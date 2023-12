Tesla Model Y : après la Model 3, le SUV électrique va avoir le droit à sa refonte

Après la Model 3, Tesla pourrait bien donner une seconde jeunesse à son autre véhicule phare : la Model Y. D'après de premières informations partagées par Bloomberg, le constructeur américain compte lancer une nouvelle version de son SUV électrique dès la mi-2024.

En novembre 2023, Tesla a enfin officialisé l'existence de la nouvelle Tesla Model 3 après des mois de rumeurs au sujet de cette version baptisée Project Highland. Avec cette refonte, le constructeur a revu en profondeur la copie de sa berline électrique, avec des modifications importantes de l'habitacle, du design, ou encore de l'isolation sonore et des suspensions.

Or et si l'on en croit des informations préliminaires rapportées par nos confrères de Bloomberg, la marque américaine compte maintenant donner une seconde jeunesse à son autre véhicule phare : la Tesla Model Y. En effet et d'après des sources proches du dossier, Tesla se prépare à débuter la production de masse d'une version remaniée du SUV électrique au sein de la Gigafactory de Shanghai dans un contexte de concurrences acharnées, notamment sur le marché chinois (BYD, Xpend, Xiaomi avec sa SU7, etc.).

A lire également : Les ventes de voitures électriques s’envolent, la Tesla Model Y est toujours au sommet des ventes

Une nouvelle Model Y dès la mi-2024

Le constructeur apporterait actuellement des modifications à sa ligne de production, en vue d'une industrialisation de masse dès la mi-2024. C'est en tout cas ce qu'affirment les sources reprises par Bloomberg, qui pour des raisons évidentes ont choisi de rester anonymes. Si les détails manquent sur cette refonte, les sources évoquent une philosophie similaire à celle adoptée avec la Model 3. On pourrait donc s'attendre à un remaniement complet du design du SUV watté, à l'extérieur comme à l'intérieur, mais aussi à l'introduction de fonctionnalités inédites.

Cette nouvelle version se présenterait donc comme un nouveau départ, et pas une simple mise à jour comme celle opérée en Chine en octobre 2023. En effet, la Model Y destinée au marché chinois propose depuis cette date un nouvel éclairage ambiant et certaines améliorations de performances. Comme le soulignent avec justesse nos confrères du site Electrek, il sera intéressant de voir comment Tesla s'apprête à gérer cette période de transition.

Comme vous le savez peut-être, la Tesla Model Y figure dans le TOP 3 des véhicules électriques les plus vendus au monde. L'enjeu est donc de taille avec le lancement de cette nouvelle version. Si la production venait à ralentir avec l'introduction de cette Model Y 2024, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les résultats financiers du constructeur… Et laisser un boulevard à ses concurrents, notamment en cas de pénurie de Model Y.