce à sa batterie lithium-ion de 22 V, le véhicule promet une autonomie de 20 km. Avec son moteur électrique de 500 W, ce mini-Cybertruck peut atteindre une vitesse maximale ridicule de 16 km/h.

Notez qu'il embarque également un commutateur, qui permet aux Elon en herbe de choisir entre deux profils de conduite, qui permettent d'atteindre respectivement 8 km/h et 16 km/h. Le pickup de 168 cm de long pèse 72 kg. Avec une limite de poids fixée à 68 kg, les parents vont probablement essayer de prendre le volant…

Si jamais vous avez envie de voir le Cybertruck for Kids au pied du sapin, sachez que le modèle n'est pas encore disponible en France. Sur le marché américain, l'appareil a été victime de son succès et est déjà en rupture de stock !

Source : Electrek