Tesla Model 3 et Y : les prix des voitures électriques chutent en France, jusqu’à 15 500€ d’économie

Excellente nouvelle pour tous les conducteurs qui souhaitent passer à l’électrique, deux modèles de Tesla viennent d’avoir droit à une énorme réduction de leur tarif, notamment grâce au retour du bonus écologique.

Avec la pandémie de COVID-19 puis la guerre en Ukraine, en passant par l’inflation, Tesla a été contraint comme beaucoup de ses concurrents à augmenter les tarifs de ses véhicules. La Tesla Model 3 avait par exemple vu son prix augmenter de plus de 10 000 euros en seulement quelques mois. Elon Musk avait reconnu que les prix étaient trop élevés, et s’était engagé à les faire baisser dès que l’inflation se calmera.

2022 aura donc été une année noire pour Tesla, qui a vu sa valeur chuter de près de 70 %, et le constructeur automobile a même manqué ses objectifs de ventes, malgré l’établissement d’un nouveau record. Heureusement, 2023 devrait permettre à Tesla de renouer avec le succès, notamment grâce à de nouvelles baisses de tarifs assez significatives.

La Tesla Model 3 repasse sous la barre des 40 000 euros

La nuit dernière, nous avons eu la bonne surprise de voir que Tesla avait considérablement baissé les tarifs de sa Model 3, assez pour la faire redevenir la voiture la moins chère de son catalogue. Alors qu’elle était affichée hier à partir de 53 490 euros pour la version Propulsion, la Tesla Model 3 est désormais commercialisée à 44 990 euros.

Ce nouveau tarif la fait passer sous le plafond du bonus écologique, fixé à 47 000 euros. Cela lui permet donc de profiter d’une réduction supplémentaire de 5000 ou 7000 euros, suivant la situation de votre foyer. Le prix final est donc de 39 990 euros, ou de seulement 37 990 euros pour les conducteurs les plus modestes.

De leur côté, les versions Grande Autonomie et Performance font également l’objet d’une réduction importante, puisque leurs tarifs respectifs sont passés de 62 490 euros à 52 990 euros, et de 64 490 euros à 59 990 euros. On est donc loin des 13 500 euros de réduction de la version Propulsion, mais on a tout de même droit à une belle économie de 10 500 euros sur le modèle le plus endurant.

La Tesla Model Y a aussi droit au bonus écologique

En plus de la Model 3, la Model Y profite également d’une baisse de son tarif pour toutes ses versions. Tesla a diminué le prix de la version Propulsion de 3 000 euros, le faisant passer de 49 990 euros à 46 990 euros. Cela peut sembler être une petite réduction, mais elle permet de rendre la voiture éligible au bonus écologique. Le tarif final n’est donc plus que de 41 990 euros ou 39 990 euros, selon vos revenus.

Tesla n’a pas non plus oublié ses versions Grande Autonomie et Performance. La plus endurante a vu son tarif chuter de pas moins de 11 000 euros, passant de 64 990 euros à seulement 53 990 euros. La version la plus puissante, elle, profite d’une baisse plus modeste, et passe de 69 990 euros à 63 990 euros.

Autre bonne nouvelle, Tesla offre désormais le choix entre deux coloris de série sur ses Model 3 et Mode Y : blanc et noir. Auparavant, il fallait débourser un supplément si vous ne vouliez pas de la couleur blanche.

Voici un récapitulatif des nouveaux prix des Tesla Model 3 et Y