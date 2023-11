La Tesla Model 3 Highland enterre les anciens modèles côté consommation

Avec la Model 3 Highland, Tesla n'a pas seulement revu le design, le coefficient de traînée, ou encore les équipements intégrés dans l'habitacle. Le constructeur en a également profité pour améliorer la consommation énergétique de la voiture. La différence avec les précédents modèles est notable.

Après des années de rumeurs et de bruits de couloir, Tesla a enfin officialisé l'existence de la nouvelle Model 3 en septembre 2023. Connue précédemment sous le nom de code Project Highland, cette réédition de la berline électrique de nombreux changements.

Le design a été modernisé, notamment pour améliorer l'efficience et l'aérodynamisme de la voiture phare du constructeur. Alors que les précédentes versions de la Model 3 affichaient déjà un coefficient de traînée ridiculement bas, la Tesla Model 3 Highland a poussé le bouchon encore plus loin avec un Cx de 0,19 contre 0,25 pour les anciens modèles.

Pour obtenir ce résultat, Tesla a redessiné les boucliers avant et arrière, sans oublier le capot et les portières, désormais plus creusées. De nouveaux pneus, à savoir les Michelin e.Primacy et les iON Evo d'Hankook ont également joué dans la balance. Et maintenant que les livraisons de la Tesla Model 3 ont commencé pour les premiers acheteurs, des comparatifs commencent à se multiplier la toile.

A lire également : Tesla Model 3 – ce chauffeur Uber est très remonté, sa batterie a lâché après 190 000 km seulement

La Tesla Model 3 Highland enterre les anciens modèles sur la consommation

La chaîne YouTube Enhance S3XY Buttons vient notamment de publier une vidéo, dans laquelle elle cherche à déterminer quelle version de la Model 3 affiche la meilleure consommation énergétique. Sans surprise, la Model 3 Highland obtient des résultats nettement supérieurs à ceux de ses prédécesseurs.

Ainsi, la Tesla Model 3 Highland affiche sur un parcours de 100 km sur autoroute une consommation de 16,6 kWh, contre 17,4 kWh pour la Tesla Model 3 Propulsion de 2022 et enfin 17,6 kWh pour la Tesla Model 3 SR+ lancée en 2019. Pour vous donner une idée, la Model 3 Highland a donc perdu 28% d'autonomie à la fin du parcours, contre 31 % pour la Model 3 Propulsion et 39 % pour la Model 3 de 2019. Pour effectuer cette distance, la Model 3 Highland affiche donc une consommation d'énergie réduite de 4,5 % par rapport à la Model 3 Propulsion lancée en 2022.

Pour rappel, dans le reste de l'actualité de la marque, Tesla s'apprête à lancer la mise à jour V12 de son logiciel de conduite autonome FSD (Full Self Driving). Si la version V11 s'appuie sur plus de 300 000 lignes de code en C++ écrites par des humains, cette mouture V12 devrait elle se baser principalement sur des lignes de code écrite par une intelligence artificielle.

Source : Enhance S3XY Buttons via YouTube