Tesla : la mise à jour V12 de la conduite autonome arrive bientôt, voici pourquoi elle va tout changer

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé la sortie prochaine de la très attendue version 12 du système Full Self-Driving (FSD). Plus qu’une simple mise à jour, cette nouvelle version promet d’être assez révolutionnaire.

En réponse à un utilisateur de X qui lui demandait si la version 12 du FSD allait ou non être présentée lors de l'événement de livraison du Cybertruck à la Gigafactory Texas, le 30 novembre, Elon Musk a affirmé que le déploiement de la mise à jour allait débuter dans seulement deux semaines, soit environ à la même période.

Musk a déclaré en juin que la version 12 de Full Self-Driving ne porterait plus le label “bêta”, mais les implications exactes de ce changement restent floues. Depuis son lancement fin 2020, la fonction FSD de Tesla a été qualifiée de logiciel bêta, nécessitant une supervision constante de la part du conducteur. Le terme “bêta” a servi de tampon contre les critiques et les contestations juridiques pendant les essais et le développement, et le retirer pourrait bien signifier que Tesla est enfin confiante de la qualité du logiciel.

La mise à jour V12 du FSD promet d’être révolutionnaire

La version FSD V12, présentée en août lors d'un livestream de 45 minutes, s'appuie sur des réseaux neuronaux et des caméras pour fonctionner, le fameux système « Tesla Vision » de l’entreprise. Cependant, ce n’est pas là le changement le plus attendu.

La mise à jour V11 actuelle contient plus de 300 000 lignes de code en C++, toutes écrites par des humains. La nouvelle version serait, elle, principalement écrite à l’aide d’une intelligence artificielle, et se base alors sur les données collectées sur les Tesla qui sont déjà en circulation.

Musk affirme que le logiciel imite désormais les conducteurs humains, en utilisant les données vidéo de millions de Teslas dans le monde entier comme matériel d'entraînement. Malgré cela, le logiciel ne serait pas encore parfait. Lors d’une démonstration de plusieurs dizaines de minutes en conditions réelles, Musk a dû intervenir lorsque sa voiture a tenté de brûler un feu rouge. Il n’en reste pas moins que les capacités cette nouvelle version ont l’air assez stupéfiantes, donc nous avons hâte d’en apprendre davantage à son sujet.