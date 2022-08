Tesla Cybertruck : Elon Musk annonce un changement de prix et de fiche technique

On pouvait s'en douter, Elon Musk l'a confirmé : Tesla va augmenter le prix de son Cybertruck, qui devrait également faire des concessions au niveau de ses spécifications techniques.

En 2019, Tesla annonçait le lancement du Cybertruck, un pick-up tout-terrain électrique au design futuriste. Mais la production du véhicule a pris du retard, a été repoussée à plusieurs reprises, et les premières livraisons ne devraient pas avoir lieu avant l'été 2023.

Ce 4 août 2022, était organisé le Cyber Roundup, une rencontre annuelle avec les investisseurs et actionnaires de Tesla. Lors de ce rendez-vous, Elon Musk a partagé de bien mauvaises nouvelles pour ceux qui comptaient acheter un Cybertruck. Le patron de Tesla a en effet informé que la fiche technique et le prix du véhicule allaient être modifiés par rapport aux annonces effectuées en 2019. Et cela ne sera bien entendu pas à l'avantage des consommateurs.

Tesla Cybertruck : prix en hausse et fiche technique au rabais

“La tarification du Cybertruck a été dévoilée en 2019, et la réservation était de 99 $. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, donc les spécifications et les prix seront différents. Je déteste donner une sorte de petite mauvaise nouvelle, mais je pense qu'il n'y avait aucun moyen d'anticiper l'inflation et les différents problèmes que nous avons vécus”, a commenté Elon Musk devant le parterre d'actionnaires.

Cette communication ne vient qu'officialiser ce dont on pouvait déjà se douter. Au dernier trimestre 2021, Tesla avait discrètement supprimé les tarifs et les spécifications du Cybertruck de son site internet, laissant présager des changements à venir. Pour l'heure, nous ne savons de quel ordre seront ces modifications. Elon Musk s'est contenté d'assurer que le pick-up électrique restera “une sacrément belle machine”.

Quant à la date de sortie du véhicule, l'entrepreneur a confirmé qu'il visait la mi-2023. “Nous allons installer l'équipement de production, et l'outillage à partir des deux prochains mois”, a-t-il fait savoir. Il s'attend à ce que la production de masse débute au milieu de l'année prochaine. Il est toutefois probable que les États-Unis soient servis en premiers et que l'Europe doive se montrer plus patiente, malgré l'ouverture en début d'année de la Gigafactory de Berlin.