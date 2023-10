Tesla : il y a de nouvelles couleurs pour les Model 3 et Model Y et elles coûtent très cher

Tesla rend le “covering”, ou changement de couleur, disponible sur sa boutique en ligne. Les Model 3 et Model Y profitent de 7 nouvelles teintes, mais le tarif est prohibitif.



Des Tesla blanches, bleues, noires, rouges, grises et… Et c'est tout. En allant sur le configurateur des Tesla Model 3 et Model Y, la voiture la plus vendue au monde, vous avez droit à 5 couleurs au total. Si le blanc est de série, les autres teintes sont payantes, entre 1300 et 3200 €, selon votre choix et le véhicule concerné. C'est déjà cher, mais imaginons que vous vouliez un peu de fantaisie, du vert ou du rose par exemple. Là, les solutions sont ailleurs.

Pour parer votre voiture électrique de la couleur de vos rêves, il faut passer par une entreprise spécialisée qui se fera une joie de personnaliser la carrosserie de l'auto, moyennant finances évidemment. Peut-être que Tesla s'est dit qu'il y avait là un manque à gagner ? Toujours est-il que le constructeur propose désormais 7 nouvelles teintes pour les Model 3 et Model Y, directement pendant la configuration du véhicule. En réalité, ce n'est pas une autre peinture qui est appliquée, mais un film coloré par-dessus. On appelle ça le covering.

Les Tesla Model 3 et Model Y s'habillent de nouvelles couleurs, les voici

Sur le site de Tesla, on peut lire que “ce film auto-cicatrisant à base d'uréthane protège la peinture en-dessous contre les éclats [et] les rayures […]”. Il est décliné en 7 couleurs actuellement :

Glacier Blue (Bleu Glacier)

Forest Green (Vert Forêt)

Satin Rose Gold (Or Rose Satiné)

Slip Grey (Gris Glissant)

Satin Ceramic White (Blanc Céramique Satiné)

Satin Stealth Black (Noir Furtif Satiné)

Crimson Red (Rouge Carmin)

Vous vous doutez que ce n'est pas gratuit. Deux prix seulement sont affichés, selon le choix : 7500 $ ou 8000 $. Les propriétés protectrices sont certes intéressantes, mais cela reste très cher. Les nouvelles couleurs sont pour le moment disponibles sur la boutique Tesla américaine seulement. Espérons que leur arrivée en France sera accompagnée d'une conversion en euros (beaucoup) plus favorable. En attendant, il est facile de dénicher des sites spécialisées pour obtenir des devis de covering de votre Tesla.