La Tesla à 25 000 dollars serait une « petite Model Y » produite à 4 millions d’unités par an

Depuis son lancement, la Model Y est devenue une des voitures électriques les plus populaires du marché, et Tesla compterait bien miser là-dessus en dévoilant une version plus petite du véhicule, à un tarif réduit.

Cela fait plusieurs années maintenant que différents rapports annoncent l’arrivée d’une Tesla beaucoup plus abordable que les autres, Elon Musk évoquant lui-même un tarif proche des 25 000 dollars. Évoquée pour la première fois dans une interview avec le Youtubeur MKBHD en 2018, cela fait maintenant près de 5 ans que nous attendons l’arrivée de ce nouveau modèle, et il faudra vraisemblablement encore se montrer patients.

Selon un nouveau rapport de 36kr, la phase de conception de la Tesla à 25 000 dollars accélère, et on saurait déjà qu’il s’agira d’une version « réduite » de la Tesla Model Y, c’est-à-dire qu’elle héritera probablement du design du véhicule, mais dans un format plus compact. L’autonomie serait elle aussi légèrement inférieure, mais il est encore trop tôt pour faire des pronostics, puisque Tesla dévoile presque chaque année une nouvelle technologie de batterie toujours plus efficace.

Tesla s’attend à vendre son nouveau véhicule à plusieurs millions d’unités par an

36kr affirme également que Tesla compte produire pas moins de 4 millions d’unités de sa nouvelle voiture électrique par an. Pour mettre ce chiffre en perspective, sachez que Tesla a récemment annoncé avoir expédié 422 875 véhicules au premier trimestre 2023, et en avait vendu 1,31 million sur toute l’année 2022.

Tesla s’attend donc à produire autant de versions abordables en un an que sa production totale cumulée sur plus de 3 ans. Heureusement, les cadences de Tesla sont chaque année décuplées grâce à l’arrivée de nouvelles Gigafactory, mais atteindre les 4 millions d’unités produites sur un seul modèle ne devrait pas arriver avant encore quelques années.

36kr détaille notamment que Tesla s’attend à produire 1 million d’unités dans son usine de Berlin, un autre million à Shanghai, et les deux millions restants dans une toute nouvelle Gigafactory qui sera construite à Monterrey au Mexique. Elle devrait pouvoir commencer à produire ses premiers véhicules dès la fin de l’année prochaine, ce qui laisse espérer un lancement de la Tesla abordable l’année suivante, en 2025.