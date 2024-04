La version Performance de la nouvelle Tesla Model 3 est maintenant une réalité. En effet, le constructeur vient tout juste de confirmer son lancement en France ce mardi 23 avril 2024. Prix, caractéristiques techniques, améliorations apportées, on fait le point sur cette nouvelle version de la berline électrique.

Elle est maintenant une réalité. En ce mardi 23 avril 2024, Tesla vient de lancer officiellement la version Performance de sa nouvelle Model 3 lancée en novembre 2023, la fameuse Project Highland.

Comme le laissaient entendre les premières rumeurs à son sujet, nous sommes bien devant un monstre de puissance estampillée Performance, et non Ludicrous. Ainsi, cette Model 3 s'impose d'emblée comme la plus puissante et la plus dynamique de la gamme. Les chiffres parlent d'eux mêmes. Grâce au nouveau moteur développé pour cette version, la Model 3 Performance 2024 affiche une puissance totale de 460 chevaux. Selon les dires du constructeur, la berline sportive est ainsi capable d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes. Concernant la vitesse de pointe, elle grimpe à 262 km/h !

Une Model 3 Performance dédiée à la conduite sportive

Bien entendu, il a fallu procéder à de nombreuses modifications pour aboutir à ces performances. Le constructeur a par exemple travaillé pour renforcer l'aérodynamisme du véhicule, en intégrant notamment des carénages avant et arrière, un diffuseur arrière et un aileron en fibre de carbone. Ces éléments ont permis de réduire davantage le coefficient de traînée, déjà particulièrement bas sur la Model 3 Highland.

La berline musclée embarque également un nouveau châssis Performance doté de ressorts, d'amortisseurs, de bagues, de barres stabilisatrices développées pour la conduite à haute vitesse. Et comme l'avaient confirmé de précédentes rumeurs, un système d'amortissement adaptatif est bel et bien de la partie pour que la voiture “reste rivée sur la route et aborde les virages avec assurance à n'importe quelle vitesse”.

Dans le reste des ajouts exclusifs à cette variante Performance, on note l'intégration de jantes forgées de 20″ en monte décalée pour offrir un meilleur angle dans les virages, mais aussi des freins étriers rouge puissants. Encore heureux, il faut pouvoir arrêter cette bête de 1851 kg le plus rapidement possible non ? Quant à la recharge, on reste sur les mêmes caractéristiques que la Model 3 Grande Autonomie AWD, à savoir de la charge rapide jusqu'à 250 kW et jusqu'à 228 km supplémentaires en seulement 15 minutes.

Finitions carbone et sièges Sport

Sans surprise, cette Model 3 Performance jouit également de quelques améliorations bienvenues dans l'habitacle. Elle propose par exemple des sièges Sport à l'avant avec des coussins ergonomiques. Ils sont également ventilés et chauffés pour offrir un confort optimal. Ensuite, l'intérieur se démarque par ses finitions en fibre de carbone et son nouveau motif de tissage exclusif. Si vous avez envie d'amener des passagers dans votre bolide électrique, cette Model 3 Performance propose également à l'arrière deux écrans superposés d'infodivertissement de 8″. Quant à la partie audio, elle est assurée par 17 haut-parleurs, deux subwoofers et deux amplificateurs.

Venons-en maintenant à la date de sortie et au prix. Tout d'abord, sachez que cette Tesla Model 3 Performance est d'ores et déjà disponible sur le configurateur français du constructeur. Quid du tarif ? Cette Model 3 Performance est affichée à partir de 55 990 €, soit 2 000 € de plus que la précédente variante Performance. Pour les premiers acheteurs, les livraisons sont prévues entre mai et juin 2024.