Bientôt, il ne sera plus nécessaire d’avoir une Tesla pour profiter de sa conduite autonome

Tesla intensifie ses efforts pour étendre son influence dans le domaine de la conduite autonome en négociant la licence de son système Full Self-Driving (FSD) avec un grand constructeur. Ces discussions pourraient marquer un tournant pour l'industrie automobile, et promettre une intégration plus large de la conduite autonome.

Lors de la révélation des résultats du premier trimestre de Tesla pour 2024, Elon Musk en a profité pour passer plusieurs annonces. Alors que l’on connaît le design de l’application qui permettra de transformer votre voiture en taxi sans conducteur, il a annoncé que l'entreprise était en discussion avec un important constructeur automobile pour licencier sa technologie de conduite autonome. Ce développement vient après des années de spéculation et de discussions préliminaires avec divers acteurs de l'industrie, mais sans aboutissement concret jusqu'à présent.

Tesla propose de fournir à ce potentiel partenaire non seulement son logiciel avancé de conduite autonome mais également les équipements nécessaires tels que les ordinateurs de bord et les caméras. Le modèle de licence envisagé par l’entreprise pourrait donc inclure des composants matériels et logiciels, et offrir ainsi une solution complète pour l'intégration de la conduite autonome.

La conduite autonome de Tesla pourrait bientôt arriver chez un grand constructeur automobile

Cette initiative marque une étape potentiellement décisive pour Tesla, qui cherche à étendre l'application de son système Full Self-Driving au-delà de ses propres véhicules. La mise à jour récente de ce système, la version 12, a significativement amélioré sa performance. Elle a renforcé ainsi l'attrait de cette technologie pour d'autres constructeurs automobiles.

Cependant, même en cas de conclusion d'un accord cette année, les implications pratiques pour l'intégration de cette technologie dans les gammes de véhicules d'autres marques prendraient du temps. Tesla estime qu'il faudrait environ trois ans pour que le système puisse être pleinement intégré dans les programmes de véhicules d'autres fabricants, en raison des adaptations nécessaires tant au niveau matériel que logiciel.

L'éventuelle licence de la technologie Full Self-Driving de Tesla à un grand constructeur pourrait donc participer à démocratiser la conduite autonome. Mais ce projet n'est pas simple, il nous montre les défis et les opportunités associés à l'adoption de systèmes autonomes avancés par d'autres marques.