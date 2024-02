Bonus écologique : c’est officiel, l’aide à l’achat va baisser en 2024

La réduction du bonus écologique annoncée officiellement affecte significativement certains Français. Entre suppression et diminution des aides, découvrez les impacts de ces nouvelles mesures.

Le secteur automobile se trouve à un carrefour décisif, notamment en raison des ajustements du bonus écologique qui redéfinissent les règles du jeu. Cette révision, qui exclut certaines voitures de l'aide gouvernementale, incite les constructeurs à déployer certaines parades. Entre réajustements des prix et propositions de financements alternatifs, les marques s'efforcent de contourner les obstacles posés par la nouvelle politique, tout en préservant leur compétitivité sur le marché qui est en pleine mutation.

Les discussions préalables autour d'une augmentation potentielle du bonus écologique, évoquées à hauteur de 8 000 €, se sont finalement concrétisées par des ajustements précis. Les spéculations laissent place à la réalité avec la publication du décret n°2024-102, qui établit les nouvelles règles. En dépit des attentes d'un soutien accru, le bonus écologique se voit modifié, non pas par une augmentation globale, mais par une réorganisation ciblée des aides. L'introduction de critères environnementaux renforcés, comme le score écologique, souligne l'engagement envers une mobilité durable, tout en redéfinissant l'éligibilité au bonus.

Baisse du Bonus Écologique en 2024 : faites vous partie de ceux qui vont en payer le prix ?

La récente publication du décret n°2024-102 met en lumière les ajustements attendus du bonus écologique, dissipant les incertitudes pour les consommateurs, distributeurs et constructeurs. Parmi les changements notables, les foyers les plus aisés verront le bonus pour l'acquisition de véhicules électriques neufs diminuer de 5.000 à 4.000 €. Toutefois, les ménages moins aisés ne sont pas affectés par cette baisse et continuent de bénéficier d'un bonus avantageux de 7.000 €. Il est important de souligner que les critères de revenu ont été révisés, relevant le seuil de revenu fiscal de référence par part de 14.089 € à 15.400 €, redéfinissant ainsi la limite entre les différentes tranches de revenus éligibles aux aides.

Les changements ne s'arrêtent pas là : le bonus pour les véhicules d'occasion est totalement supprimé, et les entreprises ne pourront plus bénéficier du bonus pour l'achat de voitures particulières neuves. Cette suppression s'accompagne d'une réduction des aides pour les camionnettes électriques, affectant à la fois les particuliers et les entreprises. L'introduction de l'éco-score, un critère environnemental basé sur le bilan carbone du véhicule, resserre davantage l'éligibilité au bonus, favorisant les modèles produits en Europe. Ces modifications, effectives dès demain, promettent de reconfigurer le paysage de l'automobile écologique en France.

Source : Legifrance