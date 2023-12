Tesla Model 2 : le développement avance bien, c’est Elon Musk qui le dit

Elon Musk, PDG de Tesla, révèle dans une interview que le développement de la Tesla Model 2, le prochain modèle abordable de la marque, est à un stade de développement “très avancé”. Le milliardaire partage aussi des détails sur le véhicule électrique à bas coût qui sera produit en grande quantité.

Alors que les précommandes pour le Tesla Cybertruck viennent d'être lancées, Elon Musk se projette déjà vers l'avenir et a évoqué la Tesla Model 2 au cours d'une interview avec Munro Live, une chaîne YouTube spécialisée dans la rétro-ingénierie et l'automobile. Il déclare que le développement du modèle abordable est à un stade très avancé, en se gardant tout de même de donner des détails sur les caractéristiques de la voiture.

Malgré tout, Musk affirme qu’il s’agira d’un véhicule électrique à bas coût destiné à une production à grande échelle. Il souligne son implication directe dans la supervision régulière des plans de la chaîne de production, assurant au passage “que la révolution dans la fabrication que représentera cette voiture étonnera les gens”.

Le développement de la Model 2 avance bien d'après Elon Musk

Confirmant les allusions précédentes concernant une Tesla à 25 000 euros, Musk révèle que la marque prévoit de fabriquer la Model 2 initialement dans la Gigafactory du Texas, puis dans celle de Mexico, avec une possibilité pour le site de Berlin en Europe. Cependant, il reste prudent sur les délais de lancement.

Bien que Elon Musk avait annoncé que la Tesla Model 2 serait disponible en 2023, il n’est pas étonnant que les délais ne soient pas respectés. Le milliardaire est connu pour sa tendance à tirer des plans sur la comète et à ne jamais vraiment respecter les calendriers annoncés. On se souvient bien des quatre ans d’attente pour un certain Cybertruck…. Par conséquent, on peut légitimement douter de l’avancée réelle du développement de la Tesla Model 2.

Face à la conception du Cybertruck orientée vers un volume limité, l'introduction rapide d'un modèle abordable devient cruciale pour rester compétitif sur le marché mondial, notamment face à la concurrence chinoise, mais aussi européennes avec certains modèles à bas coûts déjà annoncés comme la R5 E-Tech de Renault, la Twingo Legend, ou encore le futur SUV électrique citadine de Toyota.

Source : Automobile Propre