Tesla : la conduite entièrement autonome fait une 1re excursion en Europe

La bêta du FSD, la technologie de conduite entièrement autonome de Tesla, n'est pas encore disponible hors des frontières nord-américaines. Or et d'après le site Teslascope, une nouvelle mise à jour apporte la bêta du FSD dans plusieurs marchés inédits, notamment en Allemagne, en Belgique et en Australie.

Le FSD, pour Full Self Driving, se présente comme comme la technologie de conduite entièrement autonome de Tesla. Lancé en 2020 sur le marché nord-américain, le logiciel est toujours en version bêta à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Pour rappel, le FSD permet à votre Tesla de se déplacer en toute autonomie dans la plupart des scénarios de conduite, y compris les plus complexes (carrefours circulatoires, feux de circulation, etc.). Toutefois et comme le précise Tesla, le FSD ne rend pas les véhicules totalement autonomes et ils nécessitent toujours “une surveillance active de la part du conducteur” (conduite autonome de niveau 2 d'après la nomenclature en vigueur).

Lors des trois dernières années, la bêta du FSD a été déployée auprès d'un nombre croissant de conducteurs aux Etats-Unis uniquement. Précisons que cette fonctionnalité est facturée 15 000 dollars tandis qu'il existe également un abonnement mensuel proposé à 200 dollars par mois.

Vers les débuts du FSD en Europe ?

Il y a quelques mois, Elon Musk a évoqué l'arrivée éventuelle de la bêta du FSD sur d'autres marchés, l'Europe et l'Asie notamment. Bonne nouvelle, les choses commencent enfin à bouger.

En effet, le site Teslascope, qui a pour habitude de traquer les mises à jour logiciel Tesla, vient de faire une découverte de taille. Une nouvelle mise à jour de la bêta du FSD vient d'être déployée aux Etats-Unis, mais pas seulement.

We've also seen a vehicle in Australia, Germany, and Belgium on our platform! Very interesting.https://t.co/GTwokIbRMb pic.twitter.com/GKQLiFgk1l — Teslascope (@teslascope) May 25, 2023

Certains véhicules ont également profité de cette MAJ au Canada, en Allemagne, en Belgique et en Australie. Compte tenu du nombre particulièrement restreint de voitures concernées (entre 1 et 3), tout indique qu'il s'agit d'une version anticipée prévue pour des tests internes et réservée uniquement à des employés de la marque.

Pour cause, les règles de l'UNECE, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, n'autorise pas encore l'utilisation du FSD au sein des Tesla vendues sur le Vieux Continent au grand public. Malgré tout, les choses pourraient se débloquer prochainement, avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation dans les mois à venir.