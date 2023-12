Tesla reporte la sortie de la mise à jour V12, la conduite entièrement autonome n’est pas encore prête

Tesla, le constructeur de voitures électriques qui mène la course à la technologie de conduite autonome, a annoncé qu'il reportait sa très attendue mise à jour logicielle Full Self-Driving (FSD) v12, qui devait être publiée en décembre.

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de voitures Tesla, le constructeur vient à nouveau de reporter le lancement de sa nouvelle mise à jour V12, qui promet d’être l’une des plus importantes de son histoire. D’après Tesla, la mise à jour nécessiterait davantage de tests et de formation pour les régions connaissant de fortes précipitations, telles que la neige et la pluie.

Pour rappel, le PDG de Tesla, Elon Musk, promet depuis des années que Tesla atteindra la pleine capacité de conduite autonome d'ici la fin de l'année, mais il semble qu'il doive une fois de plus manquer à sa promesse.

La mise à jour V12 n’arrivera pas avant 2024

Musk a présenté la mise à jour FSD V12 comme une avancée majeure dans le programme de conduite autonome de l'entreprise, car elle introduirait ce qu'il appelle des “réseaux neuronaux de bout en bout”. Cela signifie que l'ensemble du processus de conduite, de la perception à la planification et au contrôle, serait géré par des réseaux neuronaux artificiels, plutôt que par des règles et une logique codées en dur.

Le nouveau logiciel est donc entraîné sur des millions de clips vidéo, Tesla ayant décidé de supprimer plus de 300 000 lignes de code C++. Cela permettrait au système d'apprendre de sa propre expérience et de s'adapter à différents scénarios et environnements, plutôt que de s'appuyer sur des scénarios et des cartes prédéfinis dans le code du logiciel.

La mise à jour FSD v12 était censée être envoyée à la flotte au début du mois, mais Musk a révélé sur X hier soir qu'elle nécessitait plus de travail avant d'être déployée auprès des clients. Le milliardaire a déclaré que la mise à jour était déjà installée sur un grand nombre de voitures, mais qu'il s'agissait de la flotte de test interne des employés de Tesla. Il précise également que la mise à jour fonctionne très bien en Californie, où Tesla est basée, mais qu'elle nécessite plus d'entraînement pour les zones à fortes précipitations, qui posent plus de défis au système de vision et aux capteurs.

Tesla reporte de nouveau la conduite entièrement autonome

Ce n'est pas la première fois que le système de conduite autonome de Tesla est confronté à des difficultés liées à des conditions météorologiques défavorables. De nombreux bêta-testeurs de la FSD, qui sont des clients sélectionnés bénéficiant d'un accès anticipé aux dernières mises à jour du logiciel, ont signalé que le système fonctionnait beaucoup mieux en Californie que dans d'autres régions, en particulier en hiver lorsqu'il y a de la neige au sol. Certains testeurs ont même rencontré des situations dangereuses où le système ne reconnaissait pas les feux de circulation, les panneaux d'arrêt ou les marquages de voie en raison d'une mauvaise visibilité ou d'une couverture neigeuse.

Musk a précédemment déclaré que la mise à jour FSD v12 sortirait “le FSD de la version bêta”, ce qui implique que Tesla doit absolument s’assurer que la mise à jour soit prête pour un déploiement chez tous les conducteurs. Pour l’instant, Tesla demande toujours aux conducteurs de FSD de garder les mains sur le volant et d'être prêts à prendre le contrôle à tout moment, car le système n'est pas totalement fiable ou sûr. Tesla ne prend pas non plus la responsabilité des accidents ou incidents qui pourraient survenir lors de l'utilisation de l'Autopilot ou du FSD, car le conducteur est toujours légalement responsable du véhicule.

Malheureusement, Tesla n'a pas donné de nouveau calendrier pour la sortie de la mise à jour FSD v12 ni précisé si elle sera disponible dans toutes les régions ou seulement sur certains marchés. Les fans et les clients de Tesla devront attendre encore un peu pour voir si la mise à jour est à la hauteur de ce que Tesla annonce depuis des années. En attendant, plusieurs constructeurs attendent Tesla au tournant sur la conduite autonome, dont notamment Xiaomi avec sa première voiture électrique SU7.