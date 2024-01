Cybertruck : attention à vos doigts, les portes et le coffre du pickup sont une vraie guillotine

Le Cybertruck a beau ressembler à un tank sur roue, la sécurité n'est visiblement pas son point fort. Mieux vaut ne pas laisser trainer ses doigts près des portes ou du coffre en les fermant, le résultat n'est pas beau à voir.

Même si l'engouement pour le Cybertruck, le pickup 100 % électrique de Tesla, est un peu retombé depuis sa sortie officielle, il reste des choses à découvrir et à tester sur le véhicule. Lors de son lancement, des questions ont rapidement émergé concernant la sécurité de l'engin. Certes, il ressemble vaguement à un tank et son aspect massif laisse penser qu'on est bien protégé une fois à l'intérieur. On se rappelle pourtant du fiasco de la démonstration des vitres incassables qui ne l'étaient pas tant que ça.

Lors de l'inévitable séries de tests qui a suivi la mise en circulation du Cybertruck, des témoignages ont fait état de problèmes plus ou moins importants. Par exemple, un souci d'étanchéité laissait passer l'eau dans le coffre en cas de pluie même légère. La faute à un mauvais alignement des panneaux d'acier qui constitue la carrosserie du pickup. Ces derniers ont d'ailleurs des arêtes particulièrement aiguisées. Un constat résultant d'un choix de design : ils sont fait d'acier inoxydable de 1,8 cm d'épaisseur et ne sont pas repliés sur eux-même pour en adoucir les bords.

Vos doigts et les portes du Cybertruck ne font pas bon ménage, la preuve

Les équipes de la chaine YouTube Out of Spec Reviews ont justement voulu savoir si le côté très anguleux du Cybertruck le rendait plus dangereux que d'autres pickups lorsqu'on laissait trainer ses doigts trop près des portes ou du coffre à leur fermeture. Pour en avoir le cœur net, des carottes, des bananes et des saucisses ont été placées à différents endroits du véhicule. Concernant les portes, pas de surprise : elles ne possèdent pas de capteur pour s'arrêter en cas d'obstacle et coupent nettement les 3 substituts utilisés. C'est le cas pour les deux autres pickups de comparaison, mais leurs bords arrondis donne un résultat moins radical. Vous aurez mal, mais vous aurez encore vos doigts.

Lire aussi – Tesla continue de décliner le Cybertruck à toutes les sauces avec un marteau de gym

Idem au niveau du coffre, que ce soit sur ses angles ou au niveau de la fermeture. Sur ce test, c'est le Rivian R1T qui impressionne. Son capteur stoppe net le coffre et aucun fruit ou légume n'a subi de dégât. Vous pouvez voir tout cela à partir de 2 minutes 50 dans la vidéo ci-dessous. Cela n'a évidemment rien de scientifique, mais ça reste un point d'alerte pertinent.