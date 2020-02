Quelles sont les meilleures TV LED, OLED et QLED en 2020 ?

En 2020, le choix d’un téléviseur peut s’avérer être un véritable parcours du combattant. S’il y a quelques années, les principaux paramètres à prendre en compte étaient la technologie d’affichage et la taille de l’écran, aujourd’hui, c’est une toute autre histoire. L’évolution constante des technologies qu’ils intègrent, les nouveautés apportées par les constructeurs, peuvent vite dérouter et porter à confusion l’utilisateur. Ce guide d’achat est là pour vous aider à y voir un peu plus clair et choisir le téléviseur qui correspond le mieux à vos besoins.

Les meilleures TV QLED

TV QLED 4K Samsung 55Q6FN (139 cm)

Le modèle le plus abordable des téléviseurs QLED de Samsung, le 55Q6FN sorti en 2019, affiche une diagonale de 55 pouces (139 cm) et embarque les dernières technologies de traitement de l’image avec notamment le digital Clean View, mega contrast (permettant l’accentuation du contraste, 100% Color Volume et un mode amplificateur de jeu.

Coté connectique, on retrouve 4 ports HDMI, 2 x USB, une entrée réseau, une sortie audio numérique (optique) ainsi qu’un logement Common Interface Plus (CI+). Il supporte également le Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum HDR et vous offre un volume de couleurs de 100%, ce qui signifie qu’il maximise la gamme de couleurs exacte, riche et détaillée.

TV QLED 4K Samsung UHD 4K Quantum Dot 65 (163 cm)

Sortie en 2019 aux alentours des 2000 euros, le téléviseur QLED Samsung QE65Q80RATXXC a vu son prix baisser depuis. Il est disponible à 1599 € sur le site de la Fnac. Considéré haut de gamme, c’est un modèle qui ravira les personnes les plus exigeantes.

En plus d’être connecté, il offre une qualité d’image époustouflante et un design qui s’intègre à n’importe quel type d’intérieur. Parmi ses points forts, on retient la technologie Quantum Dots qui permet au téléviseur de capter la lumière et restituer une palette de couleurs d’un réalisme sans précédent ne s’altérant pas avec le temps, pour 100% du volume couleur.

De plus, ce téléviseur fait également office de hub, ce qui signifie que vous pouvez contrôler vos appareils connectés via l’application Samsung SmartThings. Il vous donne la possibilité d’interagir avec Google Assistant pour un contrôle à 100% par la voix. Le support AirPlay 2 vous permet également de connecter vos appareils iOS directement sur la TV, sans avoir besoin d’avoir l’Apple TV.

Les meilleures TV OLED

TV OLED 4K LG 55C9 (139 cm)

Sans doute l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG 55C9 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 deuxième génération, il tourne sous l’interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu’une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque.

TV OLED 4K LG 55B8S (139 cm)

Modèle sorti en 2018, 55B8S de LG est toujours un excellent téléviseur en 2020. Ce dernier propose une multitude de fonctionnalités destinées à procurer une image claire, d’une grande netteté avec des noirs toujours plus profonds. Parmi ses points forts, on retrouve une multi compatibilité HDR 10, HLG, HDR Dolby Vision et Advanced HDR by Technicolor. De ce fait, la majorité des contenus sont affichés avec la meilleure qualité possible. Son processeur intelligent a7 développé et pensé par LG permet l’optimisation de la qualité de l’image et offre des couleurs plus riches et des scènes plus détaillées.

La partie audio n’est pas en reste puisque le LG B8S est équipé de deux hauts-parleurs de 10 Watts chacun. De nombreux codecs audio sont également pris en charge comme le Dolby Surround et Dolby Atmos, DTS, OLED Surround, Sound Sync Wireless, Clear Voice III, Adaptative Sound Control…

Le Dolby Atmos permet de retranscrire le mouvement de chaque objet pour créer un son tridimensionnel. Il renforce également l’effet surround du Dolby Atmos offrant ainsi une immersion sonore totale. Connecté, ce téléviseur est également compatible avec Google Assistant et Google Home.

La partie connectique est très riche et propose entre autre une ou plusieurs entrées numériques dont quatre entrées HDMI 2.0b, trois ports USB (dont un port USB 3.0), des sorties audio numérique optique et casque, un port Ethernet et un port PCMCIA (interface CI+) en plus des connecteurs antenne et satellite. Côté connexions sans fil, il embarque le Wi-Fi n et le Bluetooth 4.0 avec prise en charge du profil A2DP.

TV OLED Philips 55OLED854 (139 cm)

Le téléviseur LED Philips 55OLED854 d’une diagonale de 55 pouces (139cm) est doté des dernières technologies en matière de rendu visuel et audio. On retrouve le HDR10+, le Dolby Atmos et Dolby Vision ainsi que la technologie Ambilight qui consiste à diffuser une lumière douce depuis l’arrière de l’écran sur le mur et autour du téléviseur sur 3 cotés.

La partie audio est également de qualité puisque cette TV est équipée de deux hauts-parleurs de 10 watts chacun et un caisson de basse de 30 watts à l’arrière de l’écran. Le tout délivrant une puissance totale de 50 watts RMS. De plus, le pied pivotant vous permet d’orienter le téléviseur de manière à obtenir l’angle de vue qui vous convient. Le tout tourne sous Android TV 9.0 Nougat.

TV OLED Sony Bravia KD55AG9 (139 cm)

Très haut de gamme, la Sony Bravia KD55AG9 intègre les meilleures technologies Sony dans un design minimaliste et épuré. Vivez les mêmes sensations qu’au cinéma avec la technologie de son unique Sony Acoustic Surface + et le processeur X1 Ultimate, le processeur le plus puissant de Sony.

Côté connectique, le téléviseur possède 4 entrées HDMI 2.2, 3 ports USB dont une 3.0, 1 prise Ethernet, 1 prise péritel, le tout afin d’accueillir toutes vos sources, telles que les consoles, Bluray, Home Cinema, Box Internet, etc. Il est aussi équipé d’une sortie audio numérique optique pour y connecter un ampli audio/vidéo si vous le désirez.

Les meilleures TV LED

TV LED 4K Philips 43PUS6554/12 (108 cm)

Si votre budget est limité, vous pouvez vous tourner vers les téléviseurs LED. Pour moins de 500 €, vous pouvez acquérir des modèles proposant un bon rapport qualité prix. La Philips 43PUS6554/12 d’une diagonale de 108 cm propose une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels. Comme la plupart des téléviseurs dans cette gamme de prix, elle est connectée et permet de faire tourner les applications telles que Netflix ou Youtube, en 4K, à condition qu’elles soient reliées à votre réseau Wifi.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 entrée vidéo/audio composant, 1 entrée vidéo composite, 1 sortie audio numérique (optique), 1 prise pour le casque et 1 port LAN pour le réseau. Ce modèle propose également la technologie HDR : Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+.

TV LED 4K Philips The One 50PUS7354 (126 cm)

Si vous souhaitez acquérir un téléviseur Ambilight avec des LED intelligentes autour du téléviseur projetant les couleurs de l’écran sur les murs et dans la pièce en temps réel, le Philips The One 50PUS7354 est un excellent choix. Ce dernier embarque les technologies Dolby Atmos et Atmos Vison qui rendent le son et l’image de vos contenus HDR d’un réalisme époustouflant. Qu’il s’agisse de la dernière série en streaming ou d’un coffret Blu-ray, le contraste, la luminosité et les couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur. L’espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond.

Tournant sous Android TV, son interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. La partie connectique est composée de 4 entrées HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numérique optique et une prise casque. Le tout est complété par le Bluetooth et Wi-Fi.

TV LED 4K Sony KD55XF9005 (139 cm)

Doté d’un affichage Full LED Local Dimming, le téléviseur Sony KD55XF9005 offre une excellente qualité d’image et un écran de 139 cm 4K UHD avec technologie Triluminos (Quantom Dot) et Superbit Mapping. Il tourne sous Android TV, et peut facilement être connecté à votre réseau local via le Wifi et Wifi direct.

Le Dolby Vision est de la partie, tout comme le HDR10, et Hybrid Log-Gamma. La partie connectique est plutôt bien fournie puisqu’on retrouve 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR, Port CI+. Développant une puissance sonore de 2 x 10 Watts diffusée par 2 haut-parleurs de gamme complète, le KD55XF9005BAEP saura ravir vos oreilles par la qualité sonore qu’il dégage. Il est géré, retranscrit par différents décodeurs qui traitent le son de manière à vous offrir le meilleur rendu audio possible qu’il soit.

📏Quelle taille d’écran choisir ?

Tout dépend de la taille de la pièce dans laquelle vous envisagez de placer votre TV. Voici un petit récapitulatif qui vous permettra de prendre en compte la distance de recul recommandée en fonction de la définition et la taille de votre écran :

Type de TV TV HD (1366x768 pixels) TV Full HD (1920x2080 pixels) TV Ultra HD (3840x2160 pixels) Distance recommandée 3.9 fois la diagonale de l'écran 2.6 fois la diagonale de l'écran 1.3 fois la diagonale de l'écran Entre 1 et 1.5 mètres >19" 19" à 24" 40" à 46" Entre 1.5 et 2 mètres 19" 26" à 32" 46" à 55" Entre 2 et 3 mètres 24" à 32" 32" à 46" 60" à 85 Entre 3 et 4 mètres 32" à 40" 46" à 55" 110"

🤔Qu’est ce que le LED ?

C’est la technologie la plus répandue à l’heure actuelle sur les téléviseurs 4K et Full HD. Le principe du LED repose sur des diodes électroluminescentes disposées à l’arrière de l’écran. C’est une évolution du LCD qui consomme plus et propose des performances inférieures en terme de rendu.

Il existe à ce jour deux type de rétro-éclairage LED : l’Edge LED et le Full LED (ou direct LED). Le premier a comme son nom l’indique, la particularité de répartir les LED sur les bords de l’écran quant le rétro-éclairage Full LED offre une meilleure homogénéité puisque les LED sont réparties sur l’ensemble de l’écran.

Sur certains modèles, qu’il s’agisse de téléviseurs Edge LED ou Full LED, on retrouve une fonctionnalité nommée Local Dimming qui permet d’éteindre ou d’allumer une seule zone de l’écran, ce pour permettre d’afficher des noirs plus profonds et ainsi augmenter le taux de contraste de l’image.

D’un point de vue général, les téléviseurs à affichage Full LED sont meilleurs que ceux Edge LED mais ils sont aussi plus onéreux.

👓Qu’est ce que l’OLED ?

L’OLED, (Organic Light-Emitting Diode) provient de la diode électroluminescente organique, qu’utilise un film organique entre deux électrodes qui émettent de la lumière lorsqu’elles sont alimentées. Le principe est simple : l’éclairage des pixels est contrôlé indépendamment, et leur alimentation est interrompue lorsqu’il s’agit d’afficher des pixels entièrement noirs. Et parce qu’il n’y a pas besoin de rétro-éclairage comme sur les écrans LCD, on obtient le noir le plus profond qu’il soit, un rapport de contraste élevé. Les principaux constructeurs LG, Philips ou bien encore Sony commercialisent des téléviseurs OLED.

Avantages : écrans plus légers et plus minces (2,57 mm), pixels éclairés indépendamment, noirs plus profonds, taux de rafraîchissement plus rapide (0,001 ms), consommation électrique moindre, angles de vision plus larges.

: écrans plus légers et plus minces (2,57 mm), pixels éclairés indépendamment, noirs plus profonds, taux de rafraîchissement plus rapide (0,001 ms), consommation électrique moindre, angles de vision plus larges. Inconvénients : tailles d’écran limitées, taux de luminosité plus faible (1 000 nits), technologie plus chère.

🔎Que signifie QLED ?

À bien des égards, QLED(Quantum Light-Emitting Diode) n’est qu’une invention marketing. En 2017, Samsung nommait ses écrans à la pointe de la technologie « SUHD ». Bien que UHD soit l’acronyme d’Ultra High Definition, un nom plus connu aujourd’hui sous le nom de 4K, Samsung n’a jamais expliqué la dénomination du S de SUHD (Super ? Supreme ? Samsung ?). Et comme ce « SUHD » n’a pas eu le succès escompté sur le marché, Samsung l’a rebaptisé QLED. Bien sûr, QLED ressemble fortement à OLED, ce qui dénote soit une préméditation dans la confusion de l’esprit du consommateur, soit une infériorité technologique complexe. Ou les deux ensemble.

Parce qu’en fait, QLED – qui vient de la diode électroluminescente à points quantiques – est une technologie très différente du OLED. Le paradoxe à propos de cette technologie est que les téléviseurs QLED ne sont pas en fait des téléviseurs QLED. En principe, un écran QLED doit être similaire à l’écran OLED, avec un panneau composé de pixels électroluminescents qui peuvent être allumés et éteints individuellement. Mais les téléviseurs QLED ne peuvent pas faire cela – comme les écrans LED, ils ont besoin d’un panneau de rétro-éclairage pour leur éclairage.

Les écrans QLED reposent en fait sur la technologie Quantum Dot, que l’on retrouve également sous une autre dénomination Triluminos chez Sony, Color Prime chez LG. Les écrans équipés de cette technologie intègrent des nano-cristaux émettant de la lumière lorsqu’ils qu’ils sont soumis à un courant électrique. Combinés avec le rétro-éclairage, ils ont ainsi l’avantage d’offrir des nuances de couleurs se rapprochant au plus de la réalité et un taux de luminosité plus grand que celui que l’on retrouve sur les téléviseur OLED.

Avantages : blanc brillant, taux de luminosité élevé (2000 nuits); tailles d’écran variées.

: blanc brillant, taux de luminosité élevé (2000 nuits); tailles d’écran variées. Inconvénients : écrans plus épais (25,4 mm), taux de rafraîchissement plus lent, noirs moins profonds.

🙄Quelles sont les différences entre le QLED et l’OLED ?

Dans le monde actuel des écrans TV, la grande bataille se déroule principalement entre les technologies OLED et QLED. Les téléviseurs QLED ont conquis des un grand nombre d’utilisateurs sur le marché des téléviseurs haut de gamme. L’OLED, malgré un processus de fabrication coûteux et problématique, a connu une croissance rapide dans les préférences des consommateurs, bénéficiant du soutien des principaux fabricants LG et Sony.

La technologie QLED, quant à elle, est sortie de nulle part en 2017, initialement comme une sorte de rebranding de la technologie SUHD de Samsung, que l’on retrouve désormais sur la plupart des téléviseurs vendus par le géant sud-coréen. Si nous devions résumer l’épopée de l’OLED vs le QLED en une phrase, cela ressemblerait à ceci : le QLED est une technologie LED reconditionnée et l’OLED une technologie vraiment nouvelle.

🤷‍♂️Que choisir : LED, OLED ou QLED ?

Si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez la meilleure qualité d’image, achetez un téléviseur OLED. Mais sachez que les différences qualitatives avec un téléviseur QLED sont minimes. Au fil du temps, elles risquent de disparaître. Dans un avenir très proche, les téléviseurs QLED pourraient abandonner le rétro-éclairage des pixels pour mettre en œuvre leur alimentation et leur contrôle individuels.

Si vous avez un budget limitée vous pouvez tout aussi choisir un téléviseur à rétro-éclairage LED (Full LED ou Edge LED) qui représente pour un coût inférieur une excellent alternative aux modèles plus onéreux que sont ceux dotés des technologies OLED ou QLED.

📽Qu’est ce que le HDR ?

Les téléviseurs équipés de la technologie HDR (High Dynamic Range) ont un taux de contraste plus élevé, ce qui signifie un blanc plus brillant et un noir plus intense. Ils ont également une précision accrue de la représentation des couleurs, ce qui en théorie rend les images plus proches de la réalité. L’affichage crée la bonne couleur pour chaque pixel en fonction des métadonnées fournies par les images en question. La technologie HDR améliore à la fois le taux de contraste et la restitution des couleurs.

🎬Qu’est ce que le Dolby Vision, le Dolby Atmos ?

En bref, Dolby Atmos, comme Dolby Vision, sont des technologies qui améliorent considérablement l’expérience audio et visuelle des films à la maison ou au cinéma. Cette technologie n’est pas nouvelle, puisqu’elle existe depuis 2012, mais elle n’est arrivée que récemment sur les produits « grand public » tels que les smartphones, les systèmes HiFi pour la maison ou les téléviseurs intelligents.

Au lieu d’envoyer sur chaque canal uniquement certains sons, Dolby Atmos capture le mouvement de chaque objet et le diffuse avec un rendu tridimensionnel de façon à ce qui le téléspectateur puisse bénéficier d’une meilleure immersion sonore.

Le Dolby Vision est une technologie qui s’apparente au HDR qui va encore plus loin que le standard HDR 10. Cette dernière offre une quantification sur 12 bits (10 bits pour le HDR 10) ainsi qu’un contrôle rigoureux depuis l’étalonnage du master en post-production jusqu’au visionnage, seule garantie que l’image diffusée au spectateur final sera véritablement conforme à l’originale voulue par le réalisateur.