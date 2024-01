Tesla va lancer sa voiture électrique pas chère en 2025, il était temps

Tesla, le géant de l'automobile électrique, prévoit de lancer une nouvelle gamme de véhicules électriques compacts, baptisée “Redwood”, d'ici mi-2025. Cette initiative marque une étape clé dans la stratégie du constructeur automobile visant à rendre les voitures électriques plus accessibles et à renforcer sa position sur le marché mondial.

Alors que Tesla poursuit le développement de son très attendu “Model 2”, le paysage de l'automobile électrique continue d'évoluer rapidement. Des concurrents comme Volkswagen, avec le report de la production de l'ID.2 à 2026, laissent entrevoir des opportunités de marché pour le constructeur américain.

Par ailleurs, d'autres acteurs intensifient leur présence avec des modèles électriques de plus en plus abordables, comme le montre le succès croissant de la MG4 en France et l'annonce de Toyota concernant l'Urban SUV. Ces développements soulignent l'importance croissante de la compétitivité dans le secteur des véhicules électriques. Dans ce contexte concurrentiel, Tesla prévoit de se démarquer avec la sortie de sa nouvelle gamme “Redwood“. Ce lancement est particulièrement stratégique, car il coïncide avec l'émergence des nouvelles propositions de VE bon marché.

Tesla serait sur le point de lancer de nouveaux véhicules électriques moins chers

Selon les informations récentes obtenues par Reuters, Tesla a informé ses fournisseurs de son intention de débuter la production du modèle “Redwood” en juin 2025. Elon Musk, a longtemps suscité l'intérêt des fans et des investisseurs pour les véhicules électriques abordables et les robotaxis autonomes, qui devraient être produits sur des plateformes de voitures électriques de nouvelle génération, moins coûteuses. Ces modèles, y compris une voiture d'entrée de gamme à 25 000 $, permettraient au constructeur de concurrencer les voitures à essence moins chères et un nombre croissant de VE bon marché, tels que ceux fabriqués par le constructeur chinois BYD, qui a dépassé la marque en tant que premier fabricant mondial de VE au dernier trimestre de 2023.

Musk avait initialement promis de construire une voiture à 25 000 $ en 2020, un plan qu'il avait ensuite abandonné puis relancé. Actuellement, son offre la moins chère est le Model 3 qui débute à 38 990 $ aux États-Unis. Face à l'impact des taux d'intérêt élevés sur la demande des consommateurs pour des articles coûteux comme les voitures, le constructeur a envoyé des demandes de devis aux fournisseurs pour le modèle “Redwood” l'année dernière. La marque prévoit un volume de production hebdomadaire de 10 000 véhicules. La production débuterait en juin 2025, toujours selon les sources. Toutes se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison de la confidentialité de l'affaire. Le constructeur de VE n'a pas répondu à une demande de commentaire. La question du timing pour les « véhicules compacts de nouvelle génération » était l'une des questions les plus votées par les investisseurs avant son rapport de résultats trimestriels, où l'on s'attend à ce qu'elle prévoie une augmentation de 21 % des livraisons en 2024. Ce qui est bien en dessous de l'objectif annuel à long terme de 50 % fixé par Elon il y a environ trois ans.

Source : Reuters