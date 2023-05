La Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues

Ça y est, la Tesla Model Y vient de devenir la voiture la plus vendue du marché automobile, que ce soient les véhicules thermiques ou électriques. Les réductions de prix successives ont permis aux ventes de décoller.

Il l’avait promis, il l’a fait. À la sortie de la Model Y, Elon Musk évoquait déjà qu’elle deviendrait la numéro 1 des ventes de voitures dans le monde d’ici 2023, et nous y voici. Après avoir réussi à monter sur le podium des voitures les plus populaires l’année dernière, juste derrière les Toyota Corolla et Toyota RAV4, le SUV compact de Tesla vient enfin de s’imposer comme le leader du marché de l’automobile.

En effet, les données JATO pour 53 marchés dans le monde, plus des informations pour d'autres marchés clés et des estimations pour d'autres, indiquent que la Tesla Model Y a été la voiture la plus vendue au monde au cours du premier trimestre de cette année.

La voiture la plus populaire n’est plus un véhicule thermique

Les données recueillies pour le premier trimestre montrent que la Tesla Model Y est en tête avec 267 200 unités vendues. Cela représente une augmentation d'environ 69 % par rapport à la même période de l'année dernière. La Model Y a enregistré d'excellentes performances en Chine, son principal marché, aux États-Unis, où elle a progressé de 68 %, et en Europe, où elle est devenue le véhicule le plus vendu.

Pour réussir une telle prouesse, la Tesla Model Y a non seulement pu compter sur l’adoption toujours grandissante des voitures électriques, sur la production en hausse chez Tesla, mais surtout par les récentes réductions de prix successives dont a pu profiter le véhicule. D’ailleurs, la Model Y pourrait encore voir son prix diminuer chez nous, notamment grâce à une production locale à la Gigafactory de Berlin.

Avec ses 267 200 ventes, la Tesla Model Y est loin devant la Toyota Corolla et ses 256 400 ventes, puisqu’il s’agit des expéditions cumulées de 4 versions différentes. On retrouve dans le TOP 5 quatre autres voitures de Toyota, dont la Hilux, la RAV4 ou encore la Camry.

Maintenant que l’on sait que la prochaine voiture de Tesla qui débutera à seulement 25 000 dollars sera une « petite Model Y », on imagine que celle-ci pourrait bien aussi se hisser à la première place du marché après sa commercialisation aux alentours de fin 2024 ou 2025.