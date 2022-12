Meilleure action cam : quelle caméra sport acheter ?

Les action cams sont des caméras spécialement conçues pour la pratique du sport. La plus connue est la GoPro mais il en existe d’autres sur le marché. Alors quelle action cam acheter ? Voici notre guide pour vous aider à choisir la meilleure caméra pour le sport.

Notre sélection des meilleures action cams

Popularisées par la marque GoPro, les actions cams sont idéales pour enregistrer vos exploits sportifs, que ce soit vos sessions de plongée sous-marine, vos descentes de pistes de ski, vos sauts en parachute ou vos trails en haute montagne. Mais face à la multitude de modèles actuellement en vente, choisir la meilleure caméra pour le sport n’est pas facile.

Est-ce qu’elle doit être résistante à l’eau ? Est-ce qu’elle est contrôlable à distance ? Est-ce qu’elle est stabilisée ? Quel est le meilleur rapport qualité-prix ? Ce guide est régulièrement mis à jour pour vous aider à acheter la meilleure action cam du moment.

GoPro HERO11 Black

La GoPro HERO11 Black est la dernière sortie de la famille GoPro. Dotée d’un capteur d’images extra-large, vos vidéos sont plus immersives que jamais. Résistante et étanche jusqu’à 10 mètres, sa batterie Enduro la rend idéale pour le froid.

La qualité des photos est améliorée parce que vous obtenez maintenant des photos de 27 mégapixels et des vidéos 5.3K 60 fps, 4K 120 fps et 2.7K 240 fps avec un rendu des couleurs riche et fidèle. Vous avez aussi la possibilité de faire des photos de 24,7 mégapixels à partir de vidéos.

La caméra sport HERO11 Black est dotée d’une stabilisation HyperSmooth 5.0 qui s’adapte à votre vitesse et vos mouvements pour vous offrir des images parfaitement stabilisées les plus larges possible. Avec ses 2 écrans LCD, la GoPro HERO11 Black est compatible avec plus de 40 fixations, modules et accessoires.

Les + Les - Stabilisation très efficace Prix élevé Batterie résistante au froid Menus trop complexes Écrans des deux côtés Peu d’évolution comparée à la génération précédente Nombreux accessoires disponibles

GoPro HERO11 Black Mini

Deux mois après la sortie de la GoPro HERO11 Black, la marque a sorti la version Mini, proche des caractéristiques de sa grande-soeur mais avec un format plus compact.

Contrairement à l’autre version, la GoPro HERO11 Black Mini ne dispose pas d'écran tactile à l'arrière et à l’avant mais la qualité d’image est identique. Même si elle est plus petite, l’action cam permet toujours de filmer en 5,3K à 60 images par seconde ou en 4K à 120 fps. Vous ne pouvez pas prendre de photo directement mais, tout comme pour la GoPro HERO11 Black , vous avez la possibilité d’extraire des photos en 24,7 mpx à partir des vidéos.

Les + Les - Plus abordable que la HERO11 Black Aucun écran Format compact Chauffe en 5,3K 60 fps Qualité d’image et caractéristiques similaires à la HERO11Black

GoPro HERO10 Black

Le dernier sorti de la marque, la GoPro HERO11 Black, n’apporte pas de grandes nouveautés par rapport à sa précédente version. Vous pouvez donc profiter des caractéristiques intéressantes pour un prix moins cher en achetant la GoPro HERO10 Black.

Équipée d’un processeur GP2, cette GoPro peut enregistrer des vidéos 4K/120p et 5.3K60 ainsi que des photos de 23 mégapixels. La GoPro HERO11 Black propose ainsi un ralenti x8 d’une résolution de 2.7K. Son stabilisateur HyperSmooth 4.0 permet d’obtenir des images fluides et nettes. Étanche jusqu’à 10m, c’est une action cam idéale pour vos activités dans l’eau.

La GoPro HERO10 Black est compatible avec plus de 30 fixations et accessoires. Vous pouvez par exemple ajouter un objectif HyperSmooth Max, un micro directionnel, un écran rabattable, ou encore un module d’éclairage. Elle affiche aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix. C’est une caméra polyvalente et fluide.

Les + Les - Caractéristiques proches de la Hero11 Black Intéressant seulement en cas de promotion Stabilisation réussie Capteur et débit vidéo moins performant Étanche 10m Moins chère que la nouvelle génération

Insta360 Go 2

L’ Insta360 Go 2 est présentée par la marque comme étant la plus petite action cam du monde. Mais malgré ses dimensions ultra compactes, elles permet de faire des enregistrements rapides et fluides.

Sa technologie de stabilisation d’images FlowState n’est peut-être pas aussi performante que la GoPro mais cette caméra de sport arrive à offrir des images lisses en s’adaptant bien aux mouvements. Les secousses sont ainsi gommées et l’horizon reste parfaitement stable.

Son poids plume vous permet de l’utiliser partout sans être encombré. Grâce au boitier de charge rapide, vous pouvez recharger pendant une demi-heure pour récupérer jusqu'à 2,5 heures d’autonomie. Grâce au boitier, vous pouvez aussi accéder aux réglages et actionner le WiFi pour prévisualiser vos contenus.Le boitier sert également de trépied. La Insta360 Go 2 est résistante à l’eau jusqu’à 4 mètres de profondeur.

Les + Les - Dimensions très compactes Pas d’écran Étanche sans caisson jusqu’à 4 mètres Définition limitée à 2560 x 1440 en 50 fps Application smartphone complète

Insta360 ONE RS 1-Inch 360

La Insta360 ONE RS 1-Inch 360 est une action cam très haut de gamme. Co-conçue avec Leica, le célèbre fabricant d'appareils photographiques et d’optiques, la Insta360 ONE RS 1-Inch 360 est équipée de deux capteurs 1 Pouce qui offrent des vidéos 360 degrés en 6K 30 fps et de magnifiques photos d’une résolution de 21 Mp même avec une faible luminosité. La technologie HDR PureShot améliore le rendu des images grâce à l'IA.

Avec le stabilisation à 6 axes FlowState, les images sont fluides et lisses. Résistante à l'eau avec une certification IPX3, la Insta360 ONE RS 1-Inch 360 est protégée contre la pluie légère et la neige, mais elle ne peut pas être immergée dans l'eau ni être utilisée pour des activités nautiques de grande vitesse comme le surf ou le ski nautique.

Les + Les - Capteurs 1 pouce Prix excessif Vidéo 360° Ne peut être utilisée sous l’eau Excellente qualité des vidéos en 6K Appareil peu compact Photos magnifiques de jour comme de nuit

Insta360 X3

L’Insta360 X3, la nouvelle venue qui remplace la One X2, est muni de capteurs 1/2 pouces qui permet de faire des vidéos 360° de 48 Mp riches de nombreux détails. Vous pouvez enregistrer vos aventures en 5,7K 30 fps. Avec MaxView, capturez vos exploits en 2,7K avec un champ de vision de 170°.

La stabilisation FlowState offre des images fluides avec un verrouillage de l’horizon.

Côté photo, la qualité des images en basse lumière est améliorée et atteint une définition de 72 mégapixels. Vous avez aussi la possibilité de réaliser des timelapses 8K. Étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur, en équipant votre caméra d’un boitier, vous pouvez aller jusqu'à 50 m de profondeur.

Les + Les - Action cam complète Poids et taille vidéos 360° Micro médiocre Jusqu’à 5,7K 30 fps Timelapses 8K

DJI Osmo Action 3

La marque DJI est arrivée bien après Gopro sur le marché des action cams. Pour autant, son expérience en tant que marque de drones et de stabilisateurs lui a permis d'arriver rapidement à concurrencer la marque américaine. En effet, la Dji Osmo Action 3 ne manque pas d'atouts. Vous pouvez ainsi enregistrer des vidéos 4K/120 fps. Étanche jusqu’à 16 m de profondeur sans boitier et jusqu’à 60 m avec boîtier, cette action cam est idéale pour la plongée. L’Osmo Action 3 de Dji a également une résistance au froid accrue. Vous pouvez ainsi enregistrer des vidéos durant 150 minutes avec des températures négatives jusqu’à -20 degrés.

Son champ de vision de 155 degrés figure parmi les plus larges du marché. Les vidéos HDR sont riches en couleurs avec une profondeur colorimétrique de 10 bits (plus d’un milliard de couleurs). Le rendu est naturel et intense. RockSteady 3.0, la dernière version de la stabilisation de RockSteady EIS, vous offres des images stables et fluides, quelque soit vos mouvements. La recharge rapide vous permet de récupérer 80 % de la batterie en seulement 18 minutes de recharge.

Les + Les - Prix moins cher que GoPro Mauvaises performances en basse lumière Bonne résistance dans l’eau et dans le froid Boutons peu pratiques Deux écrans tactiles Bonne autonomie

AKASO Brave 7 LE

La caméra AKASO Brave 7 LE est sans aucun doute l’une des meilleures action cams bon marché actuellement en vente. Affichée à moins de 160 euros, c’est un modèle qui propose des fonctionnalités très intéressantes pour son prix. Avec son double écran et son étanchéité IPX7 qui peut atteindre les 40 mètres de profondeur avec son boitier, vous pouvez l’utiliser aussi bien sous l’eau que sous la neige.

La Brave 7 LE est capable d’enregistrer des vidéos 4K 30 fps et des photos 20 Mpx. Elle est équipée d’un stabilisateur EIS 6 axes qui vous permet de capturer vos images de façon fluide même en mouvement rapide.

Les + Les - Son prix attractif Qualité d’image moyenne Double écran Pas de commande vocale Filme en 4K Étanche seulement 1m sans boitier Vis trépied intégrée

AKASO Brave 7

La dernière sortie de la gamme Brave d’Akaso est la Brave 8, mais elle est presque impossible à trouver en vente en France. En revanche, la Brave 7 reste disponible et elle est encore aujourd’hui une bonne caméra de sport à un prix très accessible.

La Brave 7 d’Akaso permet d’enregistrer des vidéos 4K 30fps et de faire des photos en 20 Mp. Certifiée IPX 8, elle est étanche jusqu’à 10 mètres sans caisson et peut atteindre les 40 mètres de profondeur avec le caisson. Vous pouvez donc l’utiliser pour des activités dans l’eau comme le surf, le snorkeling ou la plongée.

Son double écran LCD, un à l’avant et un à l’arrière, est parfait pour faire des selfies. Grâce au stabilisateur d'image intégré à 6 axes (EIS 2.0) qui corrige les vibrations, vous obtenez des images fluides. Son angle de vue de 170° est ajustable et vous permet de corriger l'image avec la fonction de distorsion. Contrairement au Asako Brave 7 LE, le Brave 7 est compatible avec la commande vocale. Enfin, vous pouvez y ajouter un microphone externe de la marque Asako (Type C) pour avoir un son de meilleure qualité.

Les + Les - Prix intéressant Qualité d’image et stabilisation moyenne Filme en 4K 30 fps Écrans tactiles peu réactifs Étanche 10m sans caisson Autonomie médiocre Commande vocale intégrée

Caméra de sport : pour quelle utilisation ?

Pour enregistrer vos exploits sportifs, les action cams sont plus adaptées qu’un smartphone ou un appareil photo reflex. Elles sont étanches et solides. Grâce aux systèmes de fixation, vous pouvez les utiliser pour de nombreuses activités. Vous pouvez par exemple les fixer sur des casques, des guidons, des planches de surf, les emmener sous l’eau… Grâce à la stabilisation, vous obtenez des images lisses et fluides de très bonne qualité.

Peut-on utiliser une action cam pour autre chose que le sport ?

Les action cams sont spécialement conçues pour la pratique sportive. Ce sont des caméra ultra compactes, légères et facile à transporter. De part leur dimension et leur poids plume, les action cams peuvent aussi être utilisées en voyage ou devenir une caméra embarquée pour votre moto par exemple. La majorité des action cams sont dotées d’un objectif grand angle, ce qui vous permet d’avoir des images immersives qui vous plongent au coeur de l’action.

Caméra de sport pas cher : quel est le prix d’une bonne action cam ?

Les caméras de sport pas cher existent mais leur qualité est très loin des têtes d’affiche. Pour avoir une bonne action cam, il faut débourser au minimum 100 euros. La marque AKASO a plusieurs gammes de prix intéressantes. La caméra sport Akaso EK7000 qu’on trouve aujourd’hui à moins de 80 €, la gamme des V50 plus chères mais de meilleure qualité dès 120 €, et la série des Brave, dont la Brave 7 LE, vendue à moins de 160 €.

Quelle alternative à GoPro ?

Le marché des action cams est aujourd’hui dominé par GoPro mais plusieurs marques tirent de plus en plus leur épingle du jeu. C’est par exemple le cas d’Insta360 qui proposent des caméras 360 degrés. DJI, la célèbre marque de drones, a aussi décidé de se lancer sur le marché des caméras de sport en sortant l’Osmo Action en 2019. Les caractéristiques de la nouvelle Osmo Action 3 prouvent que la marque offre une alternative sérieuse à GoPro. Enfin, Akaso permet aux petits budgets d’acheter une action cam moins cher sans pour autant renoncer à la qualité.

