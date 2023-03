Tesla Model Y : un nouveau modèle plus puissant lancé dès 2024 ?

D'après des informations partagées par Reuters, Tesla travaille actuellement sur une refonte ambitieuse de la Model Y. Répondant au nom de code Juniper, elle bénéficierait d'un nouveau design et de meilleures performances. Son lancement serait prévu en 2024.

Alors que Volkswagen vient tout juste de dévoiler l'ID. 3 de 2023, la refonte de sa compacte électrique, l'agence de presse Reuters vient de partager des informations exclusives sur le remaniement du modèle phare d'un autre constructeur : la Tesla Model Y.

D'après trois sources proches du dossier, le leader mondial de la voiture électrique travaille donc sur une refonte complète de la Model Y, son modèle le plus vendu et le plus produit à travers le monde (la Model Y est fabriqué au sein des usines de Fremont, du Texas, de Shanghai et de Grünheide).

Cette nouvelle version, qui répond au nom de code “Projet Juniper”, comprendrait notamment des changements importants au niveau du design intérieur et extérieur du SUV de Tesla. Selon les sources de Reuters, qui ont préféré rester anonymes pour des raisons évidentes, le lancement de la production de cette Model Y revue et corrigée serait prévu pour 2024.

Un design repensé, de meilleures performances, et une production optimisée

Toujours selon elles, Tesla aurait demandé séparément à certains fournisseurs d'établir des devis pour les composants de l'habitacle et de la carrosserie du projet Juniper. Malheureusement, nous n'avons aucun détail sur les modifications apportées au design du SUV. En outre, Reuters évoque une amélioration des performances du véhicule (pas de précision sur ce point également), sans oublier une optimisation de la chaîne de production de la Model Y.

Pour Reuters, ce restylage de la Model Y permettra à Tesla de répondre à la forte demande sur certains marchés clés comme la Chine et les Etats-Unis. A titre d'exemple, Tesla a d'ores et déjà écoulé les stocks de Model Y prévus pour le 1er trimestre 2023 aux Etats-Unis. “Le Model Y étant non seulement la meilleure vente de Tesla, mais aussi le VE le plus vendu au monde, il est important de le garder au goût du jour”, a déclaré dans les colonnes de Reuters Ed Kim, président et analyste en chef d'AutoPacific.

Attention toutefois, il convient de prendre les déclaration de Reuters avec pincettes. En effet, l'agence s'est déjà trompé à plusieurs reprises par le passé sur les plans supposés de Tesla. Néanmoins, la réciproque est aussi vraie, puisque Reuters a été le premier média à partager en novembre 2022 des informations sur le projet Highland, la refonte de la Model 3. Pour l'heure, son entrée en production est toujours prévue en 2023.