Cybertruck : déjà 2 millions de précommandes pour le pickup de Tesla selon un décompte

Le Cybertruck, pickup futuriste de Tesla, pourrait bien connaître un franc succès. En tout cas si l'on en croit le nombre de précommandes enregistrées jusqu'à présent : 2 millions tout de même.



Depuis l'annonce du Cybertruck en 2019, le futur pickup de Tesla divise. Il faut dire que son design tout droit sorti d'un film de science-fiction a de quoi faire lever un sourcil. C'est le genre de choix esthétique qui polarise, soit on aime, soit on déteste. L'aspect extérieur ne fait pas tout heureusement, et peut-être que certains passeront outre pour se concentrer sur ce que le véhicule électrique a dans le ventre.

Là dessus, presque 4 ans après avoir été dévoilé, on ne sait pas encore grand chose. Le Cybertruck aura un écran à l'arrière et, en option, un revêtement impossible à rayer. Pour le reste, il va falloir attendre une présentation officielle. Visiblement, l’absence de fiche technique complète n'empêche pas les clients de se positionner. Selon un décompte participatif, les précommandes du Cybertruck de Tesla ont dépassé les 2 millions, tous modèles confondus.

Le Cybertruck de Tesla enregistrerait 2 millions de précommandes

Le chiffre paraît énorme, mais il faut le remettre en perspective. Déjà, le décompte peut très bien comporter des erreurs, dans la mesure où ce sont les personnes qui précommandent le Cybertruck qui le mettent à jour. Ensuite, il ne s'agit pas d'un engagement à l'achat. Pour réserver son pickup, Tesla ne demande qu'un dépôt de 100 $ qui sera remboursé si vous vous désistez. Il y a donc très peu de risques à le faire, ce qui gonfle sûrement les chiffres.

Enfin, il faut rappeler que toutes ces réservations se font sur les prix supposés du Cybertruck. Ils ont été annoncé en 2019 et depuis, la situation économique mondiale a énormément évoluée. Les tarifs officiels ont de très fortes chances d'être plus élevés, ce qui va pousser des clients à se rétracter. Notons quand même que le tableau corrige les prix pour s'approcher de la réalité. Ainsi, le modèle standard est indiqué à 49 900 $ au lieu des 39 999 $ prévus. Actuellement, les précommandes représentent pour Tesla un chiffre d'affaires ajusté de 152 milliards de dollars. Au moment de publier cet article, c'est le Cybertruck bi-moteur qui est le plus attendu avec 44,1 % des réservations.