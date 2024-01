Alors que la concurrence française devient de plus en plus pressante, avec le Renault Scenic E-Tech et le Peugeot e-3008, Tesla a décidé de riposter. En effet, la marque américain vient de faire fondre le prix du Model Y en France.

Début janvier 2024, Tesla a poursuivi sa politique tarifaire particulièrement sur le Vieux Continent en baissant drastiquement les prix du Model Y en Belgique, avec un ticket d'entrée désormais fixé chez nos voisins sous les 40 000 €. La question était maintenant de savoir si la marque américaine comptait étendre le processus à la France.

En ce mercredi 17 janvier 2024, Tesla vient de mettre fin au suspens. Oui, le Model Y a le droit à une belle réduction de son prix dans l'Hexagone. En vous rendant sur le site officiel français du constructeur, vous pourrez constater que le Model Y Propulsion est maintenant disponible à partir de 42 990 €, soit 37 990 € avec le bonus écologique déduit de 5 000 € de 2023. Jusqu'alors, le ticket d'entrée du SUV électrique était fixé à 45 990 €.

Tesla fait fondre le prix de toute la gamme Model Y en France

Et oui, rappelons au passage que les barèmes du bonus écologique de 2024 n'ont toujours pas inscrits au Journal Officiel. D'après les dernières rumeurs, il devrait être revu à la baisse cette année pour passer à 4 000 €. Si c'est effectivement le cas, le Model Y se négociera donc à 38 990 € pour les ménages les plus aisés.

“En vue de poursuivre notre mission visant à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable, l'une de nos priorités en 2024 est de continuer à rendre Tesla accessible au plus grand nombre. Pour cela, nous tirons parti de processus d'ingénierie et de fabrication originaux rendant nos opérations plus efficaces, tant du point de vue des rythmes de production que des coûts engagés”, écrit Tesla dans son communiqué de presse.

Précisons au passage que le Model Y Propulsion n'est pas la seule variante à profiter d'une baisse de prix. Toute la gamme est concernée. Ainsi, la version Dual Motor Grande Autonomie avec ses 533 km en cycle mixte WLTP passe à 49 990 € au lieu de 52 990 €. Quant au modèle Performance, son prix chute de 4 000 € pour passer de 59 990 € à 55 990 €.

La concurrence française oblige Tesla à passer à l'action

Si Tesla a été le premier à dégainer dans la guerre des prix, d'autres constructeurs lui ont emboité le pas. Sur le segment extrêmement porteur des SUV électriques, le Model Y n'est plus la seule proposition séduisante. Début janvier, Renault a frappé fort avec son nouveau Scenic e-Tech affiché à partir de 39 990 €, hors bonus écologique. Le SUV de la marque au losange a de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par son autonomie de 430 km.

Le nouveau Scenic est encore plus intéressant dans sa version Grande Autonomie avec son rayon d'action XXL de 625 km à partir de 46 990 € (sans bonus éco déduit). Peugeot inquiète également Tesla avec son nouveau e-3008, proposé à partir de 44 990 € avec son autonomie appréciable de 527 km. Face une concurrence française omniprésente, Tesla n'a visiblement pas eu d'autres choix que de faire fondre le prix du Model Y.

Source : Tesla