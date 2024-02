La Tesla Model Y dégringole de la tête des ventes face à cette citadine française

En ce mois de janvier 2024, le TOP des ventes de voitures électriques en France connaît quelques bouleversements. Le Model Y de Tesla n'est plus au sommet, relégué en 5e position par une certaine Peugeot-208, la citadine électrique de la marque au Lion.

Comme vous le savez peut-être, le bonus écologique a été revu et corrigé en 2024, avec l'introduction du fameux score écologique. Cette mesure pensée par le gouvernement vise surtout à priver de bonus écologique les modèles électriques fabriqués hors du continent européen (notamment en Chine et aux Etats-Unis) au profit des “wattures” françaises et européennes.

De fait, on s'attendait forcément à certains bouleversement dans le TOP 10 des ventes de voitures électriques en France en ce début d'année. Pour cause, certaines voitures extrêmement populaires comme la Dacia Spring ou la Tesla Model 3 ne peuvent plus bénéficier du coup de pouce gouvernemental. Il en va de même pour la chinoise MG4, qui en contrepartie a multiplié les promotions en plus de son offre de leasing social à moins de 100 euros par mois.

Alors, comment se porte le marché de l'électrique en janvier 2024 ? D'après les chiffres partagés par nos confrères d'Automobile Propre, on a dénombré 20 017 immatriculations sur le premier mois de l'année, soit 16,4 % de parts de marché. Cela représente une belle hausse par rapport à janvier 2023 (13,1 % de PDM et 14 652 voitures écoulées).

La Tesla Model Y perd sa couronne au profit de la Peugeot e-208

Dans le contexte décrit plus haut, à savoir instauration du leasing social et du nouveau bonus écologique restrictif, la Peugeot e-208 est sortie gagnante. En effet, la citadine électrique sochalienne, qui a bénéficié d'une refonte récente, s'est hissée au sommet des ventes hexagonales avec un total de 2 178 exemplaires écoulés, soit une augmentation significative des ventes de 62,9 % en un an.

On retrouve ensuite sur la deuxième et troisième marche du podium la Dacia Spring (1 937 ventes) et la Tesla Model 3 (1 623 ventes). Bien que ces deux modèles n'aient plus le droit au bonus, rappelons qu'ils pouvaient encore en profiter jusqu'au 15 décembre 2023. Les commandes réalisées à temps ont donc probablement permis de maintenir le niveau des ventes en janvier 2024, mais les choses devraient changer dès février.

Le Model Y, qui pour rappel a obtenu le titre de voiture la plus vendue au monde en 2023 toutes motorisations confondues, a donc cédé sa couronne pour atterrir à la 5e place. Mais de notre avis, elle devrait rapidement retrouver le sommet des ventes, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le SUV électrique bénéficie toujours du bonus écologique (son site de production étant basé en Allemagne au sein de la Gigafactory de Berlin), contrairement à la Model 3 et la Spring. Ensuite, Tesla a annoncé à la mi-janvier des baisses de prix importantes pour le Model Y en France. En effet, le SUV se négocie désormais à 42 990 €, soit 37 990 € avec le bonus déduit. On devrait constater sans l'ombre d'un doute les effets de cette nouvelle grille tarifaire dans les ventes de février 2024.