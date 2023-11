Tesla : la future voiture électrique à moins de 25 000 dollars sera produite en Europe

Tesla travaille depuis plusieurs années maintenant sur une Tesla à moins de 25 000 dollars, et Elon Musk vient désormais d’annoncer que la production de la voiture électrique sera basée en Europe.

La biographie d'Elon Musk écrite par Walter Isaacson, qui retrace l'évolution de la stratégie de Tesla, avait dévoilé que l’entreprise songeait initialement à fabriquer une toute nouvelle voiture électrique compacte à la Gigafactory de Mexico, qui est encore en projet, mais Elon Musk avait revu sa position.

Alors que tout portait à croire que c’était désormais la Giga Texas qui accueillerait la production, c’est finalement la Giga Berlin qui devrait s’en charger, selon Elon Musk lui-même.

Tesla choisit l’Allemagne pour produire sa petite voiture électrique

La décision de Tesla de produire la Model 2 à Berlin représente plus qu'un choix géographique ; il s'agit d'une décision stratégique visant à optimiser les processus de fabrication et à répondre aux exigences uniques du marché européen. S’il y a peu de chances de voir Cybertruck voir ses ventes exploser en Europe, notamment à cause de sa taille immense, une petite citadine serait beaucoup plus adaptée à nos routes que les berlines ou SUV actuels de la société.

Récemment, Elon Musk a qualifié cette petite Tesla à moins de 25 000 euros « d’utilitaire », qui donne donc déjà quelques indications sur ce qu’il faut attendre : un véhicule électrique fonctionnel, efficace et abordable.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, Elon Musk a exposé la vision de la production de cette petite voiture électrique, en mettant l'accent sur une approche conventionnelle qui donne la priorité à la fabrication en masse. Tesla devrait donc faire en sorte de casser les prix avec ce nouveau véhicule, ce qui pourrait bien créer la panique chez ses concurrents.

Plusieurs noms possibles ont déjà été évoqués pour cette nouvelle référence, dont notamment « Model 2 », mais il est très peu probable que Tesla opte pour ce nom pour la version définitive. On sait pour l’instant que la voiture devrait être une petite Model Y avec des airs de Cybertruck, qui devra à terme être produite à environ 4 millions d’unités par an.