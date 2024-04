Les Tesla sont les voitures les moins chères à entretenir et réparer selon cette étude

Pour les défenseurs des véhicules électriques qui vantent les avantages financiers à long terme du passage au 100% électrique, un nouveau rapport de Consumer Reports vient de confirmer cela, et donne même la liste des bons élèves.

Selon la dernière analyse de l'industrie automobile réalisée par Consumer Reports, un organisme à but non lucratif, les véhicules Tesla affichent les coûts d'entretien et de réparation les plus bas de tous les constructeurs automobiles, à la fois au cours des cinq premières années de détention et à plus long terme.

Les résultats sont basés sur des données collectées directement auprès de milliers de propriétaires de véhicules à travers les États-Unis dans le cadre des enquêtes annuelles sur l'automobile 2023 de Consumer Reports. Après avoir calculé les coûts cumulés des années 1 à 5 et des années 6 à 10, Tesla est arrivé en tête avec les dépenses moyennes les plus faibles pour l'entretien et les réparations. À l'autre extrémité du classement, plusieurs constructeurs allemands sont regroupés en tant que marques les plus chères, à savoir Audi, BMW, Mercedes-Benz et Porsche.

Les voitures Tesla ne vous coûteront pas trop cher sur le long terme

La simplicité inhérente aux véhicules électriques, avec beaucoup moins de pièces mobiles et de fluides par rapport aux modèles à combustion interne, donne clairement à la gamme entièrement électrique de Tesla un avantage majeur sur le front de l'entretien.

L'entretien de routine pour les propriétaires de Tesla se résume essentiellement au remplacement des pneus, des plaquettes de frein (si nécessaire en raison de l'usure minimale due au freinage régénératif), au remplissage du liquide d'essuie-glace et aux remplacements programmés du filtre à air. Aucune vidange, aucun entretien de la transmission, aucun remplacement de la courroie de distribution, ni aucun entretien du système d'émission n'est nécessaire.

Cette simplicité d'entretien se révèle rentable bien après les cinq premières années de propriété, lorsque les coûts de réparation des véhicules à combustion commencent à s'alourdir pour des interventions plus complexes sur le groupe motopropulseur. Tesla est, elle, en mesure d'éviter bon nombre de ces dépenses à long terme.

Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Certains propriétaires ont dû faire face à des remplacements coûteux de batterie, de moteur ou de système de contrôle électronique qui peuvent encore s'accumuler au fil du temps. Mais d'après les données agrégées de la vaste enquête de Consumer Reports, ces cas semblent être des exceptions plutôt que la norme dans la gamme de véhicules Tesla. Elon Musk travaille même sur un projet “Zero Service”, qui va permettre aux voitures de ne nécessiter presque aucun entretien.

Ces dernières années, le constructeur automobile a également fait des progrès dans la réduction des coûts de réparation pour les collisions plus courantes en utilisant davantage d'équipements et de composants disponibles sur le marché dans des domaines tels que la structure de la carrosserie du véhicule. Le fait de moins personnaliser les véhicules rend les réparations plus simples et plus abordables.