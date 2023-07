Tesla : les ventes s’envolent en France, nouveau record pour les voitures d’Elon Musk

Tesla a le vent en poupe à l’échelle mondiale, et surtout en France. Le constructeur automobile vient d’établir un nouveau record de ventes de voitures électriques au deuxième trimestre de l’année.

Au début de l’année, Tesla avait battu son précédent record de livraisons grâce à une baisse des tarifs sur toutes ses voitures électriques, et ces réductions de prix ont permis à l’entreprise d’Elon Musk de réitérer cet exploit au deuxième trimestre. Tesla a livré un nombre record de 466 140 nouvelles voitures ces trois derniers mois, a indiqué la société dans un communiqué, soit une hausse de 83,5 % par rapport à l'année précédente et de 10,2 % par rapport aux 422 875 voitures livrées au cours du trimestre qui s'est achevé en mars.

Comme d’habitude, Tesla a livré beaucoup plus de véhicules Model 3 et Y que de véhicules Model S et X, plus chers. Au total, Tesla a livré 460 211 Model 3 et Y et 19 489 Model S et X. Le constructeur automobile a aussi déclaré que 5 % de ses ventes étaient soumises à la comptabilité des contrats de location. Grâce à ces chiffres de ventes remarquables, le constructeur automobile peut même se vanter d’avoir dépassé les estimations de Wall Street, qui s’attendait à des ventes d’environ 445 000 véhicules.

Les ventes explosent aussi en France

Avec des ventes en hausse à l’échelle mondiale, il fallait également s’étendre à ce que les voitures électriques d’Elon Musk s’arrachent en France. Selon les chiffres d’AAA Data, la Tesla Model Y et la Tesla Model 3 dominent largement les ventes dans notre pays.

La Tesla Model Y s’est sans surprise hissée à la tête du classement des véhicules électriques les plus vendus en France, avec 4335 ventes rien qu’au mois de juin 2023. Pour rappel, le SUV compact de Tesla est récemment devenu la troisième voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues, ce qui n’était jamais arrivé pour un véhicule électrique.

La Tesla Model 3 est, elle, à 3966 unités écoulées, loin devant la Fiat 500, à la troisième position avec 2781 unités expédiées. Grâce aux réductions des tarifs ces derniers mois et au bonus écologique qui est toujours applicable sur les modèles les moins chers, Tesla écrase véritablement la concurrence en France.