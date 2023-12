Lancement du Cybertruck de Tesla : plus cher, moins autonome, le pick-up électrique ne tient pas toutes ses promesses

Ça y est, Tesla a officiellement lancé le Cybertruck, son pick-up électrique tant attendu, en remettant les premières unités de production aux clients lors d'un événement de livraison organisé à la Giga Texas. L’occasion pour l’entreprise de dévoiler tout ce qu’il faut savoir du véhicule.

Elon Musk, PDG de Tesla, est enfin monté sur scène pour révéler les détails du nouveau pick-up futuriste Cybertruck de l’entreprise à la Gigafactory d’Austin, au Texas, en vantant que « c’est de loin le plus grand lancement de produit sur Terre cette année ».

Il aura fallu attendre près de 4 ans avant de voir les premiers Cybertruck sortir de l’usine, Tesla ayant dévoilé le véhicule en 2019. À l’époque, le fabricant américain avait déjà dévoilé de nombreux détails sur son Cybertruck, dont notamment le prix attendu, son autonomie ou encore ses caractéristiques, mais la plupart ont changé de manière significative par rapport aux chiffres annoncés.

Quels tarifs pour le Cybertruck ?

Avec un prix de départ de 60 990 dollars avant les aides gouvernementales, le Tesla Cybertruck coûte un peu plus de 20 000 dollars de plus que le modèle de base qui avait été initialement évoqué lors de la présentation du véhicule en 2019. L'entreprise avait initialement annoncé que le Cybertruck coûterait moins de 40 000 dollars, mais la pandémie et la période d'inflation élevée qui s'en est suivie l'ont obligée à s'éloigner de cette promesse.

La version la moins chère n’arrivera pas avant 2025, et il faudra pour l’instant patienter avec les versions AWD et « Cyberbeast », respectivement vendues à 79 990 dollars et 99 990 dollars. C’est donc presque ce qu’avaient annoncé les fuites. On est donc là aussi très loin des 70 000 dollars annoncés en 2019 pour la version la plus chère.

En tenant compte de l’inflation, ces 70 000 dollars équivalent aujourd’hui à un peu moins de 83 000 dollars, donc un pick-up vendu à 100 000 dollars va certainement convaincre de nombreux acheteurs d’annuler leurs précommandes, qui s’élevaient d’ailleurs à pas moins de 2 millions d’unités. Musk a déclaré que Tesla avait pour objectif de produire 200 000 unités de son Cybertruck par an, donc tous ne pourront peut-être pas recevoir leur commande l’année prochaine.

L’autonomie du Cybertruck est moins bonne que prévu

La version de base du Cybertruck offrira une autonomie de “seulement” 402 km sur le cycle EPA, ce qui le rend moins endurant que la version de base de la Model Y. Il faudra également compter sur 547 km d'autonomie sur la version à transmission intégrale, et 515 km de portée sur la version la plus chère.

Tesla a cependant annoncé un “prolongateur d'autonomie”, qui est une batterie de la taille d'une boîte à outils située à l'avant du plateau de chargement, contre l'arrière de la cabine. Il permettrait au pick-up d'offrir une autonomie de jusqu'à 756 km, mais il faudra évidemment l'acheter séparément à un prix élevé. Même avec ce prolongateur, on est toujours loin des 805 km promis par Tesla au lancement.

Le fabricant américain n'a donc vraisemblablement pas réussi à utiliser ses nouvelles batteries 4860 comme il l'espérait à l'origine, ce qui soulève quelques interrogations au sujet des prochains véhicules de la société. Le prochain Tesla Roadster, qui a également été reporté de plusieurs années depuis son annonce, devrait selon Tesla offrir une autonomie de près de 1000 km, mais on peut désormais légitimement douter de cette affirmation.

Tesla propose également une technologie de recharge bidirectionnelle sur son Cybertruck, qui fonctionne exactement comme son nom l'indique : avec les chargeurs de voitures unidirectionnels (à sens unique), l'électricité circule du réseau électrique vers le véhicule électrique tandis qu’avec les chargeurs de voitures électriques bidirectionnels (à double sens), l'électricité peut circuler dans les deux sens. Vous pouvez donc par exemple charger un autre véhicule en le branchant à votre Cybertruck, ou alimenter des appareils électriques.

Le Cybertruck est une véritable bête de puissance

Malgré ces quelques promesses non tenues, le véhicule n’en reste pas moins un véritable monstre. Tesla a longuement vanté ses performances « comparables à celles d'une voiture de sport » et a montré une vidéo du Cybertruck battant à plate couture une Porsche 911 sur une piste de dragster. Le plus impressionnant, c’est que le Cybertruck a gagné la course en tirant une Porsche 911 sur une remorque.

Le modèle de base, doté d'un seul moteur et d’une propulsion arrière, est capable de passer de 0 à 96 km/h en 6,5 secondes. Le modèle intermédiaire à transmission intégrale de 600 chevaux atteindra les 96 km/h en 4,1 secondes, tandis que le modèle haut de gamme pourra passer de 0 à 60 en 2,6 secondes.

Le Cybertruck est capable de tracter 5450 kg (3400 kg pour la version à propulsion arrière) et peut transporter une charge utile de 1150 kg. Il dispose d'une caisse de presque 2 mètres de long, protégée par un couvre-tonneau électrique rétractable.

Le Cybertruck peut-il vraiment résister aux balles ?

L’élément qui distingue vraiment le Cybertruck des autres véhicules est sans aucun doute son design atypique et son épais exosquelette en acier inoxydable qui, selon Tesla, résiste aux bosses ainsi qu'aux balles de petit calibre. L'entreprise l'a d'ailleurs prouvé en vidéo, sur laquelle on peut voir quelqu'un vider un chargeur de pistolet mitrailleur sur le véhicule. Il semble donc bien plus résistant que le véhicule présenté en 2019, qui avait vu sa vitre se briser suite à l'impact d'une boule de pétanque.

À l’intérieur, Tesla affirme que le verre acoustique rend l'habitacle « aussi silencieux que l'espace ». L'écran tactile central de 18,5 pouces est complété par un écran secondaire de 9,4 pouces pour les passagers arrière.

D’ailleurs, Tesla a récemment mis à jour le logiciel de ses véhicules pour mettre fin aux conflits pour savoir quelle musique écouter en voiture. Il y a également un espace de rangement verrouillable, et un chargeur sans fil pour vos smartphones au centre.