Meilleurs vidéoprojecteurs : lequel choisir ?

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une salle de cinéma privée chez soi ? Certes, les téléviseurs sont de plus en plus grands et de plus en plus performants. Mais pour avoir une expérience encore plus intense et immersive, pour regarder un film, une série ou un match de foot, rien ne vaut un grand écran associé à un vidéoprojecteur. Mais comment choisir le bon modèle ? La meilleure technologie ? Voici notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs pour vous aider dans votre choix.



Notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs

Les vidéoprojecteurs ont eu du mal à se démocratiser car ils étaient chers et nécessitaient une installation complexe qui prenait beaucoup de place. Heureusement, des nouvelles technologies sont apparues pour permettre des modèles plus abordables, plus petits et très simples à installer quelque soit la configuration de votre pièce. Vidéoprojecteur classique 4K ou Full HD, picoprojecteur, vidéoprojecteur à ultra-courte focale… Votre choix final dépendra de la taille de votre mur, du recul disponible, de votre envie d’avoir une installation fixe ou mobile mais également de votre budget car les prix peuvent varier de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers pour les modèles les plus haut de gamme.

BenQ W2700

Pouvoir s’offrir un bon vidéoprojecteur 4K UHD pour moins de 1600 euros est une opportunité vraiment interessante. Sur ce marché, BenQ proposent des modèles à l’excellent rapport qualité-prix, comme le W1800 ou le W2700 que nous testons ici. À noter que ces modèles existent aussi avec Android TV intégrée avec les déclinaisons W1800i et W2700i.

Le W2700 est donc un projecteur DLP qui offre une image de très belle qualité grâce à la technologie BenQ CinematicColor. La définition 4K UHD est bien sûr le gros point fort de ce modèle mais il est aussi compatible HDR10/HLG ce qui permet d’obtenir une projection plus riche et dynamique. Les fonctions Motion Enhancer et Pixel Enhancer 4K améliorent la netteté et la fluidité de la vidéo, aussi bien avec une source 4K que Full HD.

Ce vidéoprojecteur est doté d’un zoom 1,3x, du lens-shift vertical ainsi que de la correction trapézoïdale verticale automatique qui permet de l’installer et le configurer plus simplement. Vous pouvez ainsi obtenir une image de 120 pouces avec un recul compris entre 3m01 et 3m94.

Les + Les - Excellent rapport qualité-prix Assez bruyant en 4K UHD Belle image 4K UHD Contraste en retrait Bonne gestion du HDR Inadapté pour les jeux vidéo

Sony VPL-VW290ES

Les vidéoprojecteurs haut de gamme Sony ou JVC peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros et s’adressent donc généralement à des professionnels. Heureusement, il existe un modèle un peu plus abordable qui délivre des performances de très haut niveau, le Sony VPL-VW290ES qui avait un prix de lancement de 5490 euros mais qui se trouve actuellement pour moins de 4000 euros.

Pour ce prix, vous bénéficiez évidemment de la technologie SXRD associée au processeur X1 qui offre un excellent contraste avec des noirs profonds. Ce modèle délivre également une définition 4K native avec la compatibilité HDR10. L’image profite d'un très bon calibrage des couleurs, digne de la réputation de la marque nippone.

Son optique motorisée permet de zoomer, de faire la mise au point et de déplacer l’image de plusieurs dizaines de centimètres grâce au lens-shift. L’image projetée peut aller de 107 cm de diagonal jusqu’à 224 cm.

Enfin, pour les (rares) amateurs de 3D, ce vidéoprojecteur fait un excellent travail avec une véritable sensation de relief, digne d’une projection 3D au cinéma. Il faudra en revanche acheter en supplément vos paires de lunettes qui ne sont pas fournies avec l’appareil.

En somme, c’est un modèle parfait pour se faire un véritable home cinéma de qualité.

Les + Les - Contraste saisissant Prix élevé Image bien calibrée Absence du HDMI 2.1 Optique motorisée Fourni sans lunettes 3D Image 4K compatible HDR10

BenQ X1300i

Un vidéoprojecteur permet de profiter pleinement d’un visionnage de film, de série TV ou d’un événement sportif grâce à la taille de son image projetée, bien au-dessus des téléviseurs. Le jeu vidéo pourrait aussi profiter pleinement de cet aspect pour rendre l’expérience encore plus immersive et spectaculaire. Malheureusement, la plupart des modèles ne sont pas adaptés à cette pratique et sont handicapés par un retard d’affichage trop important. Heureusement, nous avons trouvé un appareil spécialement conçu pour les gamers : le BenQ X1300i. Pour moins de 1000 euros, vous pouvez jouer en Full HD à 120 fps avec un temps de réponse de seulement 8ms !

Ce modèle se distingue immédiatement par son look cubique très original. Il s’agit d’un projecteur LED mais qui se différencie grâce à un système de 4 diodes LED au lieu de 3 habituellement. Cette technologie permet une meilleure luminosité qui atteint 3000 lumens. La durée de vie de la lampe s’avère aussi impressionnante puisqu’elle peut tenir entre 20 000 et 30 000 heures d’utilisation. La qualité d’image globale est satisfaisante est bien calibrée pour tous les usages : cinéma, TV (avec Android TV intégrée) et bien sûr jeu vidéo.

Les joueurs pourront profiter d’une image en 1920×1080 à 120 Hz ce qui offre une expérience de jeu avec une fluidité impeccable. L’appareil propose d’optimiser les réglages en fonction du type de jeu (FPS, RPG…). D’un point de vue connectique, vous ne trouverez pas le fameux HDMI 2.1 mais pas d’inquiétude, le port HDMI 2.0b est bien suffisant pour du Full HD 120 Hz. À noter, le X1300i est capable de recevoir un flux 4K et de le downgrader en Full HD pour pouvoir le projeter.

Les + Les - Conçu spécialement pour le gaming Design un peu mastoc Full HD 120 Hz Gestion HDR10 médiocre Latence de seulement 8 ms Absence de Netflix en natif Luminosité excellente pour un vidéoprojecteur LED

Samsung The Freestyle

Avec ce picoprojecteur, Samsung a décidé de s’adresser aux néophytes pour démocratiser l’usage des vidéoprojecteurs. Son concept est novateur pour pouvoir fonctionner dans n’importe quelle configuration. Vous pouvez projeter l’image simplement au mur dans votre salon, au plafond dans votre chambre, sur un écran portable à l’extérieur… Les combinaisons sont infinies.

L’appareil mesure seulement 10 cm de diamètre pour 17 cm de hauteur et pèse 1,5 kg. Son design est atypique et passe-partout puisqu’il ressemble à un petit spot de lumière sur un pied pivotant à 180°. Il peut fonctionner sur prise électrique mais aussi sur batterie externe pour un usage nomade. Niveau configuration, c’est un jeu d’enfant. Son fonctionnement est Plug & Play. Il est autofocus, il corrige le trapèze automatiquement pour avoir toujours une image rectangulaire projetée et la colorimétrie s’adapte à la teinte du mur pour obtenir un résultat optimal. Malgré sa petite taille, il projette une image Full HD et il est compatible HDR. Vous pouvez obtenir une projection entre 30 et 100 pouces avec un recul entre 80 et 250 cm.

Malheureusement, ce vidéoprojecteur n’a pas de zoom pour adapter la taille de la vidéo sans avoir à le déplacer. Niveau son, The Freestyle intègre une enceinte de 5W compatible Dolby Digital. Il s’agit d’un modèle Smart TV avec l’OS intégré Tizen qui équipe tous les équipements Samsung. Il est aussi compatible Alexa et Bigsby. Évidemment, toute cette technologie embarquée dans un si petit appareil a un prix : presque 1000 euros.

Les + Les - Utilisation très simple, Plug & Play Prix élevé pour sa catégorie Concept et design réussi Luminosité moyenne Autofocus et correction de trapèze automatique Pas de batterie intégrée Possibilité de l’utiliser n’importe où, même en déplacement Absence de zoom

Xiaomi Mi smart Projector 2

Comme toujours, Xiaomi propose un excellent rapport qualité/prix. Le Mi Smart Projector 2 est un picoprojecteur au design minimaliste qui pourrait se faire passer pour une simple enceinte connectée. Il s’agit d’un petit format qui mesure 11 cm de large pour 15 cm de haut et de profondeur. Il pèse seulement 1,3kg. Il s’agit d’un projecteur DLP / DMD qui projette en Full HD jusqu’à 120 pouces.

La durée de vie de la lampe est de 30 000 heures. Il s’agit d’un modèle Android TV. Son ergonomie est donc très pratique et bien pensé avec la possibilité d’installer beaucoup d’applications comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Molotov.tv, MyCanal… Le Mi Smart Projector 2 est évidemment compatible Google assistant.

Pour obtenir une image optimale, il intègre l’autofocus et la correction de trapèze automatique. Le son n’est pas en reste avec la présence de 2 enceintes de 5W intégrées, compatibles Dolby Audio, qui procurent un son stéréo puissant et de très bonne qualité pour un si petit appareil.

Finalement, le seul point négatif de ce modèle est qu’il est très similaire à la première version. Mis à part l’apparition de la correction de trapèze automatique et l’autofocus plus performant, cette deuxième version n’éclipse pas la première version qui reste excellente. Si vous la trouvez à un prix bradé, c’est donc un très bon choix.

Les + Les - Excellent rapport qualité/prix Trop peu d’amélioration par rapport à la première version Facile d’utilisation Peu de ports disponibles (HDMI, USB 2.0, jack) Son et image d’excellente qualité Android TV

Samsung The Premiere LSP7T

Dans la catégorie des vidéoprojecteurs ultra-courte focale, le LSP7T offre de très bonnes caractéristiques avec une image 4K (3840×2160) compatible HDR10+. Ce vidéoprojecteur permet une projection très lumineuse (2800 lumens) grâce à sa technologie laser. Le laser permet également un démarrage instantané très agréable. La durée de vie du laser est estimée à 30 000 heures. L’installation est très simple. Le vidéoprojecteur s’intègre facilement à n’importe quel environnement grâce à un design simple et élégant. Avec un recul de seulement 40 cm, vous pouvez obtenir une image gigantesque de 120 pouces, soit environ 3 mètres de diagonale !

L’audio est aussi particulièrement travaillée avec un système 2.2 de 30 W qui permet un son puissant et précis. Cerise sur le gâteau, le vidéoprojecteur est particulièrement silencieux (36dB). Son bruit de fonctionnement ne gâchera donc pas votre expérience.

Le Samsung The Premiere LSP7T fonctionne sous Tizen, l’OS maison de Samsung. Il s’agit donc d’une Smart TV complète et facile à opérer. Elle est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et Bigsby. Cet appareil a aussi été conçu pour un usage gaming avec les technologies Real Game Enhancer + et FreeSync (VRR) qui permettent un meilleur rendu et une latence réduite.

Les + Les - Une superbe image 4K HDR jusqu’à 120” Coût élevé Très lumineux Nécessite un écran spécifique pour un rendu optimal Connectique complète Colorimétrie perfectible Simplicité d’utilisation Contraste moins bon que sur d’autres modèles Sony ou JVC

Quelles sont les différentes technologies existantes de vidéoprojecteurs ?

Quand on part à la recherche du vidéoprojecteur idéal, on peut assez rapidement s’y perdre avec des termes incompréhensibles : DLP / DMD, SXRD, Laser… En effet, ces appareils utilisent différents types de technologies méconnues du grand public et assez complexes à assimiler. Sans rentrer dans des détails techniques trop précis, nous allons voir ensemble de quoi il en retourne.

La première technologie à choisir concerne le type de projection. Il existe 3 types de projections de la lumière :

Lampe mercure UHP : il s’agit de la technologie la plus ancienne et jusqu’à présent la plus répandue car elle permet une image lumineuse pour un coût assez contenu . La durée de vie d’une lampe de ce type est d’environ 3000 h à 5000 h. Vous pourrez remplacer si nécessaire le module lampe en fin de vie de votre vidéoprojecteur pour continuer de l’utiliser. En revanche, c’est aussi la solution la moins écologique .

: il s’agit de la technologie la plus ancienne et jusqu’à présent la plus répandue car elle permet une . La durée de vie d’une lampe de ce type est d’environ 3000 h à 5000 h. Vous pourrez remplacer si nécessaire le module lampe en fin de vie de votre vidéoprojecteur pour continuer de l’utiliser. En revanche, c’est aussi . LED : cette technologie tend à se démocratiser car elle a de nombreux avantages. Elle est notamment peu gourmande en énergie , très compacte et elle offre une plus longue durée de vie , entre 10 000 et 30 000 heures selon les modèles ! C’est donc une technologie particulièrement utilisée pour les picoprojecteurs. En revanche, elle s’avère bien moins lumineuse que les autres lampes.

: cette technologie tend à se démocratiser car elle a de nombreux avantages. Elle est notamment , très et elle offre une , entre selon les modèles ! C’est donc une technologie particulièrement utilisée pour les picoprojecteurs. En revanche, elle s’avère bien moins lumineuse que les autres lampes. Laser : relativement récente, la technologie Laser s’impose comme la meilleure technologie de lampe. En effet, le Laser combine une excellente luminosité, une durée de vie de plusieurs dizaines de milliers d’heures et elle ne nécessite pas de temps de chauffage au démarrage. Par contre, il s’agit de la technologie la plus onéreuse, réservée aux modèles haut de gamme.

Une fois que vous avez choisi votre technologie de projection de la lumière, vous devrez sélectionner la technologie qui permet d’afficher les couleurs de votre image.

DLP / DMD : Cette technologie a de nombreux avantages avec une excellente luminosité et un contraste tout aussi bon . En revanche, elle produit de la chaleur ce qui demande une action plus importante du ventilateur et un bruit de fonctionnement plus conséquent . Par ailleurs, certaines personnes peuvent être sensibles à un effet arc-en-ciel qui fait apparaître des trainées de toutes les couleurs.

: Cette technologie a de nombreux avantages avec une . En revanche, elle produit de la chaleur ce qui demande une action plus importante du ventilateur et un . Par ailleurs, certaines personnes peuvent être sensibles à un effet arc-en-ciel qui fait apparaître des trainées de toutes les couleurs. LCD : La technologie LCD aujourd’hui utilisée est appelée tri-LCD. Elle offre une bonne qualité d’image sur les modèles Full HD et 4K . En revanche, le contraste est un peu en retrait . Sur des modèles de vidéoprojecteurs basse définition, le LCD pouvait donner une image avec un effet pixelise accentué mais ce n’est plus un problème sur les modèles HD.

: La technologie LCD aujourd’hui utilisée est appelée tri-LCD. Elle offre une . En revanche, le . Sur des modèles de vidéoprojecteurs basse définition, le LCD pouvait donner une image avec un effet pixelise accentué mais ce n’est plus un problème sur les modèles HD. LCOS : Cette technologie, appelée SXRD chez Sony et D-ILA chez JVC, est certainement la meilleure technologie actuelle pour un usage home-cinéma. Le contraste et la qualité de l’image projetée sont tout simplement incroyables. Bien évidemment, cela a un coût et cette technologie est donc réservée aux modèles les plus haut de gamme à plusieurs milliers d’euros. À noter tout de même : si la luminosité est plus importante pour vous que la qualité de l’image, le LCOS ne sera pas adapté à votre utilisation.

Quelles caractéristiques prendre en compte pour choisir un bon vidéoprojecteur ?

Pour choisir le vidéoprojecteur le plus adapté à votre utilisation, il faudra prendre en compte différents paramètres :

La focale : elle va déterminer le rapport de projection qui vous indiquera à quelle distance du mur positionner votre vidéoprojecteur. La plupart des modèles bénéficient d’ un zoom pour modifier cette focale et ainsi faciliter le placement de votre vidéoprojecteur. La taille de l’image projetée dépendra également de la distance entre le vidéoprojecteur et le mur. Certains modèles sont dit à ultra-courte focale. Ils permettent de projeter une image avec un recul quasiment nul.

: elle va déterminer le rapport de projection qui vous indiquera à quelle distance du mur positionner votre vidéoprojecteur. La plupart des modèles bénéficient d’ et ainsi faciliter le placement de votre vidéoprojecteur. La taille de l’image projetée dépendra également de la distance entre le vidéoprojecteur et le mur. Certains modèles sont dit à ultra-courte focale. Ils permettent de projeter une image avec un recul quasiment nul. La définition de l’image projetée : Sur la plupart des modèles modernes, la définition proposée sera du Full HD ou du 4K . Plus l’image projetée sera grande, plus la définition de l’image est importante. Sur les modèles bas de gamme, cela peut descendre sur des résolutions 720p, voir moins. Attention à ne pas tomber dans le piège des vidéoprojecteurs premier prix qui affichent en gros une compatibilité Full HD 1080p et qui en réalité projettent une image en basse résolution. En effet, ce sont des appareils capables de recevoir et de traiter une source en Full HD mais qui projette l’image dans une résolution bien plus basse.

: Sur la plupart des modèles modernes, la définition proposée sera du . Plus l’image projetée sera grande, plus la définition de l’image est importante. Sur les modèles bas de gamme, cela peut descendre sur des résolutions 720p, voir moins. Attention à ne pas tomber dans le piège des vidéoprojecteurs premier prix qui affichent en gros une compatibilité Full HD 1080p et qui en réalité projettent une image en basse résolution. En effet, ce sont des appareils capables de recevoir et de traiter une source en Full HD mais qui projette l’image dans une résolution bien plus basse. Le taux de contraste et la luminosité : Ils dépendent surtout de la technologie du vidéoprojecteur. La luminosité permet une utilisation dans la pénombre plutôt que dans le noir complet et le contraste est plus important pour une utilisation home cinéma.

: Ils dépendent surtout de la technologie du vidéoprojecteur. La luminosité permet une utilisation dans la pénombre plutôt que dans le noir complet et le contraste est plus important pour une utilisation home cinéma. Le bruit de fonctionnement : Certains modèles sont plus ou moins bruyants car ils nécessitent un refroidissement à l’aide d’un ventilateur. Si vous avez prévu de vous assoir proche de votre vidéoprojecteur, privilégiez donc on modèle plus silencieux.

: Certains modèles sont plus ou moins bruyants car ils nécessitent un refroidissement à l’aide d’un ventilateur. Si vous avez prévu de vous assoir proche de votre vidéoprojecteur, privilégiez donc on modèle plus silencieux. La connectivité : Pensez à vérifier que votre modèle permettent de connecter tous vos appareils en filaire ou sans fil.

: Pensez à vérifier que votre modèle permettent de connecter tous vos appareils en filaire ou sans fil. La durée de vie de la lampe : En fonction de la technologie de la lampe utilisée, vous aurez une durée de vie entre 3 000 heures pour certains modèles et 30 000 heures pour d’autres. Si vous avez une utilisation occasionnelle de votre vidéoprojecteur, cela ne devrait pas poser de problème dans tous les cas. En revanche, si vous l’utilisez plusieurs heures par jour, nous vous conseillons de partir sur un modèle avec une plus longue durée de vie.

Quel est le prix d’un bon projecteur ?

Comme nous l’avons évoqué en introduction de cet article, le prix d’un vidéoprojecteur peut varier de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros.

Les modèles les moins chers sont les picoprojecteurs. Ce sont des modèles simples d’utilisation et abordables que l’on peut trouver entre 300 et 500 euros.

Pour un vidéoprojecteur classique Full HD ou 4K, le prix d’un modèle correct commence à partir de 600 euros et peut rapidement atteindre plusieurs milliers d’euros, notamment pour les modèles ultra-courte focale.

Qu’est-ce que l’ultra-courte focale ?

Les vidéoprojecteurs ultra-courte focale sont parfaits quand on dispose de peu de place pour son installation. Le vidéoprojecteur se pose sur un meuble directement contre le mur de projection. Cette technologie est de plus en plus répandue car elle s’est grandement améliorée pour ne pas avoir de déformation de l’image visible. Détail important : pour ce type de vidéoprojecteur, il est largement conseillé d’investir dans un écran UST pour obtenir un résultat optimal.

Faut-il acheter un écran ou un mur blanc suffit ?

Pour obtenir la meilleur image possible, un écran dédié est nécessaire. Il permet notamment d’obtenir un meilleur contraste. Pour autant, on peut projeter sur un mur blanc et obtenir un résultat très honorable. Il existe même des peintures murales spécialisées pour s’approcher au maximum du rendu d’un écran. Il faudra en revanche éviter les murs qui possèdent des aspérités comme les crépis par exemple.

Si vous n’avez pas d’écran, ni même de mur blanc ou que vous ne pouvez pas placer votre vidéoprojecteur parallèle au mur, alors il faudra choisir un modèle capable de corriger le trapèze, de préférence automatiquement, et qui adapte la projection à la couleur du mur.

Télévision ou vidéoprojecteur, quel est le meilleur choix ?

Cette question est assez simple à répondre. Il n’y a pas de meilleur solution. L’utilisation d’un vidéoprojecteur est très différente et complémentaire de celle d’une télévision.

Le téléviseur fonctionnera dans toutes les circonstances et dans tous les lieux, en plein jour comme en pleine nuit. De plus la qualité d’image sera techniquement meilleur sur un bon téléviseur OLED que sur un vidéoprojecteur.

De son côté, un vidéoprojecteur nécessite une pièce dans le noir ou au moins dans la pénombre pour avoir un bon résultat. C’est donc plus contraignant. Par contre, le grand écran offre un spectacle plus impressionnant et immersif qui se rapproche de l’expérience d’une salle de cinéma.

